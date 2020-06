La extracción ilegal de oro en Madre de Dios se mantiene pese al estado de emergencia nacional por el COVID-19. El incremento del precio internacional del metal, que esta semana superó los US$1.700 la onza, es uno de los condicionantes para el recrudecimiento de su búsqueda por los ilegales en la región. De acuerdo a las autoridades, una cantidad indeterminada de personas continúan con la contaminación y destrucción en la zona de amortiguamiento de la Reserva Nacional de Tambopata, uno de los lugares con más biodiversidad biológica del mundo.

Desde el inicio de la emergencia nacional el 16 de marzo, la fiscalía especializada en materia ambiental (FEMA) junto a agentes de la Policía Nacional y la Marina de Guerra realizaron más 2.000 intervenciones contra delitos ambientales a nivel nacional. De este total, 75 han sido exclusivamente interdicciones (incautación y destrucción de maquinaria) contra la minería ilegal en Madre de Dios. Un número alto de operaciones respecto a los realizados en meses anteriores.

Karina Garay, fiscal provincial especializada en medio ambiente de Madre de Dios explicó a El Comercio que si bien al inicio de la cuarentena, la tendencia en la región fue el retiro de personas dedicadas a la actividad ilegal en La Pampa a regiones como Cusco y Puno; la reducción de la presencia de la PNP y las FF.AA. por la emergencia ha generado que un grupo importante retorne y se asiente en los ríos Madre de Dios, Malinowski, Tambopata y Pariamanu.

“Hoy los fiscales tenemos más tiempo para las operaciones y la Marina de Guerra ha implementado mayor logística de embarcaciones y podemos adentrarnos más en los ríos. Esto nos ha servido para hacer operaciones semanales y hemos incrementado el número de intervenciones”, explicó Garay quien añadió que no pueden establecer el número exacto de ilegales que permanecen en la zona.

“Podemos decir que la zona de La Pampa está controlada. Las operaciones ahí son semanales y se ubica lo mínimo pero en el caso de los ríos mencionados sí hemos encontrado mucha actividad ilegal. Lo peor de todo es que al parecer están siendo apañadas por las comunidades nativas, como el caso de Tres Islas y Kotsimba que está ubicada en la zona de amortiguamiento”, mencionó Garay.

Este sábado se informó de ocho casos confirmados de COVID-19 en la comunidad nativa de Tres Islas, el contacto con mineros ilegales sería una de las hipótesis del contagio.

La fiscal Garay subrayó, además, que en el marco de la Operación Mercurio que inició en febrero de 2019, tanto los fiscales, la policía y las FF.AA. tienen el rango de intervención contra actividades de minería ilegal en Reserva de Tambopata y en la zona de amortiguamiento. Esta intervención no incluye el llamado corredor minero donde se ubican los mineros formales o en vías de formalización quienes también han denunciado la invasión de ilegales.

Garay mencionó que han detectado el ingreso de traficantes de combustible a través de los kilómetros 108 y 110 de la Carretera Interocéanica. Desde que se levantó la cuota de combustible en la región, refirió Garay, es más sencillo para los traficantes adquirir el combustible en grifos de la zona y trasladarlo para que los ilegales puedan utilizar motores en la extracción de oro.

“Los mineros de la Federación Minera de Madre de Dios se han comunicado conmigo y me dicen que mientras ellos no trabajan respetando el estado de emergencia y tienen grandes pérdidas económicas, los ilegales hacen lo que quieren”, refirió Garay.

Al respecto, el presidente del Comité de Gestión de la Reserva Nacional Tambopata, Víctor Zambrano, confirmó a El Comercio que en las últimas dos semanas del estado de emergencia se ha incrementado masivamente el retorno de personas dedicadas a la minería ilegal. Ellos transitan sin problemas hacia La Pampa por la Interocéanica pese a los puestos de control.

Zambrano coordina a diario con más de 40 monitores que integran el comité y quienes se ubican a lo largo de la zona de amortiguamiento de la Reserva de Tambopata. Ellos le reportan a diario sobre el movimiento de personas y el incremento de la actividad ilícita en el lugar. Según manifestó, la mayor proporción de ilegales se han asentado entre los kilómetros 106 y 109 de la Carretera Interoceánica.

