No obstante, si bien en los últimos años han aumentado las propuestas para atender el primer nivel, construir y modernizar hospitales sigue siendo la iniciativa más repetida por los candidatos a los gobiernos regionales.

La Unidad de Periodismo de Datos de El Comercio identificó las cinco iniciativas más repetidas en los planes de trabajo de los 79 candidatos de las 10 regiones con mayor capacidad inadecuada de sus establecimientos de salud del primer nivel, según el Minsa.

Además, junto a los tres especialistas Fernando Carbone y Óscar Ugarte, ambos exministros de Salud, y Percy Mayta Tristán, director de investigación Universidad Científica del Sur, se analizó la viabilidad de estas promesa. Ellos señalaron que la iniciativa regional más repetida sobre las construcción, implementación o culminación de hospitales nivel 3 y 4 no resolverá los problemas de atención de los servicios de salud en el país.

“Los hospitales mas complejos no van a solucionar el problema de la salud de las regiones. Un hospital III puede tardar de 4 a 6 años en ser puesto en marcha, en el mejor de los casos. Construirlo, equiparlo y dotarlo de personal es difícil; sostenerlo y mantenerlo lo es más”, explica Fernando Carbone.

Además, en la misma línea Mayta Tristán agrega que implementar los hospitales tampoco es una propuesta nueva y que ya es parte de las obligaciones que tienen los gobernadores.

En cuanto a la segunda promesa más común, respecto a mejorar y construir establecimientos del primer nivel, los expertos menciona que es una tarea urgente, pero que es parte de sus funciones y requiere un buen plan de acción que permita que se concrete. Para Óscar Ugarte, las regiones con canon podrían aprovechar en invertir en este nivel.

Para Carbone si bien “es esencial para trasformar la salud y acercarla a las personas, familias y comunidades, se debe considerar que es necesario una coordinación y se debe operar a través de las Redes Integradas de Salud (RIS)”.

Disminuir y erradicar la desnutrición infantil y la anemia; mejorar servicios de salud y fortalecer programas de prevención de enfermedades; y mejorar y construir servicios y centros de salud mental son las otras propuestas más comunes en los planes de trabajo.

En el primer caso, la mayoría de candidatos propone implementar planes y campañas que permitan erradicar la anemia. En ese sentido, Mayta Tristán sostiene que depende de factores externos para concretarse, ya que se requieren programas, no campañas, y estos deben estar basadas en evidencias.

En esa misma línea, Carbone asegura que la propuesta depende de la concertación de todos los sectores, gobiernos subnacionales y actores sociales. “Es un tema urgente de abordar con mas intensidad, para no hipotecar el futuro del pais. No es solo a través de campañas, sino de diversas acciones concertadas”, menciona.

Por su lado, Óscar Ugarte califica la iniciativa como viable y afirma que existen experiencias regionales y locales al respecto que han sido exitosas.

Mejorar servicios de salud y fortalecer programas de prevención de enfermedades; y mejorar y construir servicios y centros de salud mental, mediante la implementación de programas y la construcción de centros, son las dos últimas propuestas más repetidas.

Pese a que esta última también es una medida urgente, depende de factores externos para concretarse. Ugarte explica que el programa le pertenece al gobierno regional, por lo que requiere coordinación.

Otras propuestas bajo la lupa

Además de las propuestas más comunes, hay otras cinco propuestas realizadas que depende de factores externos o no son viables para todos los especialistas.

Una de estas iniciativas es “contar con política de atención primaria en las farmacias de toda la región para los vecinos que no cuenten coaseguro”. Esta promesa se encuentra en el plan del candidato Miguel Monteverde, quien aspira a ser gobernador regional del Callao por Por ti Callao.

Los experto sostienen que es inviable o no está en manos del GORE. Para Ugarte podría hacerse a través de un programa de farmacias vecinas como el que tiene EsSalud. Si bien, Carbone señala que la propuesta es confusa, explica que si esta se refiere a convenios de organismos públicos con farmacias privadas para facilitar la entrega de medicinas, como el programa Farmcia Vecina de Essalud, es valida. No obstante, recalca que siempre se debe realizar bajo supervisión del personal de salud de los servicios públicos.

Por su lado, Mayta Tristán menciona que “las farmacias no pueden brindar atención médica, el primer nivel de atención es más que la dispensación de un fármaco”.

El candidato Neftalí Muñoz, quien aspira a ser gobernador de Pasco por Juventud Pesquera menciona en su plan como promesa que se espera que en la legislatura 2023 en el Congreso se consigan normas legales que se plantearán para atender la salud de Pasco. Mayta Tristán sostiene que esta no es una propuesta, dado que no depende del candidato lograr ese objetivo. Mientras que Carbone asegura que es una propuesta que no especifica nada. “Dependería incluso a qué temática de salud se refieren dichas normas”, afirma.

En siete planes de gobierno de organizaciones políticas como Somos Perú, Avanza País y Perú Libre, en las regiones de Pasco, Loreto, Tacna, Madre De Dios y Cajamarca, se han identificado tres propuestas que se repiten textualmente. Estas son reducir la capacidad inadecuada de hospitales, reducir la brecha del primer nivel con capacidad instalada inadecuada y mejorar la capacidad resolutiva de los centros de salud del primer nivel. En estos casos, lo único que se ha cambiado son los porcentajes de meta por región y organización política.