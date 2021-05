Conforme a los criterios de Saber más

Si bien tienen marcadas diferencias en cuestiones políticas, económicas y sociales, hay un tema en el que Keiko Fujimori (Fuerza Popular) y Pedro Castillo (Perú Libre) coinciden firmemente: su rechazo al enfoque de igualdad de género del Currículo Nacional de Educación Básica (CNEB), implementado por el Ministerio de Educación (Minedu) en las aulas desde el 2017.

En diferentes momentos de la campaña electoral, los dos candidatos presidenciales –que disputarán la segunda vuelta el próximo 6 de junio– han señalado que el enfoque incluye la denominada “ideología de género”, y que el CNEB restringe la participación de los padres de familia en la educación de sus hijos. Una postura que no es nueva en ambos, pero que también ha sido sostenida y defendida por grupos conservadores y religiosos en los últimos años.

LEE TAMBIÉN: Perú Libre y Fuerza Popular no ceden posturas sobre debates del JNE

Fujimori versus la ‘ideología de género’

El sábado último, durante el debate realizado en Chota (Cajamarca), Keiko Fujimori anunció que en un eventual gobierno suyo “revisarán los contenidos de los textos educativos, porque tenemos que reconocer lo que señala la Constitución: que la responsabilidad educativa es compartida también con los padres de familia”.

Ese argumento es uno de los más utilizados por colectivos como Con mis Hijos no te Metas y Padres En Acción (PEA) . Este último buscó eliminar el enfoque de género mediante una demanda de acción popular, la cual finalmente fue declarada infundada por la Corte Suprema en el 2019. En su fallo, esta instancia del Poder Judicial consideró que la participación de la sociedad en la formulación de políticas públicas educativas “puede poner en riesgo los derechos de las personas”.

(Fotos: Piko Tamashiro/Nathalie Salazar)

Keiko Fujimori también prometió en el debate que “eliminará” lo que ella considera ‘ideología de género’ : ”Pondremos énfasis en lo que todos queremos: la igualdad de género. El respeto entre hombres y mujeres, el respeto entre niños y niñas”, dijo en Chota. Sin embargo, no precisó a qué se refiere con ese concepto ni cómo lo retirará del currículo escolar.

En una entrevista que concedió a RPP en abril, la candidata de Fuerza Popular ensayó una definición de esa supuesta ‘ideología’: “Plantea que las personas no nacen como hombre o mujer, sino que el género se escoge a lo largo del camino. Eso es muy peligroso para enseñarle a nuestros niños desde tan pequeña edad”. Esta afirmación coincide con lo expuesto por los colectivos más conservadores del país, que buscan la eliminación total del CNEB y sostienen que el Minedu busca “ideologizar” a los escolares.

De hecho, ella lo manifestó de la misma forma en esa entrevista: “Hay algunos expertos y técnicos dentro del Ministerio de Educación que están tergiversando lo que nosotros defendemos como igualdad de género, que son los derechos que se tienen que respetar. Los niños deben entender que hay igualdad de derechos entre hombres y mujeres. Eso es un concepto que desde pequeños hay que enseñarles”.

Keiko Fujimori indicó que, de llegar a la Presidencia, revisará los textos escolares. (Foto: Hugo Pérez / @photo.gec)

Este rechazo ha sido constante desde Fuerza Popular; sobre todo por su bancada mayoritaria en el Congreso disuelto (periodo 2016-2019). Diversos exparlamentarios como Tamar Arimborgo o el propio Luis Galarreta (actual candidato a la primera vicepresidencia de la República por este partido) presentaron iniciativas para “excluir” la ‘ideología de género’ del ámbito estatal; otros miembros fujimoristas calificaron al enfoque de género como “Sodoma y Gomorra” o “nuevo terrorismo”.

Pero esta postura también se ha extendido a su equipo técnico al 2026. Hernando Guerra García, virtual congresista por Lima y jefe del plan de gobierno de Fujimori, ha sostenido que el partido está en contra de la “manipulación” del concepto de igualdad de género porque derivaría en “otros conceptos que deberían ser definidos por la familia y no por el Estado”.

