A poco más de un mes en el poder, Duque no retrocede en su postura sobre su par venezolano. “Nicolás Maduro es un criminal, es un asesino y por eso lo denuncié ante la Corte Penal Internacional”, dijo el colombiano en una entrevista con la agencia Efe. El tono sigue la línea de lo que últimamente ha sido la norma en la relación entre Colombia y Venezuela, un lazo que se prevé que cambie ahora que Gustavo Petro sucederá a Duque al frente del país cafetero.

Desde que Duque llegó a la presidencia en agosto del 2018, ha mantenido un constante intercambio de críticas con Maduro y apoyó los pedidos para aislar al régimen y pedir elecciones independientes en Venezuela. En estos años ha acusado al líder chavista de albergar “terroristas colombianos desde hace muchos años”, algo que calificó de “burrada”. A Maduro “cada vez se le asoman más las orejas de burro”, dijo en el 2019, cuando se encontraba en medio de una visita de Estado en Shanghai (China).

Por su parte, Maduro ha tachado a Duque de “pelele del imperialismo” y de estar de estrás de planes para derrocarlo e incluso asesinarlo. “Diablo que odia a Venezuela”, “imbécil”, “Porky” o “Chucky” son algunos de los calificativos que llegaron a los titulares.

“Parece un tirapiedra. Él tiene cara de angelito, dan gana de agarrarle los ‘cacheticos’ así; ‘Chucky’, ‘Chucky’, ‘Chucky’ es lo que eres tú (...) está conspirando diariamente contra nuestro país (...) Grandísimo hijo… de la tuya, grandísimo hijo de Santander y todas las tuyas”, dijo el chavista en el 2018.

Historia de una relación hostil

Las hostilidades entre los gobiernos de Colombia y Venezuela no empezaron con Duque y Maduro. Las relaciones diplomáticas han escalado hasta situaciones de crisis en varias ocasiones desde que Álvaro Uribe y Hugo Chávez estaban al frente de esos países. Ambos asumieron el poder en el 2002.

En el cóctel de factores que fueron agravando la situación hay varios protagonistas, entre ellos la relación de Venezuela con las FARC, los operativos del Ejército de Colombia, el narcotráfico y, por supuesto, las diferencias ideológicas que distanciaban a ambos gobiernos.

“El primer factor para el resquebrajamiento de la relación entre Colombia y Venezuela fue un principio ideológico muy marcado entre izquierda y derecha, aunque no estaba explícitamente dicho. Lo segundo fue el conflicto armado colombiano. Todo empezó cuando Hugo Chávez empieza a refugiar a los grupos de las FARC y el ELN, de hecho, lo siguen haciendo”, dice a El Comercio Néstor Julián Restrepo, doctor en política y comunicación y coordinador de la maestría en Comunicación Política de la Universidad Eafit.

El experto colombiano explica que la frontera entre Venezuela y Colombia es tan gigante y porosa que permite que los grupos armados se muevan tranquilamente, igual que los ciudadanos que de un lado y el otro. “Uribe y Chávez se empiezan a pelear cuando Uribe le declara la guerra directa a las FARC, entonces la frontera se prendió. La pelea entre Colombia y Venezuela es histórica, no solo por las FARC, también ha sido por territorio, por lugares como la península de la Guajira. Son dos hermanos que se quieren mucho y se pelean demasiado”, afirma.

Para la periodista colombiana Margarita Barrero es importante enfatizar que si bien el deterioro de las relaciones tiene que ver con el conflicto en Colombia se profundizó con las diferentes versiones que defendieron, de un lado y del otro, sobre diversos temas como los paramilitares o lo que ocurre en la frontera entre Colombia y Venezuela. “Sobre este último tema ha habido serias diferencias históricas entre los gobiernos de ambos países. Por ejemplo, el gobierno venezolano decía que la guerrilla estaba entrando a su territorio y, por otro lado, el gobierno colombiano decía que eso estaba pasando porque Venezuela estaba entrenando a la guerrilla. Ahí empiezan los conflictos”, apunta a este Diario.

“La relación se rompió totalmente”

Las tensiones se vieron reflejadas en la tensa relación que llevaron Chávez y Uribe, en cuyos gobiernos -y luego cuando Juan Manuel Santos sucedió a Uribe en Colombia- se cerraron y abrieron las fronteras varias veces. Pese a ello, señalan los expertos, la disputa solo alcanzaba el nivel diplomático, o al menos así fue hasta que Duque, del Centro Democrático, el partido creado por Uribe, llegó al poder.

“La relación se rompió totalmente durante el gobierno de Duque”, dice Restrepo, quien recuerda que cuando Uribe estaba en la presidencia, en el momento más álgido de pelea con Chávez los empresarios colombianos presionaron al mandatario colombiano para que volviera a hablar con Chávez. “Pero con Duque la relación se rompió y pasó de la parte política a la parte comercial”, insiste.

