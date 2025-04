La resolución 013-2025/CCD-INDECOPI señala que la exchica reality presentó contenido publicitario como si fueran recomendaciones personales, lo que contraviene el principio de autenticidad, ya que no informó que se trataba de anuncios pagados.

Baigorria sostuvo que las historias eran de carácter personal, pero no presentó argumentos que desvirtuaran las imputaciones de Indecopi.

Además, omitió incluir la advertencia obligatoria sobre los riesgos de la ludopatía. En ese sentido, no colocó el mensaje: “Los juegos y apuestas deportivas a distancia realizados en exceso pueden causar ludopatía”, como lo exige el Reglamento de la Ley 31557.

Baigorria sostuvo que las historias eran de carácter personal, pero no presentó argumentos que desvirtuaran las imputaciones de Indecopi. La entidad determinó que, al tratarse de publicidad contratada, debía cumplir con los requisitos legales.

Como parte de la sanción, Indecopi ordenó el retiro definitivo de la publicidad del juego ’Minas o Mines Meexbet’ en la cuenta de Instagram de la influencer, al menos hasta que cumpla con la normativa vigente. También dispuso que la empresa responsable sea inscrita en el Registro de Infractores de la Comisión de Fiscalización de la Competencia Desleal.

El Indecopi sancionó a la influencer por promocionar un juego en línea sin advertir a su audiencia que se trataba de contenido pagado.

Baigorria tendrá tres días hábiles para acatar lo dispuesto en la resolución, una vez que esta sea consentida o confirmada por la Sala Especializada en Defensa de la Competencia del Tribunal de Indecopi.

El organismo recordó que la publicidad de influencers consiste en contratar a una persona o cuenta en redes sociales para que promueva, de forma directa o indirecta, marcas, productos o servicios a cambio de un pago o contraprestación.

“Si bien estos acuerdos no siempre son expresos o formales mediante un contrato escrito, la relación entre el influencer y el anunciante suele darse bajo un esquema de cooperación mutua en el que se promocionan productos o servicios a cambio de una contraprestación”, precisa la resolución.

Las historias de Alejandra Baigorria.

Indecopi ha iniciado 13 procedimientos sancionadores contra influencers y creadores de contenido desde 2019

Indecopi informó que, desde 2019, ha iniciado 13 procedimientos sancionadores contra influencers, creadores de contenido y empresas por realizar publicidad en redes sociales sin cumplir con la Ley de Represión de la Competencia Desleal, imponiéndoles multas por estas infracciones.

El organismo enfatizó que los influencers deben ser transparentes y etiquetar los contenidos patrocinados con términos como “Publicidad” o “#Publicidad”. Esto no solo garantiza el cumplimiento de la normativa, sino que también permite a los consumidores tomar decisiones informadas.

En este caso, Indecopi señaló que se habrían vulnerado dos principios fundamentales de la publicidad. El Principio de Autenticidad, al no advertir que se trataba de contenido publicitario y presentarlo como recomendaciones personales, y el Principio de Legalidad, al omitir la advertencia obligatoria sobre los riesgos del juego en línea.

Análisis

La abogada experta en derecho de la competencia, María del Pilar Segura, considera que la norma de Indecopi es clara, ya que uno de sus principios básicos es el principio de autenticidad, y el organismo ha establecido que los influencers están obligados a acatar esta regulación. “Actualmente, hay una guía para influencers y se han realizado charlas dirigidas a ellos para que estén informados sobre estas normas. El razonamiento de Indecopi es que se impuso una UIT por cada historia publicada. Es verdad que la multa es bastante alta”, señaló.

“Existe otro caso de una influencer que fue sancionada con menos de una UIT por una situación similar. Sin embargo, ella demostró que los ingresos obtenidos por esa publicidad no superaban ni una UIT. En el caso de Alejandra, Indecopi no ha recibido información sobre el beneficio económico que obtuvo por esas historias de Instagram. Además, la entidad ha resaltado que Baigorria tiene cuatro millones de seguidores, por lo que su alcance es considerable”, agregó.

María del Pilar Segura explicó que uno de los criterios para diferenciar una recomendación espontánea de una promoción comercial encubierta es la duración del video, la frecuencia con la que se menciona el producto, si hay un enlace insertado, si se incentiva a gastar dinero, entre otros factores. “También está el principio de primacía de la realidad; en este caso, la reiteración de historias llevaba a pensar que existía un acuerdo con la empresa. El tema de los juegos en línea es reciente, por lo que los influencers deben tomarlo en cuenta al hacer publicidad”, expresó.

Por su parte, Karina Olano Rodríguez, socia y líder en BBGS Abogados en el área de Consumo, Publicidad y Privacidad, indicó que los influencers son considerados medios de comunicación social y, por ello, deben cumplir con los mismos deberes de transparencia al publicitar productos y servicios. “Los influencers deben usar términos como #Publicidad o #AnuncioPagado cuando exista una conexión material con el anunciante. La multa es significativa, pero la resolución indica que se impuso debido a la falta de información sobre los ingresos de la influencer. En su Recurso de Apelación, Alejandra podría presentar esta información para solicitar una reevaluación y una posible reducción de la sanción”, explicó.

“Si un influencer promociona reiteradamente productos o servicios de una misma marca, esto es un indicio de una relación comercial. Si la publicación no aclara que es un anuncio pagado, se configura la infracción. Las normas actuales establecen un marco claro de obligaciones para los influencers, pero su aplicación aún enfrenta desafíos. Es fundamental reforzar las acciones de sensibilización y supervisión. Muchas infracciones se deben al desconocimiento de la norma, por lo que sería recomendable que Indecopi continúe con campañas de capacitación dirigidas a influencers, marcas y agencias de publicidad”, concluyó.

Alejandra sigue con su boda a pesar de la multa de Indecopi

La sanción impuesta por Indecopi generó gran revuelo, especialmente entre los seguidores de Alejandra Baigorria y Said Palao, quienes temían que este contratiempo legal pudiera afectar la fecha de su boda, programada para el 26 de abril de este año. Sin embargo, la empresaria no tardó en aclarar sus intenciones y reafirmó que su matrimonio con el deportista sigue en marcha, a pesar de la incertidumbre generada por la situación.

Baigorria expresó con firmeza que, a pesar de los inconvenientes y la presión mediática, su boda con Said Palao no se verá afectada. “Estoy con muchas emociones encontradas, por aquí y por allá. Estoy tan ocupada que a veces ni siquiera me doy cuenta de lo que siento, pero cuando me acuesto, siento una ansiedad en el pecho”, confesó. A pesar de la carga emocional, aseguró que confía plenamente en su equipo de trabajo.