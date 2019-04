Las reveladoras confesiones del novio de la chilena desaparecida en Colombia

"El Tiempo" llegó hasta uno de los barrios populares al sur de Bucaramanga, Colombia, donde vive Juan Valderrama Amézquita, el novio de la chilena Ilse Ojeda González, quien desapareció hace 24 días en Bucaramanga y cuyo caso ha sido un misterio.

Juan revela detalles exclusivos del día cuando la vio por última vez y acepta que tenía otra relación amorosa con Becky Evans, una mujer a la que vio en Bogotá mientras Ilse estaba esperándolo en la finca de su padre en el municipio de Curití (Santander).

El novio de esta chilena informó que aunque la última vez que la vio fue el 30 de marzo, solo interpuso la denuncia dos semanas después porque pensó que se había devuelto a Chile en medio de un ataque de celos.

Dice que sí recibía dinero de ella para sus gastos y que además en su casa solo quedó un poco de dinero del que había traído Ilse de Chile para radicar en Colombia porque el resto se lo llevó el día que la vio por última vez.

Valderrama asegura que no golpeaba a Ilse como informaron sus familiares en Chile y argumenta que la lastimó mientras le masajeaba un dedo luego de jugar artes marciales.

Además, Juan asegura que se arrepiente de haber tenido las dos relaciones al tiempo porque esto fue causal de que ella se fuera y que solo espera que aparezca y puedan acabar con esta angustiante situación.

¿Cómo se conocieron?

Juan Valderrama contó que conoció a Ilse Ojeda en Santiago de Chile luego de que se empleara como mesero en el Club de Carabineros. A través de dos amigos en común se contactaron.

El joven colombiano dice que ella le ofreció hospedaje en su apartamento. Luego empezaron a establecer contacto de manera continua por teléfono, hasta que decidió tomar la oferta de la mujer y mudarse con ella en el 2016.

Su estadía duró 8 meses en Santiago de Chile, pues Valderrama asegura que un problema familiar lo obligó a dejar a Ilse y regresar a Colombia.

Planes de matrimonio

En su escaso tiempo en ese país pensaron alguna vez en casarse, confiesa Valderrama.

Juan confirma que tuvieron planes de casarse en Chile para legalizar su estadía en ese país antes de regresar la primera vez a Colombia, pero por recomendaciones de un amigo suyo no lo hicieron.

“Alguna vez porque ella me había dicho para los papeles y eso, pero a la final quedamos en que no porque un compañero de ella del club me dijo que mejor no lo hiciéramos por distintas cuestiones”, añade.

Relación a distancia

Luego de abandonar Chile, Valderrama dice que continuaron conectados a través de WhatsApp. Además, Ilse le habría manifestado su decisión de dejar Carabineros e invertir en Colombia, asegurando que la situación económica de su país no era la mejor.

Valderrama confirmó que Ilse le enviaba dinero desde Chile. “Juan te voy a mandar dinero para que tengas, para que estés bien. Yo no me negaba al asunto”, dijo.

Viaje a Colombia

Valderrama dijo que llegaron el 5 de marzo Colombia. Pasaron unos días en Medellín, luego en Puerto Parra (Santander), donde vive la madre del joven.

Posteriormente llegaron a Bucaramanga y luego decidieron visitar la finca del padre de Juan en Curití (Santander). En ese momento la pareja se separa por unos días, pues Juan manifestó que debía realizar unas diligencias en Bogotá.

Durante sus días en Colombia pasaron momentos riéndose y tomando licor.

El día de la pelea

Tras el retorno de Valderrama a Santander, Ilse y él van a realizar unas compras en Bucaramanga el 29 de marzo.

En un establecimiento comercial, la pareja estaba tomando algo, cuando una llamada de otra mujer, con quien Juan tuvo una relación, generó la molestia de Ilse.

“Eso fue lo que destapó todo. Ella se paró muy enojada, decidida. Yo intenté detenerla, pero fue difícil. Fui a pagar la cuenta, cuando me devolví ya no la pude encontrar”, dijo Valderrama.

