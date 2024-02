Según cifras del Ministerio de Salud, en el Perú, el 70% de los casos oncológicos son detectados en estado avanzando (etapa III y IV) y solo un 30% se detecta en estado temprano. Entre los tipos de cáncer con más prevalencia están el próstata, con una incidencia del 26,6%, y el cáncer de mama, con una incidencia de 18,5%.

El cáncer es una de las principales causas de mortalidad a nivel mundial. De allí que se requiere dimensionar el impacto que tiene esta enfermedad para tomar las mejores decisiones como forma de lucha contra su prevalencia. Si bien sus causas son variadas, se debe considerar el impacto de los malos hábitos de salud, así como los antecedentes familiares que aumentan la probabilidad de padecer alguna de sus múltiples variaciones.

Aunque hay particularidades de acuerdo con cada tipo de cáncer, es importante saber que hay formas para reducir su aparición como mantener un estilo de vida saludable (una dieta balanceada y actividad física como hacer ejercicio), protegerse del sol, y reducir el consumo de alcohol y tabaco.

Ahora bien, con frecuencia el cáncer no causa dolor, y no existen síntomas específicos, pero se debe prestar atención a algunos síntomas asociados como fatiga de larga duración, pérdida significativa de peso no asociado a cambios en la dieta o ejercicio, cambios repentinos en el comportamiento, dolor de cabeza, cambios visuales, entre otros.

Se espera que para el año 2030 el número de casos nuevos de cáncer se incrementará en 30% en Perú. Sin embargo, el sector salud ya cuenta con múltiples alternativas para garantizar un diagnóstico temprano y tratamiento adecuado, entre los que se incluyen las imágenes de tomografía computarizada, imágenes moleculares de medicina nuclear, ultrasonido y radioterapia.

Los avances en técnicas de imágenes, por ejemplo, proporcionan una alta calidad, ayudando a los médicos en la identificación de lesiones sospechosas de cáncer en sus primeras etapas. Además, las soluciones en software ofrecen herramientas para el análisis de imágenes y la generación de informes que respaldan un diagnóstico preciso y eficiente. Incluso, las nuevas tecnologías de radioterapia permiten administrar a los pacientes una dosis precisa de radiación a los tejidos afectados y minimizar la exposición de los tejidos sanos. De esta manera, el personal médico puede tomar las mejores decisiones sobre cada caso en particular.

“Naturalmente la posibilidad de obtener un diagnóstico de cáncer genera temor. Sin embargo, desde el sector salud trabajamos continuamente en el desarrollo de mejores herramientas que con el apoyo de la tecnología aseguran diagnósticos más precisos, y, por ende, tratamientos más eficaces. El manejo integral del paciente oncológico es fundamental en cada etapa, teniendo como objetivo primordial un diagnóstico precoz, con el fin de definir un tratamiento temprano que le permita ganar la batalla”, comentó Edisson Cala, director de Asuntos Médicos y Medicina Nuclear para Colombia, Perú y Ecuador en Siemens Healthineers.