En una arenosa tribuna, donde no hay espacio para jugar ni zonas donde puedan estar los niños, se encuentra Karina Silvestre con su pequeña hija de cuatro años. Cualquiera pensaría que están viendo a alguno de sus hijos mayores jugar, pero no: ella ha llegado ahí porque no tiene otro sitio donde llevar a su hija fuera de casa para hacerle pasar un buen momento.

Karina preferiría ir a un parque, pero si quisiera tendría que caminar más de 40 minutos. “A veces mi niña quiere salir al parque porque se aburre en casa. Entonces la traigo acá, para que mire y se distraiga. Si hubiese un parque o una zona recreativa sería diferente”, comenta Karina.

Se trata del asentamiento humano Virgen de Lourdes en Villa María del Triunfo, una de las zonas con menos árboles y menos áreas verdes de Lima, una capital que ya de por sí tiene déficit de 56 millones de metros cuadrados, según el Inventario de Áreas Verdes de la Municipalidad Metropolitana de Lima. En este territorio no hay acceso a espacios públicos y es uno de los lugares con peor calidad de aire según el Ministerio del Ambiente (Minam).

Uno de los males que más está afectando a la población es justamente la falta de espacios para recreación. El mismo drama lo cuenta Rosa Jiménez. “Lamentablemente nosotros no tenemos un sitio donde recrearnos con nuestros niños. Si bien es cierto hay un parque en el 11 (otro sector), nos demoraríamos 40 minutos porque tenemos que llevar jalando a nuestros niños, porque nosotros vivimos en trocha”, comenta Rosa.

Esto es alarmante teniendo en cuenta que los urbanistas recomiendan que una persona camine como máximo 15 minutos para llegar a un espacio público, un parque o cualquier lugar de recreación.

Maritza debe ir a otro distrito para poder llevar a su hija a una zona de recreación.

De hecho, Villa María del Triunfo es el distrito con menos áreas verdes de todo Lima. Según la última data del Sistema Nacional de Información Ambiental (SINIA) del Minam, este distrito cuenta con 0,37 metros cuadrados de áreas verdes por habitante. Se entiende áreas verdes como espacios públicos con vegetación, árboles, arbustos que se encuentren en parques y bermas.

Por el contrario, distritos como San Isidro tienen 22,09 m2 de área verde por habitante; Miraflores tiene 13,84 m2 y Jesús María 9,27 m2.

“El 48% de la población de Lima y Callao se siente insatisfecha con los parques y áreas verdes de uso público. Este porcentaje se agudiza en los estratos socioeconómicos más bajos D/E donde la insatisfacción es superior al 60%”, explica Helida Quispe, Analista Técnica Senior de Lima Cómo Vamos.

“Estas cifras nos hacen ver que no es solo un problema de gestión de las municipalidades, entidades encargadas del mantenimiento, sino que es un problema de acceso a financiamiento. Ahí San Isidro es uno de los distritos que tiene dentro de su propia área una zona financiera y formal que desde luego da ventajas importantes en temas de acceso a recaudación y financiamiento, cosa que no sucede con VMT”, sostiene.

Esta es una de las pocas losas deportivas de Nueva Esperanza en VMT. Los vecinos comentan que deben pagar para usarla. / NUCLEO-FOTOGRAFIA > JORGE CERDAN

El sueño de la losa deportiva

Todos los domingos los vecinos del asentamiento humano Virgen de Lourdes del comité 13 sur A salen a cavar el cerro donde viven. Tienen como objetivo hacer un muro de contención y luego una losa deportiva de la cual ya tienen un expediente técnico. Ante la falta de espacios de recreación y áreas verdes, los propios habitantes han tomado acción para dar un espacio agradable a más de 200 niños y adolescentes de la zona.

Cuatro vecinos del comité 13 sur A, partas altas, Virgen de Lourdes, Nueva Esperanza, VMT, conversaron con #PasaEnLaCalle sobre la losa deportiva que esperan terminar a fines de este año. / ALESSANDRO CURRARINO

“La losa deportiva estamos haciendo por nuestros hijos, los jóvenes, niños, adultos. tenemos bastante que quieren hacer deporte y por ese fin estamos haciendo”, dice German Chávez, secretario de deporte del comité.

Germán Chávez comenta sobre lo que sería la losa deportiva cuál es la urgencia de esta.

Los vecinos se sienten en abandono total. Ellos han tocado la puerta de la Municipalidad de VMT, Municipalidad Metropolitana de Lima y la empresa privada. Sin embargo, todos les han negado la ayuda. Por el momento, lo que más les urge es cemento y esto para los vecinos es algo irónico pues a pocos kilómetros de distancia se encuentra la cementera UNACEN.

“Acudimos con un documento y nos manda una carta y nos dice que no puede apoyar con donación de cemento. Cuando nosotros somos sus vecinos de ellos y nos conocen, es algo que no comprendemos”, explica indignada Rosa Jiménez, cooridnadora del comité.

Eliterio Zárate, otro vecino, agrega: “Yo pienso que UNACEM tiene la obligación con nosotros. Nosotros sufrimos cada día gases tóxicos y polvos que emana la fábrica”.

Seguimos Avanzando con Nuestra Mano de Obra

Por Lograr Nuestro Tan Anhelado Sueño 💪 de tener Nuestra loza deportiva

Por Nuestros Niños ,jóvenes Adultos etc

Aquí en las laderas del cerro VMT

Partes Olvidadas por Endes del Estado toda ayuda es bienvenida

De hecho, se necesita menos de una hora ahí para terminar cubierto de polvo blanco, los vecinos indican que es el residuo de cemento de la fábrica. Así, al problema de áreas verdes se le suma y agudiza el problema de contaminación.