Texto en el plan de gobierno de Fuerza Popular Pág. 47 Enseñanza en valores y defensa de la participación de los padres en la

educación de sus hijos:



La situación social descrita confirma, además, que el Estado viene siendo incapaz de resolver conflictos, forjar consensos y dar cabida y derrotero a los reclamos de muchos sectores de nuestro país. Un elemento fundamental alrededor de estos problemas, más allá de las debilidades de nuestras instituciones, más allá de los esfuerzos importantes de ciertas escuelas y muchos maestros tratando de inculcar estos valores, es que no hay una estructura en la currícula educativa que prepare a todos los maestros a introducir, a través de la enseñanza, conceptos de tolerancia, empatía e igualdad de derechos y de oportunidades . Pág. 48 De conformidad con la Constitución Política, son los padres de familia quienes tienen no solo la obligación, sino el derecho de participar en el proceso educativo de sus hijos . Siendo ello así, es evidente que hoy por hoy existe una gran brecha que cubrir en este aspecto. Creemos que la educación a distancia ha abierto una oportunidad para que esta participación se pueda materializar de una forma más activa.

[...]

Visto lo anterior, tenemos las siguientes propuestas:

[...]

b. Incluir en el currículo elementos destinados a inculcar en los niños y jóvenes las ventajas de actuar basados en valores que contribuyan a la coexistencia, solidaridad social, la libertad, la tolerancia, el respeto y la valoración por nuestra cultura, y la protección del ambiente.

[...]

Sobre el marco regulatorio, proponemos también:

c. Revisar y adecuar el marco normativo del sistema educativo de manera participativa.

El Comercio buscó a Gustavo Nakamura, encargado del equipo técnico de Fuerza Popular en temas de educación, pero la representante de prensa del partido informó que por cuestiones de tiempo no participaría en esta nota. Él, quien es director del Centro de Innovación de Políticas Públicas y se autodenomina “provida”, dijo en el 2019 a Radio Nacional que “la responsabilidad de la educación sexual es de los padres”.

“Yo no estoy de acuerdo con el enfoque de género. Yo tengo una formación humanista, creo que la familia debe tener una formación nuclear. No necesito un enfoque de género para respetar a las otras personas, que tienen otra forma de llevar su sexualidad”, agregó en ese diálogo.

Castillo y “el verdadero currículo”

Aunque Pedro Castillo no ha hablado tanto con la prensa, sí ha dejado en claro su oposición al enfoque de género del CNEB. Durante el debate en Chota del sábado último, dijo que en un eventual gobierno suyo el magisterio gestará “el verdadero currículo” a través de los gobiernos regionales, “para que nuestros hijos se eduquen en valores”. “La familia y la escuela tienen que ser las dos entidades del Estado que no se pueden caer. Cae la familia y cae el Estado”, agregó.

En abril concedió una entrevista a RPP donde manifestó que estaba “totalmente en contra” de dicho enfoque, por lo que él priorizaba la defensa de la familia en la escuela: “Pensar en otra cosa es en otra cosa es quebrar a la familia. Como maestros, respetamos los valores de la familia y hay que profundizarlos. Hay que retornar a la escuela e iniciar estos cursos que nos han quitado para difundir otros ideales. Que vuelva la educación cívica, la investigación, la economía política, la filosofía”.

(Foto: Andina)

El rechazo de Castillo tampoco es reciente: en el 2019, respaldó como docente al colectivo conservador Con mis Hijos no te Metas desde el colegio donde laboraba, en el caserío de Puña (Cajamarca). En un video que compartieron en sus redes sociales, manifestó su “gran preocupación” por la decisión del Ministerio de Educación de haber incluido el enfoque de género en la guía educativas.

