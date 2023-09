Arturo Fernández mantuvo 256 días en el cargo de alcalde provincial de Trujillo previo a ser suspendido. Esto a pesar de acumular una extensa lista de procesos judiciales y denuncias en su contra, incluyendo actos de corrupción, violencia sexual, agresiones y acciones misóginas. Este jueves fue suspendido -de manera unánime- por los quince regidores de la Municipalidad durante una sesión extraordinaria. Tiene ocho días para presentar un recurso de apelación.

Previo a llegar a la Municipalidad Provincial de Trujillo, Fernández se desempeñó como alcalde del distrito de Moche, uno de los once que conforman la provincia de Trujillo. En aquel entonces, conformaba parte del partido político Alianza Para el Progreso (APP). El 2022, Fernández renunció al partido y se inscribió a Somos Perú. El alcalde recibió el 35% de los votos válidos en las Elecciones Regionales y Municipales.

Jorge Vásquez, uno de los regidores de la Municipalidad Provincial de Trujillo, declaró que -tras aprobar la suspensión- continuarán con el proceso de vacancia, el cual se realizará dentro de 30 días en una nueva sesión extraordinaria. Mario Reyna Rodríguez, primer regidor de la Municipalidad Provincial de Trujillo, sería quien reemplazaría a Arturo Fernández en su cargo de alcalde.

Sentencia por difamación

Anteriormente, el alcalde provincial de Trujillo fue condenado a un año de pena privativa de la libertad suspendida por el Quinto Juzgado Unipersonal de la Corte Superior de Justicia de La Libertad por el delito de difamación agravada, el cual cometió contra la teniente de la Policía Nacional del Perú (PNP), Nataly Rojas.

El pasado 4 de mayo de 2021, el burgomaestre emitió ofensas en contra de la teniente Nataly Rojas, a través de una transmisión en la página de Facebook de la Municipalidad Distrital de Moche. Esta sentencia fue confirmada en segunda instancia por la Segunda Sala Penal, la misma que rechazó el recurso de casación interpuesto por la defensa del alcalde para llevar su caso a la Corte Suprema.

“Yo no vuelvo a tratar ni una palabra más con la policía de Moche, con la señorita Rojas, que me parece que ni personalidad tiene […] Pónganse bien los pantalones, póngase bien ese calzón, póngase bien ese sostén. Debe estar en el Vraem, luchando como se requiere, no metida en sus oficinas calentando ese asiento, con ese traserazo”, fue el comentario que llevó al alcalde a recibir sentencia.

Se sabe que el burgomaestre cuenta con 45 investigaciones en la fiscalía, incluyendo delitos de corrupción y violencia contra la mujer. De acuerdo con el consejero regional Robert de la Cruz, 16 de las carpetas fiscales se encuentran en etapa de preparatoria y dos con acusación. Mientras que 24 casos están archivados y tres en procesos resueltos.

Control psicológico

La fiscal del Juzgado de Familia, Mercedes Jesús Vásquez Zambrano, determinó en mayo que Arturo Fernández Bazán, deberá acudir a tratamiento terapéutico en el Centro de Salud Mental Comunitaria MaeichMuchik en el distrito de Moche, luego de ser denunciado por Kelly Padilla de violencia psicológica. El alcalde aseguró en redes sociales que la víctima era una dama de compañía.

Cabe destacar que Fernández ha anunciado públicamente y de forma reiterada que es víctima de persecución por parte de César Acuña y APP. Según señala, el gobernador regional de La Libertad es quien controla la prensa y manipula los hechos en un intento de destituirlo del puesto.

Un inicio político altamente criticado

Cuando fue alcalde de Moche, el burgomaestre fue altamente criticado por mostrarse bebiendo grandes cantidades dióxido de cloro, sustancia que también recomendaba al público.x Cabe indicar que Fernández es médico especializado en ginecología y obstetricia. Incluso, se declaró “en rebeldía” ante el entonces presidente de la República, Martín Vizcarra, en rechazo a las medidas sanitarias optadas por el Gobierno.

Fernández envió una carta Vizcarra que contenía la huella de una mano supuestamente ensangrentada. “Esta sangre representa a la gente que no debió morir porque no se le dio el pulsioxímetro. Representa la muerte de 13 jóvenes en la discoteca, representa los allanamientos en las casas de las familias inocentes”, indicó el alcalde.

Durante su gestión distrital, Fernández también fue denunciado por comentarios misóginos contra la regidora Odaliz Asmat. En setiembre del 2020, la psicóloga del Centro de Emergencia de la Mujer acusó al alcalde de haberla acosado.

Estatuas eróticas y comentarios misóginos

Cuando Fernández se desempeñó como alcalde de Moche, la Municipalidad expuso un monumento erótico que representa a los huacos de la cultura mochica. La estatua se convirtió en un gran atractivo turístico de la zona. Ya en Trujillo, decidió colocar una escultura erótica -que remite a la figura un miembro viril con rostro humano- en la escalera de ingreso del palacio municipal, al lado del busto del reconocido filántropo Víctor Larco Herrera.

Queman huaco erótico moche https://www.latina.pe/noticias

Este hecho generó una gran cantidad de críticas, por lo que la prensa recurrió en busca de sus descargos. Durante una reunión con diversos medios, Fernández aclaró que esta estatua se trataría de un regalo. De hecho, no descartó la posibilidad de colocar más esculturas similares en la ciudad. Cuando una de las reporteras le preguntó si iba a adornar la municipalidad con más huacos eróticos, Fernández respondió “con tus fotos quería adornarla”. En la misma oportunidad, se mostró desafiante hacia otra periodista.

Este acto fue rechazado por diversas entidades, como es el caso de la Asociación Nacional de Periodistas del Perú y el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. A través de sus redes sociales, Fernández indicó en su momento que era víctima de una opresión “al estilo Montesinos” por parte de César Acuña y el partido APP, quienes estarían controlando a los “medios mercenarios”.

“¿Qué prensa va a poder subsistir ante esta crisis económica? Tiene que ser pagada por alguien. Si no, muchos [de sus] trabajadores, ¿de qué van a vivir? Nadie compra esos periódicos, [los medios] se ven obligados a ponerlos de manera digital. ¿Qué tienen que hacer? Hacer de mercenarios. ¿No se acuerdan del diario El Comercio? Antes extorsionaban a los alcaldes”, mencionó el alcalde en un video en vivo publicado en Facebook.

Ataque a regidor

El pasado jueves 23 de febrero se llevó a cabo una sesión del Concejo Municipal, en la que participaron regidores de la Municipalidad Provincial de Trujillo. El alcalde estuvo presente de manera virtual, ya que su médico le habría indicado permanecer el mayor tiempo posible “en cama”, según declaró en un video en vivo que realizó a través de su cuenta en la red social Facebook.

Incidente en sesión de Concejo de Trujillo.

Durante la reunión, el regidor Jorge Vásquez increpó a Fernández de estar “durmiendo”, puesto que no habría estado prestando atención a los ejemplos expuestos durante el comité. Fernández consideró esto como una ofensa, según indicó en redes sociales, y respondió “tal como él [Vásquez] me pregunta o lo estaría afirmando”.