Las selecciones de México y Colombia buscan las semifinales del fútbol femenino de los Juegos Panamericanos Lima 2019. (Foto: José Tejada / Lima 2019)

México vs. Colombia EN VIVO ONLINE: partido de fútbol femenino por los Juegos Panamericanos Lima 2019 México vs. Colombia EN VIVO ONLINE: jugarán este sábado (10:00 a.m. vía Movistar y Latina), por la fecha 3 del Grupo A del fútbol femenino de los Juegos Panamericanos Lima 2019