Brexit: El sueño roto de la nostalgia imperial inglesa

El 51,8% de los británicos que acudieron a las urnas el 23 de junio del 2016 decidió, tras décadas de una campaña mediática eurófoba, que su país debía salir de la Unión Europea (UE) tras casi 45 años de membresía en el bloque comunitario. Los ‘brexiters’, los que defendieron la salida, prometían un corte rápido e indoloro. Prometían recuperar una supuesta grandeza del Reino Unido que habría sido constreñida dentro de la UE. Ganaron el referéndum. Y salieron corriendo mientras dejaban atrás un juguete roto.

Boris Johnson, Michael Gove o Nigel Farage –los políticos que hicieron una feroz campaña por el Brexit– se negaron a asumir la responsabilidad, la que terminó cayendo en Theresa May, una conservadora que había sido ministra del Interior y que había defendido con la boca pequeña la permanencia en el club.

May se convirtió en una de las ‘brexiters’ más encendidas. Se dedicó a repetir que era mejor salir de la UE sin acuerdo que con un mal acuerdo. Notificó la salida a Bruselas –el centro de poder europeo– abriendo un proceso de negociación de dos años sin haber previsto plan alguno, sin saber qué relación quería con el club ni si contaba con apoyos suficientes.

La Comisión Europea, una máquina burocrática muy bien engrasada y con una experiencia negociadora formidable, impuso desde el primer día las condiciones de la salida. No fue una negociación, fue un dictado. No hubo partido, los funcionarios europeos arrasaron a los británicos, que parecieron ‘amateurs’. Bruselas impuso fechas, modalidades y hasta el lugar de las reuniones: la capital belga.

El equipo del negociador europeo Michel Barnier decidió dividir la negociación en dos. Primero se hablaría del divorcio y solo después de haberse consumado se trataría, en un período transitorio, de la futura relación. Londres tuvo que aceptar. El Gobierno Británico estableció la fecha de salida: sería el 29 de marzo del 2019.

Bruselas impuso sus prioridades: factura de salida de casi 50.000 millones de euros, respeto escrupuloso de los derechos de más de tres millones de europeos residentes en el Reino Unido y prohibición de levantar una frontera física entre Irlanda e Irlanda del Norte para no poner en riesgo los acuerdos de paz que acabaron con el terrorismo norirlandés.

–Idas y venidas–



May tuvo que tragar el acuerdo y lo firmó a finales del año pasado, pero desde entonces fracasó tres veces al intentar que fuera aprobado por su Parlamento. Bruselas decidió que el acuerdo no se tocaba y que Londres podía pedir una prórroga de la fecha de salida, romper el proceso y anular el Brexit, o salir del bloque sin acuerdos, un salto al precipicio en términos económicos y políticos.

Theresa May ha sido muy criticada por su mala negociación. (Foto: Getty Images) Getty Images

El Gobierno Británico, sin control alguno de su Parlamento, con ministros dimitiendo desde hace meses y sin más plan para sacar adelante el acuerdo, tuvo que pedir una primera prórroga. Europa aceptó mover la fecha de salida del 29 de marzo al 22 de mayo. Este miércoles volvió a retrasarla hasta el 31 de octubre, noche de Halloween. Un compromiso entre el miedo al caos de la alemana Angela Merkel y la impaciencia del francés Emmanuel Macron.

Bruselas volvió a imponer condiciones: el Reino Unido tendrá que participar en las elecciones europeas de finales de mayo y se compromete a no incordiar el normal funcionamiento de la UE. El próximo 23 de junio se cumplirán tres años del referéndum y el Reino Unido seguirá siendo miembro de la UE.

Ni Londres sabe cómo salir sin romperse los dientes, y en Europa nadie quiere asumir la responsabilidad de acabar con la agonía y desconectar al paciente inglés. Bruselas repite que nunca provocará la ruptura y que su estallido es responsabilidad de Londres. Esa ruptura brutal puede provocar daños económicos que el Reino Unido no ha visto en décadas y envenenar sus relaciones con el bloque europeo durante generaciones.

Los ‘brexiters’ prometieron que el Brexit permitiría a Londres retomar el control. Pero el destino de su país se decidió la noche del miércoles en Bruselas sin presencia de funcionario británico alguno en la sala porque los líderes de los 27 países de la UE hicieron salir a May para tomar una decisión sobre la prórroga. Como si Londres se hubiera convertido en la capital de una república bananera cualquiera, haciendo que Theresa May, humillada, se viera en la necesidad de decir a sus homólogos que “el Reino Unido es un país serio”.

“No creo que se anule la salida de la Unión Europea” Sir Jonathan Faull

Analista político y ex funcionario ante la UE

El ex funcionario británico ejerció diversos cargos representando a su país en la Comisión Europea. Se retiró poco después del referéndum del ‘brexit’.

—¿La prórroga pone al ‘brexit’ en una situación de bloqueo?



Una prórroga larga hará que veamos otros asuntos en la agenda. Hay problemas apremiantes, como las relaciones comerciales con Estados Unidos, las relaciones en general con China y Rusia. Así que el ‘brexit’ se calmará en Bruselas y el Reino Unido podrá tener su debate nacional.

—La campaña de los ‘brexiters’ estuvo plagada de mentiras. ¿Un segundo referéndum sería una buena opción?



No estoy seguro. El país está dividido generacionalmente, geográficamente entre el campo y las ciudades. Los partidos políticos están divididos, así como el Parlamento. El sistema político británico no tiene mecanismos para alcanzar consensos nacionales y no hay tradición de esos consensos, salvo en la situación extraordinaria de la Segunda Guerra Mundial. Un segundo referéndum podría cambiar eso si se diera un resultado aplastante para una de las opciones, pero lo más probable es que el resultado sea muy ajustado.

—¿Anular el ‘brexit’ sería bueno para la UE o sería mantener en el bloque a un socio incómodo y molesto?



El Reino Unido siempre tuvo un papel particular en la UE. No participa en el euro ni en el espacio de libre circulación Schengen. Siempre fue el diferente, pero en general la UE se ha beneficiado de la membresía británica. La mayoría de la gente sentiría alivio si siguiera en el bloque. Pero no creo que se vaya a anular.