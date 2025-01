Sin el ejercicio de una ciudadanía activa, no hay democracia. Esta es una máxima que se viene repitiendo hasta el hartazgo. Y, sin embargo, no logramos despertar en los peruanos, ni en sus lideres empresariales el sentido de urgencia. ¿Cuán convencidos estamos de la importancia y la necesidad de sostener la democracia? Es que, ¿realmente a alguien le importa la democracia? O esta se ha convertido en un concepto vacío en el Perú al igual que el Estado de derecho y la rendición de cuentas. Me atrevo a sostener, sin temor a equivocarme, que la gran mayoría de peruanos, incluidos por supuesto los de NSE A, no tiene idea de qué significa democracia o Estado de derecho. Porque la realidad es que hemos crecido en un país sin orden ni ley, donde se impone el que tiene más poder, el que es más fuerte.

Y la realidad es que el Perú funciona para unos cuantos. Pero la mayoría de los peruanos sobrevive de espaldas al Estado. Diez millones de peruanos pobres y, sobre ellos, 12 millones de peruanos considerados vulnerables. Esto es que pueden caer en pobreza ante cualquier eventualidad. El concepto de pobreza, además, no refleja la realidad de la vida de las personas. Quien ha salido de la pobreza sigue sin lograr satisfacer sus necesidades más básicas en cuanto a alimentación, educación, vivienda y salud. En nuestro país, las instituciones han sido capturadas por los grupos de poder informal e ilegal y tanto las leyes como las organizaciones del Estado están respondiendo a estos intereses ilegítimos sin que nadie se atreva realmente a levantar la voz. Un país en el que el 74% de la población se desarrolla en la informalidad difícilmente logrará construir instituciones sólidas que le permitan salir adelante. Y es que las democracias se sostienen en las clases medias y en el Perú, nuestra clase media ha sido cooptada por la informalidad. Nuestra lumpen burguesía, como la describió Hugo Neira, difícilmente será capaz de construir un país con reglas claras. Porque la informalidad en el Perú es principalmente cultural.

Pero los peruanos están cansados de vivir en un país donde ni las autoridades ni las instituciones les responden. Donde las economías ilegales y el crimen están controlando territorios. Ciudadanos que viven asustados sin que haya nadie que los defienda. De acuerdo con la Policía Nacional del Perú, en el 2024 ocurrieron 2.126 homicidios: 1.125 fueron actos de sicariato. En la mayoría de los casos, las víctimas de sicarios y extorsionadores son personas de escasos recursos. Transportistas, comerciantes, dueños de restaurantes, bodegas y peluquerías en zonas populares de las ciudades. Personas que no tienen la posibilidad de defenderse y que saben que el Estado Peruano no puede ni siquiera, y sin importar lo que diga Dina Boluarte, garantizar la seguridad de sus ciudadanos. Y esta gran mayoría de peruanos no sabe cómo enfrentar al Estado. Pero si saben que quieren un país mejor y un futuro para sus hijos con libertad y seguridad.

Y esta es la gran oportunidad –y la responsabilidad– que tenemos que asumir quienes disfrutamos de los beneficios del “sistema”. No nos dejemos engañar por las proyecciones de crecimiento económico para el 2025. Crecer al 3% no es una buena noticia considerando el potencial que tiene nuestro país y los retos que debemos enfrentar. Tenemos muchísimo por hacer y no tenemos tiempo que perder.