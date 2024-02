Dos semanas antes del inicio de la campaña presidencial, decenas de miles de opositores mexicanos se manifestaron este domingo por un “voto libre”, al tiempo que la dirigente oficialista Claudia Sheinbaum, favorita en los sondeos, formalizó su candidatura.

Vestidos de blanco y rosa, los detractores del presidente izquierdista Andrés Manuel López Obrador colmaron el Zócalo, plaza principal de Ciudad de México, en uno de cuyos costados se ubica el Palacio Nacional (sede del gobierno).

MIRA AQUÍ: AMLO reconoce que presentó su paquete de reformas porque se acercan las elecciones en México

“Nuestra democracia no se toca”, se leía en una pancarta desplegada en la tarima donde varios dirigentes pronunciaron discursos a menos de tres meses de los comicios del 2 de junio.

Mientras tanto Sheinbaum, física y exalcaldesa de la capital de 61 años, registró su aspiración ante el Instituto Nacional Electoral (INE) acompañada de cientos de simpatizantes.

“No hay una sola (encuesta) que no nos dé una ventaja de dos a uno, vamos a defender esta ventaja. No estamos confiados porque queremos un triunfo contundente”, declaró en el acto Mario Delgado, presidente de Morena, partido de Sheinbaum y de López Obrador.

La dirigente recibe 64% de las preferencias, según un consolidado de encuestas realizado por la firma Oraculus, lo que afianza la posibilidad de que una mujer gobierne por primera vez México, segunda economía latinoamericana y con una cultura tradicionalmente machista.

“Tiene todo para ganar. Ya es necesario que gane una mujer preparada como es ella. Va a llevar al país a otra posición más arriba a nivel económico, político, administrativo, a nivel social”, comentó a la AFP Guadalupe Carreño, de 54 años.

En un lejano segundo lugar, con 31% de apoyo, se ubica la senadora de origen indígena Xóchitl Gálvez, candidata de una coalición de los partidos tradicionales PRI, PAN y PRD, que se presenta con una agenda de centroderecha.