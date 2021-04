Conforme a los criterios de Saber más

La fragmentación del voto en las elecciones 2021 también se observa a nivel distrital. Martín Vizcarra, virtual congresista inhabilitado, fue el más votado, pero por debajo de la media de los anteriores procesos electorales. Acá una radiografía de los resultados de las elecciones congresales en la capital del país, el mayor bolsón electoral.

Martín Vizcarra (Somos Perú) ganó en 31 de los 43 distritos de la capital (incluido Lima Cercado). Si bien se impuso en un distrito más que Daniel Urresti (Podemos) en el 2020, su votación fue mucho menor. En casi todos los distritos, Urresti triplica la votación de Martín Vizcarra.

Vizcarra no podrá asumir su función parlamentaria al haber sido inhabilitado por el Congreso de la República para ejercer cargo público durante 10 años, a consecuencia del “VacunaGate”.

















Daniel Urresti, Podemos (2020) Distritos de Lima Martín Vizcarra, Somos Perú (2021) 2.501 Ancón 842 30.399 Ate 9.928 2.986 Barranco 917 7.929 Breña 2.882 15.489 Carabayllo 5.691 3.075 Chaclacayo 1.158 23.302 Chorrillos 5.278 1.441 Cieneguilla 471 38.781 Comas 11.645 19.043 El Agustino 3.277 14.408 Independencia 4.919 7.424 Jesús María 2.804 10.069 La Molina 2.953 16.765 La Victoria 3.310 25.146 Lima Cercado 8.012 6.134 Lince 1.656 35.395 Los Olivos 9.176 6.730 Lurigancho 3.289 3.697 Lurín 1.266 4.223 Magdalena 1.188 5.251 Miraflores 1.630 3.731 Pachacamac 1.476 700 Pucusana 221 5.805 Pueblo Libre 2.236 14.436 Puente Piedra 5.896 342 Punta Hermosa 113 403 Punta Negra 130 13.784 Rímac 3.677 453 San Bartolo 140 6.643 San Borja 2.175 2.480 San Isidro 896 61.193 San Juan de Lurigancho 21.765 27.754 San Juan de Miraflores 6.833 5.770 San Luis 1.277 49.240 San Martín 13.433 8.077 San Miguel 3.151 16.665 Santa Anita 5.047 75 Santa María 31 922 Santa Rosa 328 21.671 Santiago de Surco 6.809 7.400 Surquillo 2.128 26.034 Villa El Salvador 6.809 24.676 Villa María del Triunfo 7.468

La fragmentación también se observa cuando se compara a los segundos candidatos más votados. En el 2020, Alberto de Belaunde (Partido Morado) logró ser el más votado solo en 11 distritos.

Solo se registraron dos distritos donde ni Urresti ni De Belaunde lograron la mayoría de votos: Puente Piedra, donde el más votado fue el actual legislador de Somos Perú, Rennan Espinoza; y Lurin donde ganó Juan Marticorena, también de Somos Perú e hijo del actual alcalde del mismo nombre. En este último caso, el candidato no logró ser elegido, pues no le alcanzó la cifra repartidora.

En el 2021, los distritos donde no ganó Vizcarra se fracciona de la siguiente manera: Jorge Montoya (Renovación Popular) ganó en 7; Susel Paredes (Partido Morado), en 3; mientras que Yisela La Rosa (Frepap) y Juan Sánchez (Fuerza Popular), en 1 distrito. En el caso de Sánchez, la cifra repartidora no le alcanzó, pero a La Rosa le afectó que su partido no lograra pasar la valla electoral.

Se repite la presencia electoral del Partido Morado en la capital, pero aún le sigue resultando insuficiente para lograr una bancada con el número de miembros de dos dígitos. En el 2020 alcanzó nueve legisladores (seis de ellos de Lima) y en el 2021, unos cuatro (todos ellos de Lima).

Otro punto de coincidencia es que los más votados del Partido Morado no están afiliados a la agrupación: Alberto de Belaunde (postuló con el número 6) y Susel Paredes (postuló con el número 1).

Candidatos más votado en el 2020 Distrito de Lima Candidatos más votado en el 2021 Alberto de Belaunde, Partido Morado (3.158) Barranco Martín Vizcarra, Somos Perú (917) Alberto de Belaunde, Partido Morado (8.546) Jesús María Martín Vizcarra, Somos Perú (2.804) Alberto de Belaunde, Partido Morado (12.984) La Molina Jorge Montoya, Renovación Popular (4.841) Alberto de Belaunde, Partido Morado (5.896) Magdalena Susel Paredes, Partido Morado (1.735) Alberto de Belaunde, Partido Morado (16.055) Miraflores Jorge Montoya, Renovación Popular (4.361) Alberto de Belaunde, Partido Morado (7.971) Pueblo Libre Susel Paredes, Partido Morado (2.343) Alberto de Belaunde, Partido Morado (12.746) San Borja Jorge Montoya, Renovación Popular (4.620) Alberto de Belaunde, Partido Morado (8.849) San Isidro Jorge Montoya, Renovación Popular (3.199) Alberto de Belaunde, Partido Morado (10.255) San Miguel Susel Paredes, Partido Morado (3.197) Alberto de Belaunde, Partido Morado (83) Santa María Jorge Montoya, Renovación Popular (68) Alberto de Belaunde, Partido Morado (28.299) Santiago de Surco Jorge Montoya, Renovación Popular (9.630)

San Isidro, San Borja, Surco y La Molina concentran la mayor parte del nivel socioeconómico A del país por ser los distritos con más poder adquisitivo. De Belaunde fue el más votado en todos esos distritos en el 2020. Para el 2021, ese espacio fue ocupado por Jorge Montoya, el vocero de Renovación Popular.

Marcas partidarias

El mapa electoral de Lima es otro si lo vemos por partido político. Si bien Martín Vizcarra fue el más votado, su partido Somos Perú no logró imponerse en ninguno de los 43 distritos de la capital (incluyendo Lima Cercado).

El partido que mayor éxito tuvo en Lima fue Renovación Popular, liderado por Rafael López Aliaga y que tuvo como principal pieza legislativa a su cabeza de lista, Jorge Montoya. Luego viene Fuerza Popular y en menor proporción el Partido Morado que se impuso en los distritos donde su número 1, Susel Paredes, salió como la más votada.

Avanza País solo logró ganar en un distrito: Barranco.

Por otro lado, en ocho distritos ganó el voto nulo o blanco. De este grupo, llama la atención particularmente San Juan de Lurigancho, el mayor bolsón electoral de la capital.





