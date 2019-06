Tía María: autoridades que rechazan proyecto reclaman presencia de Vizcarra 

En una reunión realizada la tarde de este jueves en el distrito de Cocachacra, el gobernador regional de Arequipa, los alcaldes de Islay y los agricultores del Valle del Tambo decidieron rechazar el proyecto minero Tía María.

► Arequipa: movimientos sociales se suman a comunidades que rechazan proyecto Tía María



Los presidentes de las Juntas de Usuarios, que agrupan a los agricultores del valle, emplazaron a sus autoridades para que asuman una posición sobre el proyecto que la empresa Southern Perú pretende instalar.

El alcalde distrital de Cocachacra, Julio Cornejo, pidió que el Ejecutivo no entregue la licencia de construcción a la empresa minera y rechazó la instalación de una mesa de diálogo. “ Si instalan un mesa yo no participaré. Queremos que Southern se retire del valle, que viene dando dádivas a los pobladores para socializar su proyecto”, manifestó.

Durante su participación, el alcalde de Islay, Edgar Rivera, dijo que en su provincia solo existen tres actividades: agricultura, pesca y turismo. En ese sentido, desconoció el ingreso de un proyecto minero. Asimismo, dijo que desde su gestión dará apoyo a la agricultura.

Por su parte, el gobernador regional de Arequipa, Elmer Cáceres Llica, recalcó que el Ejecutivo no debe entregar la licencia de construcción a Southern si no tiene la licencia social. “La voz del pueblo es la voz de Dios. El Valle del Tambo no quiere la mina y el Gobierno tiene que respetar lo que el pueblo dice. Pedimos que venga el presidente y escuche al pueblo”, señaló.

La reunión se realizó en el complejo San Francisco de Cocachacra. El presidente de la Junta de Usuarios del Valle del Tambo, Jesús Cornejo, se mostró satisfecho con el respaldo de la autoridades y agregó que ahora están a la espera de la llegada del presidente de la República, Martín Vizcarra.

Síguenos en Twitter como @PeruECpe