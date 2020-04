Un total de 21 personas que acudieron a un velorio murieron intoxicados al beber licor, al parecer, adulterado en la región Huancavelica. Las víctimas habían viajado desde distintos centros poblados para despedir a un familiar. Muertes ocurren en pleno estado de emergencia para frenar casos de coronavirus. En esta región hay un caso confirmado de COVID-19.

Los decesos se produjeron uno tras otro en tres días. Todos ingresaron a diferentes centros de salud presentando los mismos síntomas: vómitos, convulsiones, respiración lenta, piel azulada. Otros familiares se encuentran internados en estado crítico, según informó la Policía.

Las víctimas viajaron desde Angaraes, Anchonga y Lircay hasta la ciudad para acudir al velorio de su familiar y en algunos casos sus amigos. Ellos compraron licor en una bodega y bebieron sin respetar el estado de emergencia.

Los afectados empezaron a presentar los síntomas 24 horas después pero no le tomaron importancia. Luego del sepelio cada uno retornó a su hogar y dos días después fueron llevados de urgencia a los hospitales donde murieron y algunos fenecieron en sus casas.

Una de las víctimas es Polinario S.Q. (43), quien murió en su casa del barrio Ccollpa en el poblado Uchcupampa. El cuerpo fue llevado al mortuorio del Hospital de Lircay donde el médico diagnosticó como causa del deceso pancreatitis aguda, neumonía por aspiración, intoxicación alcohólica.

Y así se fueron reportando las demás muertes entre ellos Máximo P.M.,Gregori Ll. C. (39), Luis Chávez S. (47), María C. O. (44), Lucía T.I. (78), Víctor P.I. (62), Elsa L.C. (40), Cirilo P.A. (53), Segundino H.E. (43), Rufina B.C. (57), Modesto M.L. (57). Roperto S.C. (78), Ceriano I.C.(50), Magno H.I. y de Delfín Ñ.Q. (58).

Detectives de la Divincri de Huanvelica iniciaron las pesquisas para esclarecer el caso y determinar si se trató de un hecho accidental o provocado.

¿Cómo se contagia el coronavirus?

La covid-19 se contagia por el contacto de una persona sana con otra que esté infectada. Esta enfermedad se propaga de persona a persona mediante las gotículas procedentes de la nariz o boca cuando el que se encuentra enfermo tose o exhala.

En muchos casos, estas gotículas caen sobre objetos o superficies, que después tocan otros individuos y se llevan a la nariz, ojos o boca cuando pasan sus manos por la cara.

¿Hay cura para la COVID-19?

Aún no existen pruebas de que alguna vacuna o medicamento pueda prevenir o curar la enfermedad. Sin embargo, los afectados deben recibir atención de salud para aliviar los síntomas; y si el paciente está grave, deberá ser hospitalizado.

La OMS coordina esfuerzos para encontrar la cura contra este nuevo coronavirus que ha acabado con la vida de miles de personas.

