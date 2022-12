Para los rusos se trata de su supervivencia frente a Occidente, para los ucranianos no es solo sobrevivir, sino mantener su identidad y recuperar la nación que tenían. En el medio, Estados Unidos y las potencias europeas intentando acorralar a Vladimir Putin, que no ha dudado en jugar con la carta clave del gas y del petróleo y reforzar sus lazos con China, el otro rival de Washington.

Pero en el terreno, lo que ha dejado esta guerra son varias certezas: Rusia no era la potencia militar que decía ser y Ucrania demostró más de lo que realmente era. Y acá entra a tallar un inesperado actor: el presidente Volodymyr Zelensky, cuya figura ha sido fundamental para sus compatriotas.

Reservistas rusos se alistan a ser movilizados en Sebastopol, en Crimea, para integrarse al ejército ruso, luego de que el Kremlin ordenara que miles vayan a la guerra. AFP / STRINGER

“La gran sorpresa que ha dejado la guerra en Ucrania es que el desempeño militar ruso ha sido catastrófico. Es un gigante con los pies de barro”, señala a El Comercio desde Washington el experto en seguridad Román D. Ortiz.

“Hacer una guerra convencional en el siglo XXI es extremadamente complejo, y no lo puede hacer cualquier país. Las operaciones militares han llegado a un grado de sofisticación que tú necesitas tener un Estado y una economía perfectamente funcional para que eso sea sostenible. La guerra ya no es una prueba entre ejércitos, es una prueba entre sociedades, y lo que estamos viendo es el reflejo del modelo ruso”, agrega.

Una operación fallida

Cuando Rusia lanzó su “operación militar especial” el 24 de febrero, el objetivo era una guerra relámpago, tomar Kiev, derrocar a Zelensky y colocar a un gobierno prorruso. Nada de eso resultó y el conflicto sigue empantanado, con ambas partes reivindicando victorias. Los bombardeos rusos no cesan de destruir la infraestructura ucraniana, sobre todo las centrales eléctricas, mientras que la defensa ucraniana ha conseguido retomar varias ciudades.

Según la ONU, el número de civiles muertos es de 6.702, con más de 10 mil heridos, pero la cifra real debe ser mucho más. Solo en Mariúpol, la mayor ciudad capturada por Rusia, se calcula que perecieron más de 20 mil ucranianos.

Del lado ruso, Estados Unidos estima que más 100 mil militares habrían muerto o quedado heridos , y una cifra similar se calcula del lado ucraniano.

Un centro comercial en Kiev quedó destruido tras un bombardeo ruso, en marzo del 2022. REUTERS/Marko Djuricá / MARKO DJURICA

Desde setiembre, Ucrania lanzó una contraofensiva que hizo retroceder a los rusos de ciudades como Jersón, la segunda más poblada del país, y que había sido capturada al inicio de la guerra. Por ello, los rusos decidieron enfocarse en el sur de Ucrania y el este, en el Donbás.

“Estados Unidos le ha dado Ucrania mucho material militar, pero ha habido equipos que han hecho la diferencia, como los lanzacohetes HIMARS; que son muy precisos. No hay que olvidar que con precisión y alcance aumenta la letalidad en el campo de batalla, y eso es lo que ha pasado”, agrega Ortiz.

Y el reciente anuncio de Washington de proporcionar a Ucrania el sofisticado sistema de defensa Patriot podría darles más ventaja en los próximos meses.

La figura de Putin

Diez meses después, no solo se ha desgastado el ejército ruso, que ha tenido que reforzarse con miles de reservistas a los que han obligado a enlistarse, sino que la figura del presidente Vladimir Putin se ha manchado ante los errores estratégicos iniciales, y sin duda es visto como el malo de la película para Occidente.

Mientras el presidente ruso parece diluido, su homólogo ucraniano ha acrecentado su imagen y se ha convertido en un referente para su país y sus soldados que, pese a todo, siguen motivados a conseguir la victoria final.

El presidente de Rusia, Vladimir Putin, encabeza una reunión de su Consejo de Seguridad Nacional en Moscú. (Photo by Gavriil GRIGOROV / SPUTNIK / AFP) / GAVRIIL GRIGOROV

Ortiz, no obstante, alerta que no se debe medir al presidente ruso bajo los estándares occidentales. “La guerra sigue siendo relativamente aceptada, muchos rusos todavía apoyan la guerra, quizá no tanto entre la clase media educada, pero hay mucha gente que solo consume la información controlada por el Estado”, señala. Y agrega: “Por otra parte, hay una élite ultranacionalista rusa que está en el poder. Incluso Putin no es el más radical entre ellos, solo que es el más visible, y su desgaste no implica que en algún momento sea reemplazado por alguien más prooccidental o más moderado”.

El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, se toma fotos junto a soldados de su ejército, que lograron retomar la ciudad de Jersón en noviembre pasado. EFE / UKRAINE PRESIDENTIAL PRESS SERVI

¿2023 será el año del fin de la guerra?

En febrero se cumplirá un año del inicio de la invasión y nada hace pensar que el fin se acerca. Los rusos siguen bombardeando incesantemente las centrales eléctricas, que tienen al país sufriendo el duro invierno con apenas calefacción y solo unas horas al día de electricidad; mientras que los ucranianos resisten y avanzan de a pocos en el frente oriental.

De hecho, no hubo tregua por las fiestas de Navidad.

“La guerra se va a alargar, pero no sé si al mismo ritmo”, explica Ortiz. “Vamos a tener períodos de más intensidad y de menos intensidad, pero no veo una salida diplomática en el corto plazo. Putin todavía piensa que el tiempo le puede jugar a su favor”.

Pocos días después de estallar la guerra, manifestantes protestan contra la invasión rusa en Londres. Para entonces, nadie vaticinaba que el conflicto duraría hasta fines de este 2022. (Photo by Ben Stansall / AFP) / BEN STANSALL

Un factor clave es que en el 2023 los europeos ya no tendrán suministro de gas ruso y quizá podrían presionar para una negociación, pese a que países como Alemania han sabido abastecerse de energía para estos meses.

“Los rusos van a tratar de extender el conflicto y generar tensión en otros escenarios para tratar de reducir la presión, así que podrían pasar cosas en el norte de África o en el Sahel”, afirma Ortiz. No hay que olvidar que los rusos cuentan con el polémico Grupo Wagner, que opera como un ejército paralelo y que no solo está actuando en Ucrania, sino que también están en Siria y varios países africanos.

Lo que sí queda claro es que tras decidir la invasión, Putin no saldrá con las manos vacías y no puede darse el lujo de mostrarse como un perdedor ante sus ciudadanos. Y Zelensky está en la misma situación.