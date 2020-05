Juan José Rendón, conocido simplemente como J.J. Rendón, fue el estratega político del líder opositor de Venezuela Juan Guaidó. Su reciente renuncia se produce tras reconocer que pagó 50.000 dólares por el desarrollo de la Operación Gedeón, la cual buscaba sacar a Nicolás Mauduro del poder.

J.J. Rendón es estratega político, activista, psicólogo, publicista y profesor. Actualmente vive en Estados Unidos. Según The Washington Post, fue en septiembre de 2019 cuando un grupo de representantes de Guaidó y Jordan Goudreau, de la empresa de defensa Silvercorp USA, se reunieron en Miami para acordar la operación.

Jordan Goudreau ha asegurado que el 16 de octubre de 2019 firmó un contrato con el líder opositor venezolano Juan Guaidó por $ 212 millones. También informó que del monto total, solo recibió $ 50.000 a través de J.J. Rendón.

J.J. Rendón reconoció en una entrevista con CNN que, efectivamente, hizo el pago de $ 50.000, pero negó que exista una firma de Guaidó en el documento.

“Sí, de mi cuenta, personal. Yo no tengo por qué estar escondiendo si lo hice, claro que lo hice, y lo he hecho millones de veces: todos los ataques, mis abogados me los pago yo, mi asilo, que me lo he sufrido, me lo he pagado yo, o sea no es que yo me inventé ayer la lucha contra el régimen, antes del presidente Guaidó, yo he estado 20 años en esto y me lo he financiado siempre yo”, dijo J.J. Rendón a CNN.

“¿Cuánto vale la libertad de Venezuela?”, agregó.

La primera de las incursiones de la operación Gedeón ocurrió en la madrugada del domingo 3 de mayo, en el estado La Guaira. La segunda se registró en la tarde del lunes 4 en el estado de Aragua. Ambas fueron frustradas por el régimen de Nicolás Maduro.

Posteriormente, la Fiscalía General de Venezuela ordenó la captura de Juan José Rendón y Jordan Goudreau por su supuesta vinculación con la fallida incursión armada en Venezuela y anunció que pedirá sus extradiciones a Estados Unidos.

El hombre misterioso

J. J. Rendón tiene 56 años. Según El País de Uruguay, es hijo de un suboficial del ejército y una ama de casa.

“Budista y muy enigmático, suele vestir de negro y contactarse vía por Skype en la noche con quienes lo contratan. Pero parte de su encanto es ese: él se vende casi como un producto publicitario donde la mística ocupa un lugar vital. Y alimenta los mitos que se generan en torno a su figura”, menciona el medio.

Es uno de los consultores políticos más influyentes del mundo. Asegura que ha asesorado 34 elecciones y ha ganado un total de 29.

El medio uruguayo asegura que uno de los servicios que ofrece J.J. Rendón es la “clínica del rumor”. Se trata de un sistema de prevención y desactivación de rumores que puedan estar alrededor de una persona pública.

Quién es J.J. Rendón, el asesor de campañas presidenciales que pagó por la operación para arrestar a Maduro Foto del 2012, Facebook JJ Rendon

J.J. Rendón afirmó en una entrevista con el diario El Tiempo de Colombia que existe “un desconocimiento total de la rumorología".

“Lo que uso son estrategias para combatir los chismes y la propaganda negra”, aseguró.

Ha asesorado al expresidente colombiano Juan Manuel Santos, al chileno Sebastián Piñera, al mexicano Enrique Peña Nieto, a los hondureños Juan Orlando Hernández y Porfirio Lobo y a los venezolanos Henrique Capriles y Carlos Andrés Pérez.

En Perú se habló de un acercamiento para asesorar la campaña presidencial de Luis Castañeda Lossio. Esto fue descartado por el mismo exalcalde de Lima.

A los 24 años asesoró su primera campaña. Fue en 1989 cuando desarrolló la estrategia de Carlos Andrés Pérez, en Venezuela. Años después asesoró a la oposición en el referédum revocatorio de 2004. Actualmente es un enemigo del chavismo, por tal motivo se comprende su cercanía a Juan Guaidó.

“Ese señor, asesor de la derecha venezolana, es un delincuente, un malandro y asesino”, dijo alguna vez Nicolás Maduro.

