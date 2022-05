El alcalde de Cusco, Víctor Boluarte, anunció que este 24 de junio se celebrará la festividad del Inti Raymi de manera presencial junto a las demás actividades relacionadas tras dos años difíciles por la pandemia del COVID-19.

“Después de dos años de pandemia, hay un ímpetu por la recuperación económica. Cusco necesita que estas actividades se relancen bajo protocolos de bioseguridad y que se genere turismo, además del 24 de junio, todo el mes se baila”, señaló Boluarte en Canal N.

Boluarte agregó que se espera la presencia de más de 60,000 turistas de todas partes del mundo. “Hay una serie de protocolos que se cumplirán. (Son 3 dosis) para público en general tanto en el Inti Raymi como las otras festividades. El lunes afinaremos detalles”, añadió.

Por su parte, el presidente de la Empresa Municipal de Festejos del Cusco (Emufec), José Santoyo Vargas, dijo que este es un año especial porque se reactiva el turismo, pero también las actividades culturales y costumbristas.

“Las plazas y calles del Cusco nuevamente vibrarán al ritmo y compás de nuestras danzas y música, y la ciudadanía entera lucirá con orgullo los ponchos y chullos multicolores, atuendos característicos de estas celebraciones”, expresó.

Se recordó que en años de prepandemia, en el Cusco, llegaban unos 200,000 personas y en esta oportunidad se esperan entre 50,000 y 60,000. “Es mucho menos, pero entendemos que es parte del proceso de reactivación del turismo a escala nacional”, explicó Santoyo.

¿Dónde comprar entradas para el Inti Raymi?

De acuerdo a la Agencia Andina, Emufec informó que la explanada de la fortaleza de Sacsayhuamán, donde se desarrollan las secuencias más importantes del Inti Raymi, contará con tres tribunas.

Estas tendrán capacidad para albergar a 3,500 espectadores cómodamente instalados. Además, el ingreso al escenario tendrá un costo de US$ 150 para los turistas extranjeros, mientras que para el turista nacional tendrá un costo de US$ 90 y el turista regional pagará US$ 30.

Las entradas podrán ser adquiridas a partir del lunes, 23 de mayo, de manera presencial en el Teatro Municipal del Cusco. También pueden ser compradas en www.intiraymioficial.com desde la referida fecha.

En cuanto a las comodidades en Sacsayhuamán, Emufec precisó que las tribunas estarán equipadas con butacas en fibra de vidrio, acceso a servicios higiénicos portátiles y módulos de primeros auxilios. Habrá un centro de información y asistencia al público.