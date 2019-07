En defensa de la familia, por Daniela Meneses

Sin duda todos hemos escuchado alguna vez la frase que da título a esta columna. Muchas veces, se usa para abogar por un tipo muy particular de familia: aquella compuesta por una pareja heterosexual e hijos. ¿Pero qué tan representativa es esta? Y, más allá de su composición, ¿son las familias, en general, una organización que debamos defender de manera acrítica y sin más? Hace pocas semanas, la ONU Mujeres publicó “El progreso de las mujeres del mundo 2019-2020: familias en un mundo cambiante”. Este documento presenta información y datos que nos hacen repensarlas.

Comencemos por que “hoy no hay una forma de familia ‘estándar’ y nunca la ha habido”. En el mundo, las parejas que viven con hijos representan los hogares más comunes (38%); pero también tenemos las familias extendidas (27%), los hogares de una persona (13%) y los monoparentales (8%). Más aun, lo cierto es que los números hacen poco por rescatar las particularidades. Esconden, por ejemplo, que dentro de “las parejas con hijos” hay quienes no están casadas; hijos que no son de ambos; hijos adultos.

Pero digamos que dejamos de lado la discusión por la composición, y que pensamos de forma general en la institución misma de la familia. Usualmente, a ella se asocia el amor, la cooperación, el cuidado. Y sin duda son factores importantes, presentes en millones de ellas. ¿Pero bastan para contar la historia? Es en esto también en lo que nos hace pensar el informe de la ONU. Ahí se menciona que las familias son a veces consideradas por algunos “nudos de amor y dominación”, “simultáneamente lugares de apoyo y opresión”, “crisoles de cuidado y conflicto”. Espacios donde, de acuerdo con el reporte, la cooperación, el amor y la solidaridad cohabitan con el conflicto, la inequidad, el peligro y la violencia.

Que en las familias haya ‘conflictos’, por decir lo menos, es algo que no debería ser tan sorprendente. Pienso, por ejemplo, en las mujeres de esos 19 países que legalmente tienen que obedecer a sus esposos. O en las de los 34 países donde no están permitidas de presentar una denuncia criminal por violaciones en el marco del matrimonio. Pero, en realidad, no hay que buscar tan lejos: “En el contexto de la familia, la persistencia de la violencia hace las conexiones entre las experiencias diarias de control, como control financiero o abuso psicológico, con formas más extremas de violencia, como asesinatos relacionados al género”. Se estima que más de la mitad de las mujeres que durante el 2017 murieron en un homicidio intencional fueron víctimas de alguien de su propia familia. “Estadísticamente, el hogar es uno de los lugares mas peligrosos donde una mujer puede estar”, dice Phumzile Mlambo-Ngcuka, directora ejecutiva de ONU Mujeres.

La independencia económica, por mencionar solo un tema más que compete a las familias, es un asunto sobre el que la ONU también reconoce mejoras. Pero eso no significa que las mujeres no encuentren barreras. “Incluso en los países desarrollados, donde las ganancias de las mujeres han sido más amplias y sostenidas, aquellos que viven con una pareja masculina generalmente todavía contribuyen con menos de la mitad a los ingresos del hogar y acumulan una proporción menos de su riqueza”. Ya el economista Hugo Ñopo hablaba la semana pasada, durante la presentación del Ránking Par 2019, sobre otro de los componentes de igualdad en las familias: en el Perú, las mujeres dedican 24 horas semanales a actividades del hogar no delegables; los hombres, 6.

En fin, más que seguir mencionando datos –que pueden encontrarse en el documento–, de lo que se trata es de repensar la familia. Lo que no significa dejar de lado el ideal de estos espacios como un lugar de amor, cooperación y cuidado, sino más bien enfrentarnos a una dosis de realidad. ¿Qué otras cosas es también una familia hoy? ¿Qué problemas tiene? ¿Cuáles son sus detalles y particularidades? ¿Cómo podemos hacer que sean un espacio seguro e igual?