La noticia conmocionó al mundo del fisicoculturismo argentino, Johana Colla, de 30 años, falleció en San Pablo, Brasil, aunque todavía se desconocen las causas de la muerte. Un día antes, participó en una competencia y se consagró como subcampeona. El suceso fue conocido por un comunicado de la sobrina de la joven, que publicó a través de las redes sociales.

Johana Colla tenía 30 años y era fisicoculturista profesional. Desde la localidad bonaerense de Lomas de Zamora, donde nació, viajó a la ciudad brasileña con la delegación argentina, para participar del Campeonato Sudamericano de Fisicoculturismo y Fitness, en la categoría Woman’s Phsique. Este viernes, se consagró subcampeona tras lograr el segundo puesto en la competencia.

La joven se mostró emocionada en los instantes previos. “Sueños que cruzan fronteras. Nos vamos a San Pablo, Brasil, a competir. Gracias por permitirme cumplir un sueño”, expresó a través de un video en Instagram. Luego del triunfo, Colla celebró en sus redes sociales, donde se definió como “entrenadora personal” y “atleta woman pshique”, el hecho de alcanzar una de sus metas.

Pero, al día siguiente, la atleta apareció muerta. Las circunstancias aún son investigadas por las autoridades. Así lo reveló su sobrina, Daniela Yael Colla, a través de Facebook. “No iba a publicar nada todavía, pero lamentablemente hoy nos despertamos con esta triste noticia de que Rulitos Joha Sole falleció. Pido, por favor, que no pregunten qué le paso, porque hasta que no le hagan la autopsia, no lo vamos a saber bien. Ella fue a Brasil a competir y por el fin de semana largo, mucho no se puede hacer”, escribió la joven.

Luego, en una publicación que realizó en Instagram, la cual acompañó con todos de Johana, Daniela describió a su tía: “Una mujer que se la admiraba desde su trabajo hasta la gran madre que era, siempre sola luchando por sus sueños. Te vamos a extrañar Negra, lo diste todo hasta el último momento”.

Familia y deporte: sus publicaciones en Instagram

Colla era mamá de dos niñas. Además de sus entrenamientos, cambios físicos progresivos y viajes de competencias; la mujer dedicaba sus redes sociales a compartir momentos con ellas: “Salidita de paseo y cine con mis amores. ¿Quién dijo que una familia de tres no es perfecta?”. También, en mayo, reveló que se convirtió en tía abuela: “¡Qué viejita estoy, che!”, escribió.

Familiera, trabajadora y con pasión por el fisicoculturismo. Su entrenador, Gabriel Casado, compartió hace dos días el triunfo de la deportista a través de su perfil de Instagram. “¡Subcampeona sudamericana 2022! Qué felicidad y qué orgullo me da que una atleta preparada por mí llegue a este nivel en estas condiciones. Esto es un gran sueño hecho realidad, tanto para mí como para mi amiga Johana. ¡Feliz es poco!”, expresó.

Todavía conmocionada, una de sus amigas llamada Carina Galleano apuntó a LA NACION que se encuentran a la espera de que la autopsia determine qué sucedió. “El mejor regalo que nos dejaste es tu ser, tu luz, compartir la misma pasión. Colmaste de alegría el corazón de todos los que te amamos. Gracias por regalarme tantos momentos maravillosos charlas, etc. Porque confiaste en vos. Dios quiso que esté a su lado un ángel, una estrellita con luz propia que guiará nuestro camino. Estarás en mi corazón hasta siempre, amiga hermosa. QEPD. Gracias”. Y agregó: “La ayudamos para que pudiera cumplir su sueño de obtener una medalla”.

Su familia pide ayuda

Pese a que aún resta esperar los resultados de la autopsia y la actuación de la Justicia antes de conocer cuándo será repatriado el cuerpo de Johana, en su posteo, su sobrina pidió ayuda económica a sus seguidores. La joven escribió en su cuenta de Facebook: “Pido más que nada por sus dos hijas y mi abuela. Necesitamos la ayuda de ustedes para poder despedir como se debe mi tía Johana Colla. El que la conoce y quiera ayudar acá dejo el CBU de mi primo Dylan Alan Ezequiel Fernández Colla:

