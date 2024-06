El derrame de petróleo de Repsol en Ventanilla fue uno de los peores desastres ecológicos de los últimos años. A raíz de esta catástrofe, el Congreso acaba de aprobar un proyecto de ley que buscar garantizar respuestas inmediatas y adecuadas para este tipo de emergencias ambientales.

La norma se aprobó el último miércoles 5 de junio en el hemiciclo y obtuvo el apoyo de 102 parlamentarios. Al respecto, la legisladora Ruth Luque respaldó el texto y consideró que es un buen paso para mejorar la atención ante estos casos que causan daños ambientales y sociales.

“A la fecha no existe una respuesta adecuada y oportuna frente a emergencias ambientales. El ejemplo más concreto es el derrame de Repsol, donde las respuestas han sido demasiado tardías y, además, con respuestas diferenciadas de los sectores . Este es un caso que establece la necesidad de la ley de declaratoria de emergencia ambiental, que permita atender de manera inmediata a la población y prever acciones oportunas”, aseguró.

Una opinión similar mostró Carol Mora, directora del Programa de Política y Gobernanza Ambiental de la SPDA, quien resaltó la importancia de la norma, que podrá aplicarse antes, durante y después de sucesos críticos.

“Contar con una nueva ley que transformará la manera en que se atienden las emergencias ambientales, como los derrames de hidrocarburos, es un avance para la no repetición de afectaciones y para que ante situaciones emergentes la demora no agrave el daño ambiental y la vida de las personas . Las leyes no cambian por sí solas el sistema, pero sí son un gran paso hacia un nuevo paradigma de lo ambiental como esencial al desarrollo humano”, aseveró.

¿Qué cambios se dan con esta propuesta?

Se esperan varios cambios con la aprobación de esta norma, algunos de ellos son: reducir el plazo para la declaratoria de emergencia ambiental de 25 días a 24 horas , crear un fondo para la atención de este tipo de desastres y organizar a las autoridades en un marco normativo definido y coordinado.