Los médicos del hospital Goyeneche de Arequipa están angustiados por las condiciones en las que enfrentarán al virus COVID-19. En este nosocomio, el pasado 3 de marzo, se atendió el paciente que vino contagiado de coronavirus desde la ciudad de Londres. De acuerdo a la información del Cuerpo Médico, tres trabajadores de salud estuvieron en contacto con el infectado. Un médico internista, un interno (estudiante de medicina) y una médica residente del Servicio de Emergencia.

“De los tres, el médico internista pidió vacaciones, la médico residente estuvo más alejado del paciente y no presenta ningún síntoma. El que sí nos genera preocupación es el interno que ha presentado malestar y fue enviado a su domicilio hasta que se recupere. A raíz de eso hay temor en trabajadores para atender a los pacientes sospechosos”, indicó el médico Internista Gonzalo Castañeda.

El presidente del Cuerpo Médico del Goyeneche, Germán Torres, denunció que hasta el momento no cuentan con los implementos para atender a los pacientes que lleguen con infecciones respiratorias. La dirección del hospital no les ha provisto de mascarillas especiales, mandiles, lentes y ropa de protección a los trabajadores.

“El personal de salud de este hospital está expuesto a contagios. No tenemos ni jabones en los servicios higiénicos. Los pocos médicos que tienen mascarillas se lo compraron con sus recursos. Tenemos a un internista que ha estado en contacto con el paciente y posiblemente se haya infectado. No entendemos por qué las autoridades indican que sí estamos preparados, cuando no ternemos los implementos. No mientan a la población”, indicó indignado Germán Torres.

(Foto: Zenaida Condori)

Hospital centinela.

El último sábado, el gerente Regional de Salud, Dember Muñóz, indicó que el Goyeneche sería el hospital centinela para atención exclusiva de posibles casos de infectados de coronavirus. Además, anunció que instalarían un ambiente exclusivo con cinco camas de aislamiento con soporte ventilatorio para pacientes críticos. Se afirmó que contrarían personal especializado; un infectólogo, dos internistas, un emergencista cinco enfermeras y tres técnicos. Las autoridades anunciaron que desde el lunes este ambiente estaría en funcionamiento.

La mañana de este lunes El Comercio visitó las instalaciones del nosocomio y comprobó que los trabajadores todavía no cuentan con un protocolo de atención para pacientes sospechosos. Tampoco tiene puesto los implementos de protección. “No sabemos cómo se instalará este ambiente, ni quienes trabajarán. No nos han convocado a una reunión para capacitarnos. Se están tomando decisiones sin informar a los médicos”, agregó el jefe de UCI, Oswaldo Orihuela.

(Foto: Zenaida Condori)

Preparativos.

La dirección del hospital ha asignado una carpa para realizar el triaje diferenciado para las personas con infecciones respiratorias, y dos ambientes de aislamiento para atender a los pacientes infectados, pero estos recién estaban siendo implementados. El director del hospital Goyeche, Christhian Nova, indicó en breves declaraciones a El Comercio que una empresa se está encargando de habilitar el ambiente y que tomará su tiempo.

Ante esa situación, el Cuerpo Médico del Goyeneche invocó a las autoridades regionales a tomar con mayor seriedad el caso. Advirtieron que están vulnerables y que pese a ello los están exponiendo a ser infectados con el virus. “Estamos desprotegidos y sin implementos, si hay problemas la responsabilidad legal la sumirá la dirección”, apuntó el presidente.

