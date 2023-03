Haitianos, venezolanos, colombianos, nigerianos, rusos... Desde la reapertura de las fronteras tras la pandemia, Roxham Road, el camino que conduce al paso fronterizo ilegal más famoso de Canadá, es cada vez más utilizado por los migrantes que salen de Estados Unidos para buscar asilo más al norte.

De acuerdo con la agencia AFP, en las redes sociales abundan los videos que explican cómo llegar a Canadá por Roxham Road y cuánto cuesta el pasaje desde la estación de bus más cercana en Plattsburgh, en el estado de Nueva York.

Cabe recordar que desde comienzos de este año, ante la llegada masiva de migrantes, la ciudad de Nueva York empezó a comprar boletos de autobús a quienes quieran dirigirse a Canadá por Roxham Road.

Migrantes bajan de un autobús en Plattsburgh, Nueva York, el 3 de marzo de 2023, donde los taxistas esperan para llevarlos a la frontera con Canadá a través de Roxham Road. (Sebastien ST-JEAN / AFP).

En el 2022, casi 40.000 personas llegaron a Canadá de forma ilegal por Roxham Road. Esa cifra es el doble de las que arribaron en el 2017, cuando se registró el récord anterior, según la oficina de inmigración de ese país norteamericano.

Y el número de los solicitantes de asilo que llegan mensualmente se ha disparado este 2023, incluidas casi 5.000 personas en enero.

¿Por qué es tán fácil la entrada por Roxham Road?

De acuerdo con la cadena CNN, el cruce no autorizado por Roxham Road se hizo popular debido a una laguna en el llamado Acuerdo de Tercer País Seguro, que exige a los solicitantes de asilo que ya están en Estados Unidos hacer una petición allí en lugar de presentarse en un puesto fronterizo de Canadá.

Pero esa política no se aplica a Roxham Road porque es un punto de entrada no autorizado. Es una carretera que desemboca en la frontera y luego se retoma al otro lado, lo que ha incentivado a los migrantes a utilizarla para cruzar.

Migrantes de Venezuela, Nigeria, Haití y otros países llegan al cruce fronterizo de Roxham Road, en Quebec, Canadá, el 2 de marzo de 2023. (Sebastien ST-JEAN / AFP).

El diario The New York Times indica que en Roxham Road, los agentes de la Real Policía Montada de Canadá advierten a los migrantes que serán arrestados y acusados de entrar de manera no autorizada al país.

Estados Unidos

es cada vez más inseguro para los migrantes que solicitan asilo, pues el gobierno de Joe Biden facilita que los deporten rápido. Ello hace que las personas enrumben Canadá.

Sin embargo, una vez que les levantan los cargos, son liberados rápidamente.

“Lo más común es que después de unos meses puedan empezar a trabajar y recibir atención médica y otras prestaciones sociales en Canadá mientras se tramitan sus solicitudes. Muchos migrantes son recibidos en hoteles pagados por el gobierno durante largos periodos y los niños son inscritos en escuelas públicas”, reseña el New York Times.

Roxham Road.

Las cosas empiezan a cambiar

Ante la avalancha de solicitantes de asilo que ingresan por Roxham Road, los trámites que antes se hacían casi de manera automática ahora se han ralentizado.

Abdulla Daoud, quien es director ejecutivo de The Refugee Centre, una organización sin fines de lucro situada en Montreal y que ayuda a orientar a los solicitantes de asilo, le confirmó esta situación a la CNN.

Daoud dijo que antes del 2022, los solicitantes de asilo en Canadá recibían un Documento de Solicitante de Protección al Refugiado (RPCD) poco después de su llegada. Dicho documento no solo sirve para identificar a los solicitantes de asilo, sino que también les permite acceder a determinadas prestaciones sociales y les autoriza a trabajar mientras se revisan sus casos.

Esta vista aérea muestra a migrantes de Venezuela, Nigeria, Haití y otros países que llegan al cruce fronterizo de Roxham Road, en Quebec, Canadá, el 3 de marzo de 2023. (Sebastien ST-JEAN / AFP).

Ahora, debido al retraso acumulado, lo mejor que puede conseguir la mayoría a su llegada a Canadá es la cita para recibir un RPCD, explica CNN.

“Registramos esperas de ocho meses, un año, un año y medio, dos años. A algunos se les adelanta la cita. Algunos tienen que esperar y eso se está convirtiendo en un problema”, manifiesta Daoud.

La mayor preocupación de organizaciones como las de Daoud es que mientras esperan sus papeles los inmigrantes no pueden trabajar ni recibir servicios sociales. También corren el riesgo de ser detenidos o deportados a los países de los que huyeron.

Ya en el tema de fondo de las solicitudes de asilo, el New York Times indicó que de las 81.418 personas que cruzaron ilegalmente a Canadá desde febrero del 2017, al 37% les aprobaron sus solicitudes. Mientras que al 35% les rechazaron, abandonaron sus trámites o los retiraron. El 28% siguen pendientes de respuesta.

Además… Requisitos, trámites y beneficios para un refugiado en Canadá El pedido de refugio debe hacerse desde suelo canadiense, esto incluye puestos fronterizos, aeropuertos, estaciones de tren y en cualquiera de las oficinas que existen en todas las provincias del país. Canadá también acoge a peticionantes de refugio que están fuera del país, pero este tipo de casos está pensado fundamentalmente para aquellos ciudadanos que viven en campos de refugiados. Las causales de refugio forman parte de la legislación supranacional de derechos humanos. Para poder recibir el estatus de refugiado el reclamante debe demostrar ante la autoridad inmigratoria que existe un miedo a ser perseguido por razones de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a un grupo social determinado y por opinión política. La legislación interna de Canadá otorga protección también a quien demuestre fehacientemente que su vida corre peligro. Los beneficios que recibe un refugiado: • Protección legal en Canadá, el beneficiado no será deportado a su país de origen. • Tendrá acceso al sistema de salud público. • El Gobierno de Canadá ofrece ayuda económica a los refugiados mediante el Programa de Apoyo a Refugiados, lo cual puede incluir gastos para alimentos y alojamiento. • Los niños tienen derecho a la educación pública y gratuita en todo el país. • El refugiado puede trabajar en Canadá de manera legal. • Los programas patrocinados por el Gobierno ayudan a los refugiados a aprender inglés o francés y a obtener habilidades laborales y culturales. • El refugiado tiene derecho a la reunificación familiar.

¿Cuál es la solución?

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, viajará el 23 y 24 de marzo a Canadá para reunirse con el primer ministro Justin Trudeu. Ambos tienen pensado hablar de los grandes flujos migratorios que vive el continente americano.

En 2022 el, el número de solicitantes de asilo que cruzaron a Quebec por esta carretera superó los 39.000. (Sébastien ST-JEAN / AFP).

Por su parte, políticos canadienses como el primer ministro de Quebec, François Legault, están presionando a Trudeau para que renegocie el Acuerdo de Tercer País Seguro, vigente desde el 2004, pues según ellos fomenta los cruces ilegales. También exigen el despliegue de la policía y el cierre del paso fronterizo Roxham Road.

Mientras que expertos consultados por el New York Times sostienen que al gobierno de Biden no le interesa cambiar el Acuerdo de Tercer País Seguro, pues ello podría provocar que haya más solicitantes de asilo en Estados Unidos.

¿Y qué pasaría si se cierra Roxham Road? Para el New York Times, de todas maneras los migrantes intentarán cruzar a Canadá través de puntos más peligrosos a lo largo de los casi 8.800 kilómetros de frontera con Estados Unidos.