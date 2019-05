Mamás a los 15 años: escucha aquí sus historias | PODCAST

Cada año, en el mundo quedan embarazadas aproximadamente 16 millones de adolescentes de 15 a 19 años, según cifras de la Organización Panamericana de la Salud (OPS). En el Perú, el 14,4% de las mujeres de esa edad son madres. La mayoría de ellas vive en áreas rurales, como Nauta (Loreto). La reducción ha sido mínima en los últimos 20 años.

Si le hacemos un zoom a los números, veremos que la selva tiene las regiones con las tasas más altas de adolescentes embarazadas. La primera de ellas es Loreto, en donde tres de cada diez adolescentes terminan embarazadas.

Precisamente este Diario conversó con tres de estas madres adolescentes. Karla, Sara y Viviana viven en Loreto. Ellas salieron embarazadas cuando aún sus cuerpos no estaban preparados para gestar. En el siguiente Podcast podrás escuchar sus historias.

La cifra de embarazo adolescente preocupa porque hablamos de niñas que no han terminado de crecer. El director regional de Salud de Loreto, Segundo Pinillos Reyes, explica qué pasa con ellas cuando salen embarazadas.

"El cuerpo de una adolescente no está preparado para gestar, se altera hormonalmente todo, se adelanta etapas porque en algunas es la primera menstruación que ellas tienen, ese útero no está bien preparado para ello, las mamas no se han desarrollado todavía como para poder dar de lactar a los niños", precisa.

Según el Ministerio de Educación, 8 de cada 10 niñas y adolescentes embarazadas abandonan la escuela. Luis Pineda, director regional de Educación de Loreto, dice que en los colegios se necesita orientación para que las escolares no dejen de estudiar.

"El tema de orientación primero cómo hacemos posible que la niña o adolescente no abandone sus estudios y tenga la seguridad de seguir estudiando; y básicamente la protección de todos los actores que están en el entorno de la institución educativa, el director, los maestros. Además, que no sea objeto de discriminación por parte de sus compañeros por estar en esta situación", refiere.

