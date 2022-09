Este martes a las 8:00 de la mañana comenzaron los alegatos finales en el juicio que se les sigue a Aida Victoria Merlano y al odontólogo Javier Guillermo Cely por su presunta participación en la fuga de la excongresista colombiana Aida Merlano.

Luego de iniciada la audiencia virtual, el juez que lleva el caso leyó el sentido del fallo condenatorio contra la hija de la prófuga de la justicia, pues se demostró que sí sabía del plan de escape que hizo.

Por su parte, el odontólogo Cely fue absuelto, pues no se evidenció plenamente que estuviera involucrado en la fuga del 1 de octubre de 2019, cuando la excongresista se tiró por una ventana.

En todo el proceso, tanto Aida Merlano hija como el odontólogo, aseguraron que nunca se les pasó por la cabeza que iba a darse ese episodio. De hecho, la joven condenada admitió que aunque vio la cuerda roja con la que su mamá se tiró del edificio, no sabía que la usaría para tal fin.

Ella, de acuerdo a su testimonio, estaba concentrada en su celular y se enteró de la fuga solamente minutos después de que salió del consultorio odontológico. En el relato, incluso, subrayó que fue por una periodista que supo que su mamá se le había volado al Inpec.

La perito mencionó que el odontólogo Cely se mostró con actitud inquieta después de salir del consultorio. (Foto: Captura de pantalla. Fiscalía).

En todo el lío jurídico en el que estaba metida la excongresista barranquillera, su hija quiso salir de manera legal, con la posibilidad de pedir la intervención de instancias inernacionales y abogados de talla mundial.

Esa idea, sin embargo, no llegó a buen término y prueba de ello fue el cinematográfico episodio en el que por medio de una cámara se vio cómo Aida Merlano Rebolledo cayó al piso tras tirarse del edificio y huyó en una moto que la esperaba.

Frente al odontólogo absuelto, este había dicho que conoció a Aida Merlano Rebolledo luego de que solicitara una cita con él para realizarse un diseño de sonrisa. Entre lágrimas, también le contó al juez que él se dedicó solamente a hacer su trabajo y que ni en la primera ni en la segunda cita que tuvo se le acercaron a mencionarle el plan de fuga.

“Yo he sido un chivo expiatorio, estoy muerto en vida, me dañaron mi familia, mi profesión, estoy en tratamiento psiquiátrico. Esto que me está pasando me genera estrés, me da tos, vómito”, le comentó el odontólogo al juez encargado en medio de una audiencia en la que la Fiscalía había mostrado el paso a paso de cómo se llevó a cabo el escape.

Los delitos por los que las autoridades acusaban a Aida Victoria Merlano y a Javier Guillermo Cely eran favorecimiento de fuga y uso de menores para la comisión de delitos.

Por el momento, no ha trascendido el monto de la pena que pagará la condenada, pues se conoció solamente el sentido de fallo. Asimismo, no se sabe si el juez emitirá una orden de captura. El caso podrá ser apelado ante el Tribunal Superior de Bogotá.