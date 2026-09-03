Una inesperada noticia sorprendió a los seguidores de una reconocida influencer peruana, quien decidió revelar públicamente que su historia de amor llegó a su fin después de muchos años juntos. La creadora de contenido había compartido con su comunidad distintos momentos de una relación que incluso dio paso a un compromiso muy especial y a planes para llegar al altar, generando ilusión entre sus seguidores y personas cercanas durante los últimos años. Sin embargo, esos proyectos quedaron atrás tras una decisión que marca el inicio de una nueva etapa en su vida y que tomó por sorpresa a quienes conocían su historia, especialmente por el tiempo que ambos permanecieron juntos. Descubre quién es la influencer en cuestión y qué dijo sobre el final de su romance.

¿QUIÉN ES LA INFLUENCER QUE CANCELÓ SU BODA?

La influencer en cuestión es Nea Paz, quien confirmó que suspendió los preparativos de su matrimonio con Antony, conocido por sus seguidores como ‘El Oso’. Ambos mantuvieron una relación de más de diez años y anunciaron su compromiso a finales de 2023 durante un viaje por Europa, con la Torre Eiffel como escenario de aquel momento especial.

Respecto a la ruptura, la influencer explicó que decidieron tomar caminos separados y dejar atrás sus planes de boda. “Después de tantos años compartiendo una parte muy importante de nuestras vidas, Antony y yo hemos decidido seguir caminos separados. Hay etapas que terminan, incluso cuando significaron muchísimo para nosotros”, expresó.

Nea también destacó los recuerdos que conserva de su relación. “Me quedo con lo vivido, lo aprendido y con mucho cariño por todos estos años”, señaló.

¿QUÉ DIJO NEA PAZ SOBRE SU NUEVA ETAPA?

Después de anunciar su separación, la influencer aseguró que afrontará este cambio con tranquilidad y enfocada en el futuro. Además, agradeció las muestras de cariño de sus seguidores y las personas que han acompañado su trayectoria.

“Ahora me toca empezar una nueva etapa, a mi manera y a mi tiempo”, afirmó. También pidió respeto durante este momento personal y agregó: “Gracias a ustedes por el cariño, por preocuparse y sobre todo por respetar este momento”.

De esta manera, Nea dejó claro que está preparada para comenzar un nuevo capítulo de su vida siguiendo sus propios tiempos.

¿QUIÉN ES NEA PAZ?

Andrea Paz es el nombre real de Nea Paz, una influencer, empresaria y creadora de contenido peruana que nació en La Oroya y pasó buena parte de su vida en Huancayo. Antes de dedicarse por completo a las plataformas digitales, inició estudios de Ingeniería Forestal y Ambiental en la Universidad Nacional del Centro del Perú, carrera que posteriormente decidió dejar.

Su particular identidad visual, asociada al rosa y a la estética de Barbie, contribuyó a que fuera identificada públicamente como la ‘Barbie peruana’. En TikTok ha conseguido reunir a más de un millón de seguidores, comunidad a la que ofrece publicaciones relacionadas con belleza, moda, turismo y estilo de vida.

Además de su faceta como influencer, Andrea Paz dirige Esencia Rosa Digital, empresa de la que es fundadora y CEO, según informa La República.

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