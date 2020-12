Conforme a los criterios de Saber más

Como si la pandemia no hubiera sido ya suficientemente dura, las noticias sobre una variante del COVID-19 altamente infecciosa detectada en el Reino Unido -y también en otras naciones- han desatado alarma internacional. La situación coincide, además, con un período que ya presentaba un enorme desafío para todo el mundo: la celebración de la Navidad.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha señalado que lo más seguro para que estas fiestas no se conviertan en grandes focos de contagio es no visitar a otros familiares y quedarse en casa. Asimismo, ha insistido en que las reuniones que se realicen deberían ser en espacios exteriores y los participantes deberían llevar mascarillas y mantener la distancia física. En espacios interiores, la clave es limitar el tamaño del grupo y asegurar una buena ventilación.

El Comercio conversó con el doctor británico Julian Tang, profesor y virólogo clínico de la Universidad de Leicester, sobre la nueva variedad del coronavirus, sus efectos en la vida de la gente y su preocupante aparición en plena Navidad.

💗 Por favor, quédate en 🏠 casa en estas fiestas. 💗



COVID-19 🦠 Lávate las 👋🏾 🤚 con agua 💦 y 🧼 con frecuencia.#FiestasSaludables pic.twitter.com/FUbKyZfRzM — OPS/OMS (@opsoms) December 19, 2020

Para el experto -que destaca que no es sorprendente que emerjan nuevas variantes del SARS-CoV-2-, la Navidad y el invierno europeo pueden ser un período ideal para que el virus se propague, pero no para que intentemos reducir su transmisión.

Estas son las principales claves de la situación actual de la pandemia según la perspectiva del doctor Tang.

1. Lo que preocupa de la nueva variedad

“Los virus mutan naturalmente todo el tiempo -como la gripe, el VIH, la hepatitis C, los enterovirus- así que esto no es nada nuevo, especialmente cuando están infectando a un nuevo huésped, como el SARS-COV-2 que pasa de los murciélagos a los humanos.

Esta nueva variante no está causando una enfermedad más grave, y las mutaciones no parecen tener hasta ahora mucho impacto en la eficacia de la vacuna.

El principal impacto y preocupación es que si el virus se está propagando más rápidamente, y causando más enfermedades y más hospitalizaciones, entonces los servicios locales de salud pueden verse abrumados y los más vulnerables pueden infectarse antes de que tengamos la oportunidad de vacunarlos contra el COVID-19″.

Trabajadores médicos atienden a un paciente en el hospital especial para pacientes COVID-19 de Belgrado, en Serbia. La imagen es del 18 de diciembre. (Foto: EFE / EPA / MARKO DJOKOVIC)

2. La necesidad de prohibir viajes

“Los países que han impuestos restricciones de viaje al Reino Unido están claramente preocupados porque esta nueva variante cause más infecciones en sus poblaciones, con el riesgo de abrumar sus sistemas de salud y provocar un número cada vez mayor de muertes en sus poblaciones vulnerables.

Entiendo sus preocupaciones y las medidas que están tomando para proteger a su propia población”.

3. Las estrategias a adoptar en el futuro

“Los virus mutan todo el tiempo. Hemos visto otras mutaciones del SARS-COV-2 que eventualmente se propagan a través de las poblaciones como la anterior mutación D614G.

No podemos predecir cuáles serán estas mutaciones y cuándo surgirán, ni los impactos que tendrán, solo tenemos que vigilarlas y monitorearlas para ver cómo evolucionan. Así como otro nuevo virus de la gripe porcina G4 que actualmente se está monitoreando por su potencial pandémico en el sur de China”.

Personas caminan junto a puestos de comida con temática navideña en la calle comercial Schloss Strasse, en medio del brote de coronavirus en Berlín, Alemania. (Foto: Reuters / Fabrizio Bensch

4. Los efectos en la vida de la gente

“Si las fronteras están cerradas y el transporte de mercancías se detiene o se ralentiza significativamente puede haber algunos tipos de escasez de alimentos.

Si causa el mismo grado de enfermedad, pero un mayor número de casos en el mismo período de tiempo, esto podría abrumar todavía más a los servicios de salud locales.

Si los servicios de salud se ven abrumados, entonces puede haber un exceso de muertes adicionales debido al virus, pero también a otras condiciones médicas como los tratamientos de cáncer que pueden no ser apoyados si se les quitan los recursos para luchar contra el COVID-19.

