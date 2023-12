Casi la mitad de todas las bombas que ha lanzado Israel sobre el enclave palestino de Gaza desde el pasado 7 de octubre son artefactos no guiados, conocidos también como “bombas tontas”, según un informe de la inteligencia de Estados Unidos que fue divulgado este jueves.

De acuerdo con la cadena CNN, que publicó la exclusiva, la evaluación fue compilada por la Oficina del Director de Inteligencia Nacional. En ella se revela que alrededor del 40-45% de las 29.000 municiones aire-tierra que Israel utilizó hasta el momento fueron no guiadas. El resto fueron municiones guiadas con precisión.

CNN explicó que las municiones no guiadas suelen ser menos precisas y pueden representar una mayor amenaza para los civiles, especialmente en una zona tan densamente poblada como Gaza, donde viven 2,4 millones de personas en un área de 360 kilómetros cuadrados.

Un soldado israelí se cubre los oídos mientras una unidad de artillería bombardea objetivos en la Franja de Gaza el 14 de diciembre de 2023. (EFE/EPA/ATEF SAFADI). / ATEF SAFADI

Así, el canal de noticias concluye que el ritmo con el que Israel está utilizando estas “bombas tontas” puede estar contribuyendo al creciente número de muertes de civiles. De acuerdo con el último balance ofrecido por el ministerio de Sanidad de Gaza, los bombardeos israelíes ya han dejado más de 18.600 muertos, la mitad de ellos niños, 50.100 heridos y 1,8 millones de desplazados.

El abuelo de Sidal Abu Jamea, una niña palestina de Khan Yunis, lleva su cuerpo envuelto después de morir durante un bombardeo de Israel. (Foto de Mahmud HAMS / AFP). / MAHMUD HAMS

Además… Las muertes de israelíes En el ataque sorpresa del 7 de octubre, Hamás mató a 1.200 israelíes en su propio territorio y se llevó a Gaza a 240 personas secuestradas.

Hasta este miércoles, el ejército israelí perdió a 116 soldados desde el comienzo de su ofensiva en Gaza.

El martes, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, sorprendió al decir que Israel, gran aliado de su país, está perdiendo apoyo por sus “bombardeos indiscriminados” y que el primer ministro Benjamin Netanyahu debería cambiar a su gobierno de partidos ultraderechistas, contrarios al diálogo con los palestinos y la solución de dos Estados.

El presidente de Estados Unidos Joe Biden. (EFE/EPA/MICHAEL REYNOLDS). / MICHAEL REYNOLDS

Al día siguiente, el departamento de Estado de Estados Unidos siguió con el tema y criticó el “impacto” en la población civil de los bombardeos de Israel en Gaza.

El mismo miércoles, Netanyahu afirmó que su Ejército continuará con la guerra “hasta el final, hasta la victoria, hasta la destrucción de Hamás”.

Mientras que el canciller israelí Eli Cohen sostuvo que la guerra contra Hamás seguirá “con o sin apoyo internacional”.

CNN consultó al portavoz de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI), Nir Dinar, sobre la evaluación de la inteligencia de Estados Unidos. “No abordamos el tipo de municiones utilizadas”, respondió.

El canal estadounidense citó al mayor Keren Hajioff, portavoz israelí, quien dijo este miércoles que “como ejército comprometido con el derecho internacional y un código de conducta moral, estamos dedicando vastos recursos a minimizar el daño a los civiles que Hamás obligó a desempeñar el papel de escudos humanos. Nuestra guerra es contra Hamás, no contra el pueblo de Gaza”.

Los efectos de un bombardeo de Israel en la zona de Al Sabura, en Rafah, en el sur de la Franja de Gaza. (EFE/ Anas Baba). / Anas Baba

"Estoy extremadamente sorprendido y preocupado"

CNN consultó a expertos que sostuvieron que si se confirma la afirmación de la inteligencia de Estados Unidos, de que Israel está usando de manera masiva bombas no guiadas, ello socavará la versión oficial israelí que señala que están tratando de minimizar las bajas civiles.

