El hecho ocurrió el jueves 13, cuando aproximadamente a las 8:30 de la noche Jessica se subió al taxi de placa ARU-475 que había solicitado a través de Uber. El método de pago era tarjeta. Según contó la periodista, el chofer, Félix Morales Espinoza, le preguntó si podía apagar su celular con la carrera y usar otro dispositivo móvil para seguir la ruta, asegurando que no afectaría el servicio.

URGENTE 🚨



DENUNCIA PÚBLICA A UBER Y AL TAXISTA FÉLIX MORALES ESPINOZA



El día de ayer tomé un servicio de taxi por Uber y esto fue lo que pasó: pic.twitter.com/VqXXjyEHr6 — Jessica Gargurevich (@JGargurevich99) July 14, 2023

Al llegar a su destino, Jessica bajó del vehículo para ingresar a una vivienda. Según los mensajes de WhatsApp que mostró ella, esto ocurrió alrededor de las 9:15 de la noche. Poco sabía que el taxista no había cancelado el viaje y continuó el recorrido hasta las 12:12 de la mañana. Es decir, tres horas luego de haber dejado a su pasajera.

Denunciado por acoso sexual

Luego de que Jessica se percatara de la situación, utilizó la poca información que Uber brinda sobre sus conductores para conocer más a quien estuvo encargado de llevarla por más de una hora de un punto a otro. El resultado fue impactante: hace poco más de un mes, Morales Espinoza fue detenido tras presuntamente masturbarse y realizar tocamientos indebidos a una mujer.

“El señor se ha estado masturbando en la parte de atrás. Yo me doy cuenta cuando empiezo a sentir mojado en la parte de atrás [de su prenda]. Estaba todo mojado. Me agarro [y veo] que el señor tenía el miembro afuera. Ahí empieza a meterlo y empieza a taparse. Se quería escapar, pero la gente ahí me ayudó”, declaró entonces la presunta agraviada.

El hecho ocurrió en la mañana del pasado 7 de junio, mientras se trasladaba en la Línea 1 del Metro. Al llegar a la estación Miguel Grau, el sujeto fue intervenido por efectivos de la Policía Nacional del Perú (PNP). Morales Espinoza negó la acusación y mencionó que no sería la primera vez que es acusado por un hecho similar. Fue trasladado y retenido en la comisaría de San Andrés, en el distrito de Lima.

En el lugar, el coronel PNP Alejandro Lazo del Carpio aclaró que el detenido no contaba con requisitoria ni con antecedentes por delitos similares ni por otros actos. Actualmente, el vehículo que utiliza como colaborador de Uber no cuenta con multas y su récord del conductor está limpio.

Félix Morales Espinoza maneja un vehículo Toyota Yaris color plata, según Sunarp.

Acciones

En comunicación con El Comercio, Jessica Gargurevich explicó que, tras realizar la denuncia en la plataforma de Uber, la empresa atendió el problema y devolvió el dinero. Más allá de esto, solo habrían anunciado que continuarán con las indagaciones y evaluarán su separación. La agraviada no ha puesto una denuncia formal por el momento.

Este Diario contactó con el área de comunicaciones de Uber para conocer mayor detalle sobre la situación de Félix Morales Espinoza como colaborador de Uber. La empresa aclaró que “desde que se tuvo conocimiento del reporte nos pusimos en contacto con la usuaria, se realizó el ajuste de la tarifa y se desactivó la cuenta del socio conductor por incumplimiento de términos y condiciones”.

Asimismo, señalaron que “todos los socios conductores que se registran en la app pasan por unos filtros de seguridad, que incluye la revisión de antecedentes penales y policiales que se corroborar en información pública de dichas entidades, mismos que se revisaron para este caso sin encontrar registro”.