El derechista Aldo Sanhueza, consejero electo del Partido Republicano del excandidato presidencial José Antonio Kast, no acudió a la ceremonia de instalación del nuevo órgano constituyente, que queda finalmente conformado solo por 50 consejeros.

“He tomado la decisión de no asumir en el cargo de consejero constitucional. No ha sido una decisión fácil”, escribió Sanhueza, quien era representante por la región del Biobío, en sus redes sociales el pasado 26 de mayo adelantando su decisión.

Sanhueza afirma que llegó a su decisión con el fin de que la acusación por presunto abuso sexual que pesa sobre él no sirva “a sectores radicales” para entorpecer la labor del futuro órgano. “Mi renuncia es un paso indispensable para que el proceso constitucional siga su curso esperado con la posibilidad de lograr un gran acuerdo, y no me gustaría que sectores radicales me utilicen con el fin de impedirlo”, agregó.

Su decisión contradijo a la postura que mantuvo hasta hace unas semanas, cuando garantizó que asumiría el cargo para el que había sido elegido.

Aldo Sanhueza había sido electo consejero electo por el Partido Republicano del excandidato presidencial José Antonio Kast. (Foto: Redes sociales de Aldo Sanhueza)

Denunciado y detenido

El caso que complica Sanhueza salió a la luz a inicios de mayo, en los días previos a las elecciones del 7 de mayo en las que los chilenos eligieron un nuevo órgano constituyente.

Los hechos se remontan a marzo del 2019, cuando una mujer denunció tocamientos indebidos en un viaje en un bus de pasajeros a la ciudad de Concepción, al sur de Chile.

Según informaciones del Ministerio Público citadas por el diario “El Mercurio”, una mujer de iniciales M.C.C.C. denunció que fue tocada en la vagina, por encima de la ropa, por Sanhueza, quien fue detenido por funcionarios de Carabineros e imputado por la Fiscalía por un delito de “graves ofensas al pudor”, lo que derivó en una prohibición de no acercarse a la víctima.

El medio agrega que el 29 de marzo del 2019, el Juzgado de Garantía de Concepción acogió la solicitud del Ministerio Público de suspensión condicional del procedimiento por un año en la causa contra Sanhueza Carrera. Tras un año, sin incumplimiento por parte del Sanhueza, la causa fue cerrada y éste sobreseído.

Luego de que se difundiera el caso, Sanhueza reconoció la veracidad de la denuncia, pero afirmó que las acusaciones no eran ciertas. “Yo estaba durmiendo y no realicé ningún acto inapropiado como el que se me acusa”, dijo.

“Lamento que se use este incidente para dañar mi candidatura, buscando establecer un manto de duda sobre mi honorabilidad y respeto a las personas, especialmente a las mujeres. Reitero que no conozco a la víctima, no realicé ningún acto inapropiado, aceptando los cargos con el solo objeto de superar el incidente y dar vuelta la página”, agregó en ese entonces.

Contra la “izquierda radical”

Semanas atrás, Sanhueza decidió renunciar al Partido Republicano para “ejercer su derecho a defensa” y así no afectar a su partido.

A pesar de su dimisión, la derecha conservadora sigue siendo la primera fuerza en el Consejo Constitucional, con 22 escaños de 50, y mantiene poder de veto en las negociaciones para la redacción de un nuevo texto que será sometido a un plebiscito el 17 de diciembre con miras a sustituir a la actual Constitución.

El 4 de setiembre del 2022, el 61,8% de los electores rechazó el proyecto de Carta Magna presentado por la Constituyente chilena, por lo que se abrió un nuevo proceso Constitucional que debe terminar a fines del 2023. (Foto: EFE) / Alberto Valdés

Tras afirmar en su mensaje de renuncia a consejo que le habría gustado defender las ideas de la libertad y el progreso de Chile, Sanhueza acusó a la “izquierda radical” de utilizarlo como una excusa para “deslegitimar el proceso, y no se detendrá hasta obstaculizar su desarrollo, buscando funarme y cancelándome desde el primer día de sesiones”.

“No tengo ninguna inhabilidad legal ni judicial que me impidan haber sido elegido y asumir el cargo ya que las acusaciones son infundadas, por lo que solo buscan dañarme como persona y utilizarme para entorpecer el proceso”, zanjó.