“Estoy extremadamente sorprendido y preocupado... Ya es bastante malo usar armas cuando apuntan con precisión a sus objetivos. Es un problema de daños civiles masivos si no tienen esa precisión, y si ni siquiera se puede dar el beneficio de la duda de que el arma realmente está aterrizando donde las fuerzas israelíes pretendían”, dijo a CNN Brian Castner, exoficial de desactivación de artefactos explosivos (EOD) que ahora es asesor principal de crisis de Amnistía Internacional sobre armas y operaciones militares.

Marc Garlasco, ex analista militar de las Naciones Unidas e investigador de crímenes de guerra que sirvió como jefe de objetivos de alto valor en el Estado Mayor Conjunto del Pentágono en 2003, dijo a CNN que el uso de municiones no guiadas en un área densamente poblada como Gaza aumenta en gran medida las posibilidades de que no se alcance el objetivo y los civiles resultan perjudicados en el proceso.

El humo se eleva sobre el norte de la Franja de Gaza durante un bombardeo de Israel el 14 de diciembre de 2023. (Foto de JACK GUEZ / AFP). / JACK GUEZ

La presión internacional

Este jueves, el asesor de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Jake Sullivan, se reunió con Netanyahu y su gabinete de guerra en Jerusalén.

Antes de su viaje, Sullivan declaró al diario The Wall Street Journal que discutiría un calendario para terminar la guerra y que pedirá a las autoridades israelíes “avanzar hacia una fase diferente de las operaciones de alta intensidad que vemos hoy día”.

Por su lado, el portavoz del Consejo de Seguridad Nacional, John Kirby, dijo el miércoles que Sullivan discutirá con los israelíes “los esfuerzos para ser más quirúrgicos y más precisos y reducir el daño a los civiles”,

También en el ámbito internacional, la Asamblea General de la ONU votó abrumadoramente esta semana a favor de un llamado no vinculante a un alto el fuego en Gaza.

Los resultados de la votación durante una reunión de la Asamblea General de las Naciones Unidas para un alto el fuego en Gaza. (Foto de ANGELA WEISS / AFP). / ANGELA WEISS

Pero a pesar de la opinión del martes de Biden, Estados Unidos se niega a respaldar los llamados a un alto el fuego, incluso votó en contra en la ONU.

Un helicóptero de la fuerza aérea israelí dispara un misil mientras vuela en un área a lo largo de la frontera con la Franja de Gaza y el sur de Israel el 12 de diciembre de 2023. (Foto de JACK GUEZ / AFP). / JACK GUEZ

Las bombas que usa Israel

CNN informó que no está claro qué tipo de municiones no guiadas está usando Israel, aunque los expertos señalaron que el ejército israelí ha utilizado bombas M117 que parecen no guiadas. La Fuerza Aérea de Israel publicó fotografías de aviones de combate armados con lo que parecían bombas M117 en la red social X en octubre, señaló Brian Castner.

Estados Unidos también ha entregado a Israel municiones no guiadas, incluidas 5.000 bombas Mk82, dijo a CNN una fuente que tiene información sobre las recientes transferencias de armas.

CNN precisó que Estados Unidos proporciona a Israel sistemas que pueden transformar las “bombas tontas” en bombas “inteligentes”, incluido el sistema de guía de municiones de ataque directo conjunto y los conjuntos de bombas planeadoras de la familia Spice.

Estados Unidos ha proporcionado aproximadamente 3.000 JDAMS a Israel desde el 7 de octubre, informó anteriormente CNN, y el Gobierno le dijo al Congreso que planeaba transferir kits de la Familia Spice por valor de US$ 320 millones.

Pese a todo, la administración Biden no tiene planes de imponer condiciones a la ayuda militar que está brindando a Israel, informó CNN.