El colombiano pensó que ella se dirigiría hacia la casa, pero allá nunca llegó.

La desaparición

Juan cuenta que tras ver que Ilse no retornó a la casa. Luego de unos días habló con la pareja de uno de los hijos de la ex sargento en Chile, quien le manifestó que ella no se encontraba de vuelta en su país.

“Me entró el terror, me fui para la URI [Unidades de Reacción Inmediata] a hablar, me dieron un cartelito, saqué unas copias, los pegué por donde habíamos estado”, manifiesta Valderrama, quien añade que ha colaborado con las autoridades en todo lo que ha podido.

Juan argumenta que la demora en dar aviso a las autoridades sobre la desaparición de Ilse fue porque pensó que ella se había ido para Chile por la molestia que le causó enterarse de que estaba siendo engañada por él.

¿Maltrato en la relación?

Sobre las denuncias de un posible maltrato, Juan indica que en su relación era habitual que jugaran porque ella sabia Kung-fu.

“En una de esas recochas se lastimó un poquito el dedo y en esa sobada que yo le estaba haciendo le hice demasiado duro y le terminé como esguinzando el dedo y por eso fue que le a ella le quedó así”, dijo.

La infidelidad

Ilse descubrió que Juan tenía otra relación unos días antes de desaparecer. Según relata Juan, él le manifiesta que ya esa relación se había terminado, pero admite que trató de llevar las dos relaciones al tiempo.

“Yo le dije que no había ningún problema, pero ya ese día entró la llamada de Becky Evans (otra extranjera con quien mantuvo una relación) justo cuando ella estaba ahí y se levantó. Ahí si no la pude detener”, confiesa.

Juan Valderrama con Becky Evans en una fotografía publicada en marzo del 2018. (Foto tomada de Facebook de Juan Valderrama).

Viajó para ver a la otra mujer

Juan admitió que se vio con Becky Evans a mediados de marzo, justo en los días cuando Ilse estaba en la casa de su padre en Curití.

“La verdad si me vi con ella (Becky) y por esa cuestión fue que ella (Ilse) decidió marcharse. La rabia, el enojo, no sé, decidió marcharse y me dejó botado”, lamenta.

El dinero de Ilse

Valderrama dice que la mayoría del dinero de la pensión de Ilse (los cuales rondarían los 100 millones de pesos colombianos o US$31.000) se la llevó ella el día que pelearon por la infidelidad y desapareció.

Sin embargo, el joven colombiano señala que sus maletas, celular y demás pertenencias siguen en la casa de él en Bucaramanga.

“Si era una cantidad considerable, nosotros vinimos acá y ella también es de gasto, tuvimos muchos. Con los pasajes tuvimos un problema para venirnos y nos tocó quedarnos 24 horas en Chile y nos tocó pagar la multa", añade.

No obstante, Juan cuenta que el dinero que traía no era todo el que señalan, pero asegura que el día cuando desapareció "llevaba el capital más jugoso" y "quedaron con los proyectos a medias”.

El capital de Juan

Valderrama, de 28 años, dice ser comerciante y tener algunos negocios. Fue policía, siguiendo los pasos de su papá, pero se retiró argumentando problemas personales de los cuales no quiso profundizar.

El joven añade que cuando se dio este retiro ya tenia un capital que ha invertido a lo largo de los años en distintas empresas. Cuenta que tiene un departamento, una vivienda donde tiene arrendados los cuartos y dos vehículos, los cuales -según la familia de Ilse- fueron comprados con dinero que la mujer le dio.

El arrepentimiento

Juan dice que se arrepiente de haber engañado a Ilse al tratar de mantener las dos relaciones al tiempo y le envía un mensaje a la familia en Chile: "Yo también me siento así, quiero que aparezca, ella es muy buena persona y si ha de aparecer e irse a Chile bien pueda, pero queremos que dé la cara y solucionemos esta situación angustiante para todos”.

Fuente: "El Tiempo" de Colombia, GDA