“Están gestando esta ideología [de género] para meterla en la cabeza de los niños [...] Nuestros padres de familia lo rechazan, todos los profesores lo rechazan. Pedimos al Ministerio, porque tenemos que movilizarnos. Y desde Puña, desde Chota, así como lo hacen miles de maestros en el Perú, lo rechazamos. Hacemos una convocatoria al pueblo en su conjunto para que tomemos una decisión responsable [...] No queremos que se enseñen estas cosas”, dijo.

#OJO

Este es Pedro Castillo, candidato presidencial por Perú Libre. En el 2019 respaldó como docente a #ConMisHijosNoTeMetas desde su natal Chota.



“Están gestando esta ideología [de género] para meterla en la cabeza de los niños. No queremos que se enseñen estas cosas”, dijo. pic.twitter.com/cZuIApnvHl — Fernando Alayo Orbegozo (@feralayo) April 7, 2021





Pero no es el único miembro de Perú Libre que ha criticado el enfoque de género. También lo ha hecho su virtual congresista Katy Ugarte, quien indicó que su aplicación en las aulas del país puede “distorsionar” el núcleo familiar. Agregó que no se puede enseñar a los escolar que “los niños son iguales con las mujercitas” o que “el niño puede vestir igual que una mujer”.

“Tanto el niño como la niña tienen el sexo como tal. Hemos nacido varón y mujer, no tenemos por qué distorsionar esta situación. El núcleo familiar es importante en el hogar, no tenemos por qué a los niños llevarlos por otra situación [...] Todo a su debido tiempo. No es correcto que desde inicial tengamos que distorsionar los valores de los niños. Como madre que soy, Dios creó al hombre y a la mujer, y eso está bien claro. El núcleo familiar no se debe perder”, dijo en entrevista con RPP.

Quien también ha sido explícito en su rechazo al enfoque de género es el presidente del partido, Vladimir Cerrón, quien coincide con Keiko y Castillo sobre la existencia de la denominada ‘ideología de género’. En enero del 2019, cuando era gobernador de Junín, acordó unilateralmente la creación de un nuevo “currículo escolar regional” que reemplazaba al CNEB y no incluía el enfoque en cuestión. Meses después cambió de opinión: “Nosotros estamos de acuerdo con el enfoque en el currículo escolar. Pero no con la ideología de género que promueve el mercantilismo”, dijo a Radio Cutivalú.

En el ideario que elaboró y luego fue asumido por Pedro Castillo como plan de gobierno al 2026, se mantiene la propuesta de gestar un “currículo regional” que esté “cimentado en valores y principios”; aunque no menciona nada sobre la igualdad de género.

Texto del plan de gobierno de Perú Libre Pág. 18 Nuevo Currículo Nacional, Regional y Local

Un currículum que forme ciudadanos con identidad nacional, autoestima, solidarios, dignos, íntegros, autónomos y revolucionarios.

Con los estamentos docente, estudiantil y popular, debemos formular un Nuevo Currículo Nacional (NCN) rector, que descolonice la cultura, la historia y la ciencia y a partir del cual se diseñen el Nuevo Currículo Regional (NCR) y el Nuevo Currículo Local (NCL), en consenso con los gobiernos regionales, municipalidades y comunidades, orientándonos al rescate de nuestra cultura contemporánea y ancestral, cimentarlo en valores y principios ; implementar el estudio de la historia regional; educación medioambiental; restauración de la educación física; restauración de los cursos de filosofía, economía política, geopolítica y artes; implementar la educación tributaria; implementar la educación empresarial; implementar la educación turística; implementar investigación científica e implementar la enseñanza de la lengua materna u originaria. Pág. 50 La inseguridad ciudadana no se puede derrotar si no atendemos sus causas o factores predisponentes relacionados a la delincuencia como el analfabetismo, pobreza, migración, desempleo, trata, salarios bajos, derechos laborales restringidos, explotación, corrupción institucional, etc. A esto se suma la educación peruana que lamentablemente está orientada al neoliberalismo, al mercado, a la empresa o las ganancias lucrativas, por lo que debemos modificar nuestro currículo nacional para dar el pase de una educación basada en la oferta y la demanda a una que promueva valores y principios .

VIDEO RECOMENDADO