Horacio Cartes será senador tras dejar la Presidencia de Paraguay

Horacio Cartes no desaparecerá de manera definitiva del escenario político de Paraguay.



Según informó la Justicia Electoral en su página de internet, el oficialista Partido Colorado se convirtió tras los comicios del domingo en la principal fuerza legislativa del país sudamericano, y cuando Cartes deje la presidencia se convertirá en senador.



La autoridad precisó que tras escrutarse el 97,3% de las 21.000 mesas receptoras de votos durante la jornada electoral, el oficialismo obtuvo 17 de las 45 bancas. Cartes y el ex presidente Nicanor Duarte (2003-2008) figuran en la nómina.

La segunda fuerza en el Congreso seguirá siendo el Partido Liberal Radical Auténtico con 13 escaños y le siguen la coalición izquierdista Frente Guasú -con el liderazgo del ex obispo católico y ex presidente Fernando Lugo (2008-2012)- con seis curules, el Partido Patria Querida con tres, el Movimiento Hagamos con dos, el Partido Democrático Progresista también con dos y finalmente la Unión Nacional de Ciudadanos Éticos (UNACE) y Cruzada Nacional con un asiento para cada uno.

Las senadurías obtenidas por Cartes y Duarte generaron polémica incluso antes de los comicios, cuando la Justicia Electoral los autorizó para competir por los cargos. Los opositores impugnaron la decisión, pero su pedido fue rechazado por la Corte Suprema de Justicia.

Miguel Abdón Saguier, actual senador del opositor partido liberal, dijo el lunes: "haremos todo lo posible para impedir que ambos juren como legisladores". La juramentación se llevará a cabo el 1 de julio en la primera sesión del nuevo cuerpo legislativo.

Aclaró que según su interpretación de la constitución "los dos deben irse a su casa como senadores vitalicios porque la carta magna dice que una vez concluido su periodo de mandato, serán senadores vitalicios".



El cargo de senador vitalicio tiene voz pero no sueldo en el Senado. Hasta el momento ningún ex presidente ha asumido un puesto en la cámara alta.



En los comicios del domingo también se eligió como nuevo presidente a Mario Abdo Benítez, del conservador y oficialista Partido Colorado, con 46,5% de los votos. Su rival, el también conservador Efraín Alegre de la opositora Alianza Ganar, recibió 42,7% tras contabilizarse el 96% de las actas. Alegre no ha reconocido hasta el momento su derrota.



Fuente: AP