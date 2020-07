La pandemia del nuevo coronavirus ha sido especialmente cruel con Estados Unidos, el país que encabeza las terribles cifras de contagios y fallecidos por COVID-19. Esta semana, el sitio web de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE.UU. (CDC, por sus siglas en inglés) lanzó un estudio sobre un caso de dos pacientes con COVID-19 que siguieron trabajando de cara al público, pero que aparentemente gracias al uso responsable de sus mascarillas habrían evitado el contagio y propagación de la enfermedad.

Según la investigación, dos empleadas de una peluquería ubicada en a ciudad estadounidense de Springfield, en Misuri, se contagiaron de coronavirus (SARS-CoV-2) en mayo. Las mujeres siguieron trabajando y durante todo ese período tanto ellas como sus colegas y clientes usaron mascarillas. Ya que esto era una de tantas medidas tomadas en el nuevo protocolo de la empresa.

Una de las peluqueras presentó síntomas de una enfermedad respiratoria el pasado 12 de mayo, pero siguió trabajando durante 8 días hasta que fue evaluada y dio positivo por coronavirus. Su compañera no tardó en enfermarse, ella se habría contagiado el 15 de mayo y al igual que su colega siguió trabajando por una semana más.

En ese lapso de tiempo, en el que ambas se dieron cuenta de que estaban enfermas de coronavirus, mantuvieron contacto con al menos 139 clientes. Las peluqueras los atendieron por lapsos de entre 15 y 45 minutos. Tras saberse que las trabajadoras estuvieron infectadas, se tomó contacto con los clientes para pedirles que se mantuvieran en aislamiento por 14 días. Al término de ese tiempo se supo que ninguno había sido contagiado.

“Tanto las medidas impuestas por el Gobierno municipal como por la propia empresa fueron probablemente factores importantes a la hora de prevenir la expansión del SARS-CoV-2 durante estas interacción entre clientes y peluqueras”, señalan los investigadores en el artículo publicado por el CDC. “Estos resultados apoyan el uso de mascarillas en lugares abiertos al público, especialmente cuando la distancia social no es posible”, añadieron en el texto.

Cabe destacar, que del universo estudiado, los clientes son personas de edades que oscilan entre los 21 y 93 años y que la mayoría de los consultados (56,8%) eran hombres. Además, al menos el 98,1% de los 104 clientes entrevistados aseguraron llevar también mascarillas durante su atención y todo el tiempo que estuvieron en el local.

Una imagen compartida en la web del CDC sobre el estudio del uso de mascarillas ante la pandemia del nuevo coronavirus.

Por otro lado, una vez que se supo que las peluqueras dieron positivo al coronavirus los clientes fueron contactados para ofrecerles un test PCR. Solo el 48,2% aceptó hacérselo y dieron negativo a la prueba. Mientras que ninguno de los 139 clientes han reportado haber padecido algún síntoma de COVID-19 en los seguimientos telefónicos que se les realizaron.

Sin embargo, los científicos no descartan que estos resultados sean producto del uso de mascarillas en combinación con otros factores. Ya que el uso de mascarillas tanto por parte de peluqueros como de clientes en combinación con el uso de guantes, la reducción de la lista de servicios, entre otros, podrían ser los artífices de este resultando tan favorable. Los investigadores también sugirieron que existe la posibilidad e que algunos de los clientes, que no fueron pasados por el test PCR, podrían haberse infectaran pero no presentar síntomas de la enfermedad.

