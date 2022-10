La Unidad de Periodismo de Datos de El Comercio revisó las declaraciones de ingresos y gastos reportadas por los candidatos a las alcaldías de 42 distritos de Lima en base a la información presentada en su primer reporte de campaña y halló que La Molina es donde los aspirantes a la alcaldía más invirtieron en campaña entre los distritos de la capital.

El análisis revela que los 10 candidatos que más gastaron durante la campaña postulaban a los distritos de La Molina, Lurín, Puente Piedra, Miraflores, Santiago de Surco, San Juan de Miraflores y Comas. Solo cuatro de ellos son virtuales ganadores: Rennan Espinoza Rosales (Somos Peru), candidato a Puente Piedra; Carlos Canales Anchorena (Renovación Popular), candidato a Miraflores; Carlos Bruce Montes De Oca (Avanza Pais), quien postuló a la alcaldía de Santiago De Surco; y Esteban Uceda Guerra Garcia (Renovación Popular) aspirante a la alcaldía de La Molina.

José Tello, director del Instituto de Investigación y Capacitación Municipal (INICAM),menciona que es indudable que el realizar una campaña política requiere de dinero. Sin embargo, este factor no lo explica todo, ya que existen otros puntos a tener en cuenta como el carisma o la capacidad de liderazgo que también contribuyen al éxito electoral. “Este también depende de la trayectoria misma del candidato, así como del contexto actual de la organización política con la que postula. No debemos olvidar también que el efecto de arrastre es real y elección tras elección se ha venido haciendo presente”, asegura.

Para Tello, que candidatos con campañas políticas ostentosas hayan llegado a ocupar el sillón municipal no significa que este es el único factor que lo explica y el hecho de que solo 4 de los que más gastaron ganaran lo demuestra.

Cinco de ellos realizaron aportes en elecciones anteriores: Rennan Espinoza, Carlos Canales, Carlos Bruce, Esteban Uceda y Juan Carlos Zurek.

El mayor gasto se dio en publicidad exterior por 577.217,12 soles, seguido por otros gastos de campaña electoral por 354.822 soles y producción de publicidad por 121.023 soles . Estos gastos incluyen banners, volantes, polos publicitarios, paneles publicitarios, alquiler y mantenimiento de espacios publicitarios, impresiones de anuncios, entre otros.

Hasta el 2 de octubre, Julio Martínez, quien era el candidato de Podemos Perú a La Molina era quien más dinero desembolsó: sus ingresos reportados solo eran el 60% de los gastado. La misma situación se ve con Carlos Bruce, actual virtual alcalde De Santiago de Surco, cuyo ingresos registrados solo corresponden al 54% de los gastos reportados.

Al respecto, el director de INICAM menciona que desde hace mucho tiempo el sistema electoral tiene una serie de aristas a las que es necesario prestar atención, porque no están funcionando bien y necesitan ser reformadas. “Temas como la reelección, la vuelta a la bicameralidad o la debida recepción o entrega e de información financiera urgen ser atendidos para generar alternativas de solución en nuestra democracia”, recalca.

Según Tello, que candidatos reporten más de lo que realmente han obtenido como ingresos para sus campañas demuestra cierta debilidad institucional de las entidades del estado, en el sentido que se evidencia su falta de mecanismos de control y monitoreo constante sobre un tema tan complicado como lo es el financiamiento partidario. “Muchos han encontrado maneras de sortear airosos las reglas electorales y eso es algo que no se puede permitir. Hace falta repensar los mecanismos por los cuales se ejerce control sobre el financiamiento”, sostiene.

Para ello remarca que se debe trabajar desde la prevención del delito y la concientización de un problema real que afecta a todos los peruanos año tras año: la corrupción. “Se debe tener en cuenta que las plataformas digitales son un importante mecanismo a la hora de acortar procesos y mantener parámetros estandarizados de información”, menciona. Sin embargo, Tello explica que el conocimiento del funcionamiento de plataformas como Declara o Claridad aún es insuficiente en la gran mayoría de candidatos, por lo que es necesario que la ONPE emplee elementos novedosos de capacitación e instrucción que permitan el correcto aprendizaje de estas plataformas para su uso adecuado.

Por su lado, los candidatos también deben tener en cuenta a la hora de postular que existen una serie de plataformas a su disposición y su colaboración es fundamental.

Lima Oriente que, además de la La Molina, incluye a los distritos de Barranco, Jesús María, Lince, Magdalena del Mar, Miraflores, Pueblo Libre, San Borja, San Isidro, San Miguel, Santiago de Surco, Surquillo, es la zona donde más gastaron los candidatos en campaña. Solo entre Lima oriente y Lima Centro se gastó más del 50% del total de dinero desembolsado por los candidatos de 42 distritos.

Los aspirantes a las alcaldías con el mayor gasto son de los partidos Renovación Popular, Somos Perú y Podemos Perú.

Sin información completa

Según la ONPE, para el primer reporte de campaña el 26% de candidatos a los distritos de Lima Metropolitana, que incluye alcaldes, tenientes alcaldes, regidores habían entregada sus reportes. En el caso específico de los alcaldes 68 de los 259 aspirantes entregaron a tiempo sus registros.

Las organizaciones políticas que más fallaron en presentar la información financiera de su campaña fueron Alianza Para El Progreso, Renovación Popular, Frente de la Esperanza, Podemos Perú y Juntos por el Perú.

Tello sostiene que uno de los principios del sufragio activo o voto es que debe ser ejercido de manera libre. Para ello, no debe existir ningún tipo de manipulación de la voluntad popular. En ese sentido es importante que los datos se transparenten, ya que el ocultar información trascendente para la toma de decisión del elector, es atentar contra su libertad de elegir. “Uno no puede elegir de manera correcta en base a lo que no conoce o de lo que tiene poca o ninguna información. En ese sentido, conocer todos los aspectos de la campaña constituye esa libertad de ejercer el voto activo”, asegura.

El especialista explica que la transparencia es el pilar fundamental que asegura que no se produzca ninguna actividad relacionada con la corrupción. Sincerar la información permite que tanto organizaciones competentes como la ciudadanía ejerzan el rol fiscalizador que sirve como preventivo a la corrupción. No obstante, Tello advierte que si no se mejoran los canales de transparencia y de acceso a información pública, el problema seguirá persistiendo y la transparencia real que se busca en el quehacer político seguirá estando en espacios grises.