El aumento de las restricciones para tratar de controlar el virus tendrá costos sociales, económicos y psicológicos para la sociedad también, con el colapso de algunos negocios, la educación de los niños y estudiantes, etc.”.

Las tiendas lucen cerradas en Londres. Millones de personas en Inglaterra debieron cancelar sus reuniones de Navidad y sus compras de vacaciones. (Foto: Dominic Lipinski / PA vía AP)

5. El impacto en las vacunaciones

“Las mutaciones hasta ahora solo afectan a unos pocos aminoácidos en las regiones de unión de los anticuerpos de la proteína S (epítopos), por lo que las vacunas diseñadas en base a las cepas de virus anteriores deberían seguir funcionando relativamente bien. Además, podemos ajustar la especificidad de la vacuna con el tiempo.

No me preocupa demasiado que el virus mute tanto que los anticuerpos de la vacuna no funcionen en absoluto, ya que el virus necesita la proteína S para unirse al receptor de la enzima ACE2 para entrar en las células anfitrionas para replicarse, por lo que la proteína S no puede cambiar su forma demasiado para escapar de la vacuna, sin perder parte de su capacidad para unirse a su receptor celular también”.

6. La posibilidad de más mutaciones virales

“Las tasas de mutación del virus aumentan si hay más personas infectadas, produciendo así más virus en el mismo período de tiempo, por lo que estar en interiores, en contacto cercano y en ambientes poco ventilados en invierno ayudará al virus a transmitir e infectar a otras personas.

Más infecciones y más virus dan más posibilidades de que se produzcan mutaciones virales (a través de errores de replicación viral y en respuesta a las presiones de selección inmunológica del huésped).

Peatones caminan cerca de un árbol de Navidad en Pristina, Kosovo. (Foto: EFE / EPA / VALDRIN XHEMAJ)

Aunque la mayoría de las mutaciones virales son neutras o perjudiciales, ocasionalmente habrá una o más mutaciones que pueden beneficiar al virus -y estas persistirán y se propagarán a través de la población del virus para hacerse más dominantes con el tiempo. Eso es lo que estamos viendo con esta nueva variante del virus en algunas partes de la población del Reino Unido, como en Londres y el sudeste”.

7. El impacto de la variante en Navidad

La Navidad es una época en la que personas de diferentes generaciones (abuelos, padres y niños) viajan largas distancias para reunirse bajo un mismo techo, lo que, por desgracia, da al virus la oportunidad de propagarse a través de las generaciones y supone un riesgo importante para los ancianos.

Las restricciones escalonadas y los cierres durante la Navidad pueden afectar a las personas incluso más que durante otras épocas del año -en términos de soledad- con noches de invierno más largas y períodos diurnos de luz solar más cortos. Ya conocemos problemas como el trastorno afectivo estacional que puede afectar a algunas personas más que a otras.

El comercio diario antes y después de Navidad se verá afectado negativamente debido a las mayores restricciones necesarias debido a esta cepa potencialmente más transmisible del virus, por lo que la economía de algunos negocios de la “calle principal” se verá afectada.

Italia estará completamente cerrada durante el período navideño como parte de los esfuerzos para frenar la propagación del COVID-19. (Foto: REUTERS / Guglielmo Mangiapane)

Las pruebas, el rastreo, el aislamiento y la cuarentena se reducirán durante las vacaciones de Navidad y Año Nuevo. Los hospitales pueden estar faltos de personal ya que los trabajadores también querrán un descanso navideño -que es bien merecido-, lo que requerirá que colegas cansados y exhaustos tengan que cubrirlos.

En resumen, la Navidad y el período de invierno -cuando la gente pasa más tiempo en interiores, junto con el deseo de viajar para conocer a otras personas en el interior (donde el ambiente está abarrotado y mal ventilado)- es posiblemente uno de los peores períodos para que esta nueva variante surja.

Así que la Navidad y el invierno pueden ser la tormenta perfecta, el período ideal para que el virus se propague, pero no para que intentemos reducir su transmisión y proteger a las personas y la economía.

El doctor británico Julian Tang es profesor y virólogo clínico de la Universidad de Leicester. (Foto: Universidad de Leicester)

_______________________

VIDEO RECOMENDADO

Reino Unido anuncia reunión de crisis sobre prohibición de viajes por nueva cepa de COVID (AFP).