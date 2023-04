Debanhi Escobar tenía 18 años cuando desapareció el 9 de abri del 2022 tras salir de una fiesta en el estado de Nuevo León, México. La última foto de la muchacha esa madrugada, sola en plena carretera, se hizo viral y dio inicio a un caso con desenlace fatal que conmocionó al país y que sigue sin ser resuelto.

La noche anterior, 8 de abril, la estudiante de derecho en la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL) había salido de fiesta con sus amigas en la colonia Nueva Castilla, en Escobedo.

Tras dejar la fiesta tomó un taxi que era conducido por “alguien de confianza”, según sus amigas. El taxista era el mismo que las llevó a la reunión. Pero casi al inicio del trayecto la joven se bajó del vehículo en una carretera desolada. El chofer tomó una foto de Debanhi y la compartió con las amigas. Esa fue la primera imagen de la joven que se compartió en redes sociales para informar de su desaparición.

La última foto de Debanhi Escobar que fue tomada por el chofer del taxi que la llevaba a su casa (Crédito: Instagram/@debanhi.escobar).

Hasta ahora no hay una explicación convincente sobre el motivo de la decisión de Debanhi. Incluso en un momento el padre de la joven, Mario Escobar, dijo que ella había sido víctima de acoso por parte del taxista, algo que el hombre siempre ha negado. Además, él nunca fue vinculado al proceso.

El lugar donde se bajó del taxi la joven está cerca del Motel Nueva Castilla y de una empresa de transportes.

Finalmente, el 21 de abril Debanhi Escobar fue encontrada muerta en una cisterna del Motel Nueva Castilla, lugar que ya había sido cateado por las autoridades varias veces sin resultados positivos.

Esa misma noche, las autoridades de Nuevo León concluyeron que la causa de muerte de la joven fue un accidente: cayó en el pozo y murió ahogada.

En un principio, la Fiscalía de Nuevo León informó que el Motel Nueva Castilla tenía cámaras de vigilancia, pero sin capacidad de grabación. Posteriormente se informó que había algunas cámaras que sí grababan.

A finales de abril, la Fiscalía mostró algunos videos a los medios que comenzaban después de la última fotografía que tomó el taxista que trasladaba a Debanhi, a las 4:26 de la madrugada, y la dejó sobre la carretera.

En los videos se observa a la joven dirigiéndose a una empresa de transportes pero no se aprecia que ingrese al local. Minutos después va hacia el motel Nueva Castilla, donde la joven camina por el patio del lugar, y según los fiscales se dirige “hacia la zona de la cisterna”, donde fue localizado su cuerpo.

El cuerpo de Debanhi Escobar fue hallado en una cisterna del Motel Nueva Castilla, en el estado de Nuevo León, México. (El Universal, GDA).

¿Qué dijeron las amigas tras el hallazgo del cuerpo? El 27 de abril, Sarahí e Ivonne dieron una entrevista televisiva donde seguraron que la joven se puso muy mal y agresiva durante la fiesta y que no quería ayuda de nadie, que pedía que la dejaran sola.

Las tres autopsias y las contradicciones

La primera autopsia realizada por la Fiscalía de Nuevo León determinó como conclusión que la joven murió por una “contusión profunda de cráneo”.

El 27 de abril, el médico forense Eduardo Villagómez Jasso aseguró que Debanhi Escobar cayó con vida a la cisterna del motel. Pero en la misma conferencia de prensa dijo que no tenía agua en los pulmones.

“La muchacha cayó todavía viva, donde se encontró estaba viva, y había oportunidad de reaccionar. No tenía agua en los pulmones. ¿Por qué no se ahogó?, porque se paró, no sé si usted sepa la altura de la cantidad de agua en la cisterna, eran 90 centímetros”, dijo Villagómez.

En México

son asesinadas en promedio 10 mujeres al día, según cifras oficiales, la mayoría pertenecientes a sectores pobres. Muchos de esos casos corresponden a violencia de género.

Luego se realizó una autopsia independiente, que fue encargada por la familia de Debanhi Escobar.

