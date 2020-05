La Corporación Pesquera Inca SAC (Copeinca) informó que los tripulantes de la nave pesquera Ribar XVIII fueron aislados luego de que el trabajador Hesler Meléndez Maza falleciera, el último martes, con un cuadro clínico asociado al coronavirus, en Chimbote (Áncash).

La compañía señaló que los pescadores que zarparon junto con Hesler Meléndez están en cuarentena en la ciudad de Chancay, desde el último 19 de mayo. Además de practicarles la prueba rápida, los hombres de mar fueron sometidos a la muestra molecular en Lima.

“Los resultados negativos que obtuvieron mediante prueba serológica a su arribo se repitieron en dos oportunidades más cuando los reevaluamos y, para seguridad de nuestros trabajadores, ayer 28 de mayo fueron traslados a Lima para pasar la prueba molecular. Las muestras se están procesando”, se indica en una carta dirigida a El Comercio.

El gerente general de Copeinca, José Miguel Tirado, afirmó que se han extremado las medidas de seguridad y atención, y que han contratado un seguro de vida COVID-19, vigente desde el 4 de mayo del 2020, con la compañía La Positiva para el 100% de sus trabajadores. Inclusive para aquellos que permanecen en sus casas por formar parte del grupo vulnerable.

Sobre el proceso de embarque de Hesler Meléndez, la empresa Copeinca precisó que el trabajador abordó la nave el 15 de mayo luego de que diera negativo al test serológico en dos oportunidades. “Superó ambos tamizajes con éxito y abordó su embarcación el 15 de mayo con el pase médico correspondiente”, comunicó la empresa.

Aplicaron protocolo

Con respecto a las complicaciones de su salud de Meléndez, la empresa señaló que el lunes 18 en la madrugada, tras reportar síntomas respiratorios, Meléndez fue desembarcado en el puerto de Chimbote, como consigna su “protocolo para casos de sospecha a bordo”.

“A su arribo fue evaluado inmediatamente por el médico ocupacional de la sede receptora, y se le aplicó una tercera prueba de descarte que dio como resultado negativo. Luego de ser atendido fue trasladado a un hotel ubicado en la zona urbana de Chimbote para cumplir aislamiento bajo la calificación de caso sospechoso, sujeto a nuestro programa de vigilancia médica”, argumentaron en el comunicado.

También indicaron que el 20 de mayo dispusieron trasladarlo por emergencia a un establecimiento de salud, pero Meléndez se negó y exigió ser conducido a su casa, lo cual hizo acompañado por personal de la empresa.

“Ya en custodia de su familia sostuvimos nuestra asistencia médica diaria, y fue el especialista contratado por nuestra empresa quien aconsejó trasladar al paciente a un hospital el viernes 22. Disponiendo recursos y personal dimos asistencia a la familia para ingresarlo por emergencia al Hospital III de EsSalud de Chimbote (Laderas), donde se dispuso su internamiento bajo el diagnóstico de “neumonía de etiología a determinar””, agregaron.

Precisaron que antes de que falleciera Meléndez evaluaron la posibilidad de evacuarlo a clínicas que pudieran disponer de camas UCI en las ciudades de Chimbote, Trujillo y Lima, ante la falta de disponibilidad en el hospital de EsSalud.

Adicionalmente, apuntaron que Hesler Meléndez trabajó más de 14 años y que durante ese tiempo han cumplido a “cabalidad con sus obligaciones laborales”.

Sepelio de pescador

Los restos de Hesler Meléndez, secretario general del Sindicato de Pescadores José Olaya Balandra de Chimbote, fueron sepultados esta mañana en el cementerio Lomas de la Paz, en Nuevo Chimbote.

Jhohan Meléndez Zúñiga, hijo del pescador, quien transmitió su funeral desde lejos debido a las prohibiciones por el estado de emergencia, expresó que su padre murió defendiendo a sus compañeros de trabajo.

“Mi padre me dijo: yo quiero vivir en carne propia lo que mis compañeros viven, por eso arriesgo mi vida en el mar para defender los derechos de mis compañeros. Me dijiste que ibas a descansar en paz el día en que los pescadores sean considerados como se merecen por el Estado peruano. Recuerdo que me dijiste que si soportaste balas en el Ejército, el cólera, y vivir en la calle, un virus no te iba a matar”, exclamó.