“Venezuela era el segundo socio comercial de Colombia después de Estados Unidos, entonces la crisis económica, sobre todo en la frontera, fue muy fuerte. El gobierno de Duque lo único que hizo fue aislar cada vez más al país porque para nosotros Venezuela era muy importante, no solo por ser un país hermano, sino por ser el país complementario del mercado. Los venezolanos y los colombianos prácticamente consumíamos lo mismo y Colombia era la despensa. Eso se rompió”, añade.

Como prueba, recuerda que entre Maduro y Duque nunca hubo acercamiento ni visitas de Estado, sino momentos de choques y peleas muy fuertes. Ambos países no tienen cónsul ni embajador en la otra nación por la ruptura de las relaciones diplomáticas que se dio en el 2019 luego de que Colombia reconociera al líder opositor Juan Guaidó como presidente de Venezuela. Desde entonces Bogotá impulsó la formación del Grupo de Lima para rechazar la última reelección de Maduro.

“Duque llegó a decir que le quedaban pocas horas a la dictadura de Maduro y primero se fue Duque que Maduro”, comenta Restrepo.

Barrero agrega que Duque nunca quiso tener una aproximación con Maduro y sí con Guaidó. “Incluso se realizó un concierto en la frontera de Colombia en su apoyo, fue un evento binacional, pero más allá del show que lo que hace es sentar una posición política de no aceptación al gobierno de Maduro, el gobierno siempre ha dicho que lo de Venezuela no es una democracia, sino una dictadura”.

Por otro lado, en lo que respecta a la migración en Colombia, destaca que Duque implementó una política efectiva para que los migrantes tuvieran una opción que les facilitara la vida en el país. “Ahora, yo creo que esa posición de Duque no tiene que ver tanto con Venezuela y sí tiene mucho que ver con Estados Unidos, de quien Colombia es socio sobre todo en temas relacionados con el conflicto armado y el manejo de la droga. Es un guiño a Estados Unidos, a quien le dicen que no estamos de acuerdo con Maduro, pero sí somos responsables con la migración venezolana”. “En este momento tenemos casi dos millones de venezolanos y la mayoría llegaron a partir del 2018″, explica.

Sin embargo, la experta considera que es muy difícil de saber si la relación entre Colombia y Venezuela alcanzó su nivel más crítico bajo la presidencia de Duque. “La relación entre ambos países tuvo momentos muy complicados. Las declaraciones de Álvaro Uribe fueron muy fuertes hacia el gobierno venezolano y había tensión cada vez que se cerraban las fronteras y cada vez que las abrían”, apunta.

“No podría decir que este es un momento de pico, sino que esta es una relación que se ha ido deteriorando lentamente”, agrega.

¿Un giro con Gustavo Petro?

Luego del triunfo en Colombia de Gustavo Petro, el primer presidente de izquierda que tendrá ese país, la atención se centró en el futuro de la relación con Venezuela. Desde Caracas, el chavismo no tardó en celebrar el resultado electoral en el país vecino.

Aunque Petro, exguerrillero y exalcalde de Bogotá, ha marcado distancia con los gobiernos de Nicaragua y Venezuela ha prometido normalizar las relaciones con el mandatario venezolano Nicolás Maduro.

“Los cambios ya se están dando. Ya hubo una primera conversación entre Petro y Maduro y están pensando en restablecer las relaciones diplomáticas. Ahora, no es que vayan a aceptarse y volver a lo de antes porque a Colombia ya no le queda bien decir que Venezuela no es dictadura”, dice Restrepo, quien defiende que, más allá de las diferencias ideológicas, no es sostenible ni favorable mantener a los países sin relaciones diplomáticas o con las fronteras afectadas.

“No sé si el resto de Latinoamérica entiende esto, pero no pueden cerrar la frontera, pueden pelear todo lo que quieran, pero no pueden cerrar la frontera ni impedir que pasen mercancías de un lado al otro ni mucho menos que a los pobladores, que culturalmente son iguales, no les permitan cruzar para ver a sus hermanos”, apunta.

Barrero añade que un aspecto muy importante será cómo Petro decida actúa frente a Juan Guaidó, es decir, si sigue la línea de Duque y lo reconoce como presidente interino de Venezuela o no. “Eso también determinará las relaciones entre los dos países. Y también habría que ver si quiere intervenir como aliado de la izquierda en el proceso venezolano (tipo Cuba) o asumir más una posición como la de México, que no interviene”, sostiene.

“Hay que darle tiempo a Petro para ver en qué puede ceder y en qué no cuando esté en el poder”, concluye.