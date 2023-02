En cuestión de semanas, Tracy McCann, de 39 años, notó con horror cómo los moretones que estaba acostumbrada a ver en sus brazos por inyectarse fentanilo comenzaron a endurecerse hasta convertirse en una armadura de tejido negro y costroso. Se despertaba con dolores insoportables. Cambió de suministradores de la droga pero eso no le ayudó. “Me despertaba llorando por la mañana porque mis brazos se estaban muriendo”, dice. Lo anterior es un testimonio impactante que apareció en un reportaje del diario The New York Times sobre una nueva droga que pone en alerta a Estados Unidos: el tranq.

Tranq es una combinación de fentanilo y xilacina, un sedante aprobado únicamente para uso veterinario en Estados Unidos, especialmente en caballos.

La droga, conocida también tranq dope o zombie drug, fue comercializada por primera vez en Filadelfia, pero se ha estado expandiendo por todo Estados Unidos y ha causado una alerta en California, en donde en los últimos meses ya se registraron al menos cuatro muertes por su consumo.

Un adicto sin hogar sostiene fentanilo en Los Ángeles, el jueves 18 de agosto de 2022. (Foto AP/Jae C. Hong).

“Identificaron a cuatro fallecidos con sobredosis, en los que hallaron xilacina, un tranquilizante veterinario, en la toxicología de esas personas, que murieron por sobredosis de drogas, además de fentanilo”, dijo el doctor Jeffrey Hom, del Departamento de Salud Pública de San Francisco.

De acuerdo con Telemundo, la xilacina normalmente se usa solo para tratar caballos y uno de los efectos más graves de su uso prolongado en humanos es la posibilidad de lesiones graves y abscesos.

Resistente a la naloxona

La otra preocupación que ha surgido es que tranq parece ser resistente al narcan o naloxona, el medicamento que salva vidas y se usa para revertir las sobredosis de opioides.

“Ciertamente, escuchamos de personas que vienen justo después de recibir naloxona. Es posible que no funcione si la xilacina está presente”, dijo Hom. “Pero si esa persona ha vuelto a respirar, eso es lo más importante para salvarle la vida”, agregó.

El fentanilo

es un opioide sintético 50 veces más potente que la heroína.

De acuerdo con el texto del New York Times, la aplicación de la xilacina causa heridas en carne viva que surgen en el tejido muerto, el cual se llama escaras. Si la persona no es sometida a un tratamiento puede sufrir amputación.

Jenn Bennett, que está drogada con fentanilo, se sienta en su patineta con un ojo morado visible mientras su amigo, Jesse Williams, fuma la droga en Los Ángeles, el martes 9 de agosto de 2022.(Foto AP/Jae C. Hong).

La droga produce estado de inconsciencia durante varias horas, lo cual deja a los adictos vulnerables a violación sexual y a robo.

También provoca somnolencia excesiva, hipertensión, taquicardia y depresión respiratoria.

La adicción a los opiáceos en Estados Unidos. (AFP).

Lo que dice la DEA

“La xilacina, reportada como adulterante en un número creciente de mezclas de drogas ilícitas, también ha sido detectada en un número creciente de muertes por sobredosis”, dice el reporte de la DEA “The Growing Threat of Xylazine and its Mixture with Illicit Drugs”, publicado en octubre del 2022.

Según el documento, han detectado la combinación de este tranquilizante con fentanilo, cocaína, heroína y otras drogas, lo que resulta en una mezcla letal, para la que los profesionales de la salud no tienen un antídoto que permita revertir una sobredosis.

107.735 personas

han muerto en Estados Unidos entre agosto del 2021 y agosto del 2022 por sobredosis o envenenamiento accidental por droga, la mitad de ellos a causa de opioides sintéticos como el fentanilo

La DEA dice que los traficantes emplean la xilacina porque no es una sustancia controlada por la ley, por lo que se vende de manera legal en Internet y farmacéuticas veterinarias. Además, sus efectos son más duraderos.

Las cicatrices causadas por las inyecciones diarias de drogas en los brazos de Lorando Duncan, de 65 años, sentado en su apartamento en Washington, DC. (Foto de Agnes BUN / AFP). / AGNES BUN

Tracy McCann le relató al New York Times que vio personas con las heridas provocadas por el tranq cubiertas de pulgas y gusanos.

A pesar de ello, dice, no podía alejarse de esa vida. Hasta que un día el dolor fue tan insoportable que acudió a una clínica, donde le trataron las heridas y le enseñaron a cambiarse los vendajes. Allí conoció a más personas lesionadas por el tranq y tomó la decisión de rehabilitarse.