El 12 de mayo se filtró el resultado, donde una de sus conclusiones era que la joven presentaba señales de abuso sexual, golpes con objeto contundente en la cabeza, y que murió antes de ser sumergida en la cisterna del Motel Nueva Castilla.

El cadáver de la joven Debanhi Escobar fue descubierto el 21 de abril, 12 días después de que se reportara su desaparición tras asistir a un fiesta. (Foto: Instagram @debanhi.escobar)

Finalmente, el 1 de julio la Fiscalía exhumó el cuerpo de Debanhi Escobar para realizar una tercera autopsia.

Los resultados se divulgaron el 18 de julio. La tercera autopsia estableció que Debanhi Escobar murió por sofocación mecánica, es decir, le obstruyeron las fosas nasales; no murió por ahogamiento. Se descartó por completo la asfixia por sumersión y el abuso sexual.

En conferencia de prensa, el director del Instituto de Ciencias Forenses del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, Felipe Edmundo Takahashi, dijo que “se tienen los elementos necesarios, suficientes para establecer que la causa de muerte de Debanhi Escobar se debió a una asfixia por sofocación en su variedad de obstrucción de orificios respiratorios”.

También habló de otras dos conclusiones relevantes para el caso:

La primera es que Debanhi Escobar murió entre tres y cinco días antes del hallazgo de su cadáver el 21 de abril. Es decir, entre el 9 y el 16 de abril la joven pudo ser encontrada con vida.

La otra es que no se encontraron evidencias, lesiones o cualquier otro hallazgo que indicara una agresión sexual.

Ningún detenido

El 8 de setiembre del 2022, la Fiscalía General de la República tomó la investigación, pero en la actualidad no hay grandes avances ni ningún detenido.

La investigación se centra en el Motel Nueva Castilla. En un principio la gerente y la recepcionista del motel aseguraron que las cámaras de seguridad eran de monitoreo y que no habían grabaciones. Sin embargo, en un cateo se localizaron memorias USB con videos.

Ambas mujeres, identificadas como Ana Luisa “N” y Elida Yurith “N”, fueron vinculadas al proceso por su presunta responsabilidad en los delitos de encubrimiento y falsedad en declaraciones.

Dolores Bazaldua y Mario Escobar, padres de la joven Debanhi Escobar, ofrecen una entrevista a EFE, el 4 de abril de 2023, en el exterior del motel donde su hija fue encontrado sin vida. (EFE/ Miguel Sierra). / Miguel Sierra

Habla el papá de Debanhi

Mario Escobar y Dolores Bazaldúa, los padres de Debanhi, siguen esperando justicia.

“Ha sido el caso muy lento, ya es un año, hay muchas cosas que se tienen que resolver”, dijo a la agencia EFE Mario Escobar, quien junto a su esposa aseguró que no descansarán hasta que él o los responsables de la desaparición y feminicidio de su hija paguen por sus delitos.

Para Mario Escobar el caso de Debanhi se convirtió en emblemático y trascendió fronteras porque evidenció lo que viven en México cientos de mujeres víctimas de desaparición y feminicidio cuyos casos tampoco han sido resueltos.

“Más allá del feminicidio fue una situación que está representando a todas las mujeres de Nuevo León, a todas las mujeres del país, a muchas mujeres de todo el mundo”, sostuvo.

Personas sostienen carteles mientras participan en la marcha de mujeres exigiendo justicia para Debanhi Escobar, el 22 de abril de 2022. ( Foto de Julio César AGUILAR / AFP). / JULIO CESAR AGUILAR

En la misma entrevista con EFE, Mario Escobar denunció que las autoridades de Nuevo León intentaron darle “carpetazo” al caso tras afirmar que la joven murió a causa de una contusión profunda de cráneo por lo que la línea más fuerte de investigación apuntaba a que habría caído de forma accidental en la cisterna.

Mientras que Dolores Bazaldúa comentó que este año tras la desaparición y feminicidio de su hija ha sido difícil sobre todo porque no superan su ausencia.

“Nuestra vida cambió totalmente y ha sido difícil porque hemos tenido también que aprender a vivir sin ella”, dijo.