“Debibo a que el precio internacional del oro se ha incrementado, estas personas han retornado masivamente a La Pampa y la zona de amortiguamiento. Todos quieren sacar oro a como dé lugar. Es un problema que no se soluciona solo con el trabajo que realiza la Fiscalía y las Fuerzas Armadas, que es un trabajo esforzado hay que decirlo. Tiene que haber una intervención integral a todos los niveles. Actualmente, tenemos 25 mil hectáreas deforestadas de bosque por la minería ilegal y no hasta ahora no han hecho nada”, manifestó Zambrano.

-Incremento del precio de oro y alta demanda-

La subida del precio internacional del oro a US$1.735,47 la onza (aproximadamente 28.3 gramos) ha generado el incremento de demanda y el desenfreno por su extracción en Madre de Dios. De acuerdo a estadísticas de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía, la región está entre las cuatro principales productoras de oro. Se estima que el 50% de su PBI depende del comercio de este metal.

El gobernador regional de Madre de Dios, Luis Hidalgo confirmó a El Comercio que pese al incremento del precio del oro a nivel internacional, en Puerto Maldonado los acopiadores informales están adquiriendo el metal a S/80 la onza cuando su precio normal es de S/180. Hidalgo dijo que están aprovechando que los mineros no tienen donde vender el oro para acopiar más cantidad.

El oro es considerado un activo seguro en tiempos de incertidumbre política y económica.

Según explica Hidalgo, esta actividad informal genera que la región pierda anualmente entre US$70 y US$120 millones que podría invertirse en infraestructura básica, como la hospitalaria que ha colapsado ya ante la pandemia del COVID-19. Hasta hoy la región tiene 519 casos confirmados y seis fallecidos.

Más de 30 mil personas trabajan en la minería ilegal del oro en Madre de Dios. (Foto: Eveline Renaud

“Estamos planteando al Gobierno que autorice a alguna entidad bancaria que compre el oro al precio internacional y que al menos un 10% de ese monto quede en la región. Hoy no recibimos nada. Sería una alternativa que nos permitiría obtener entre US$ 70 a US$ 120 millones anuales que necesitamos”, dijo Hidalgo y añadió, que este pedido es respaldado por la Federación Minera de Madre de Dios porque permitiría que más mineros se formalicen.

César Ipenza, abogado especializado en temas ambientales, hizo también énfasis en la comercialización del mercurio e insumos químicos que usan los ilegales para la extracción de oro. Ipienza precisó que por cada kilo de oro extraído se necesita hasta tres kilos de mercurio que estaría ingresando ilegalmente al Perú desde Bolivia porque desde el año 2018 nuestro país no ha importado formalmente mercurio.

“Es fundamental implementar reglas específicas para la formalización minera, mecanismos de seguridad, compromisos reales contra la ilegalidad y la cancelación real del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) solicitada por diversas Direcciones Regionales de Minería para que se cumplan los plazos”, refirió Ipenza respecto a las constantes prórrogas establecidas por el Gobierno para la formalización de los mineros que, en su opinión, solo han flexibilizado el control contra los ilegales.

-El proceso de formalización y cuestionamientos-

Según información de la Dirección de Formalización Minera del Ministerio de Energía y Minas (Minem) actualmente hay 48.711 mineros inscritos en el Reinfo. Además, precisaron que hasta el momento hay inscritos 6.091 instrumentos ambientales.

Respecto a Madre de Dios, la Dirección de Formalización Minera del Minem reiteró que en esta región solo están permitidas las actividades mineras en el denominado Corredor Minero, zona que ocupa alrededor del 5% del territorio de la región. El Minem detalló que en la región hay más de 250 operadores mineros formalizados y que proyectan alcanzar el mismo número a fin de año.

“A la fecha en la región de Madre de Dios se tiene un total de 5.343 mineros en vías de formalización, distribuidos entre las provincias del Manu y Tambopata; 976 (18.3%) de cuales ingresaron al proceso de formalización con la reapertura del Reinfo en el mes de enero 2020. El 85.7% (4,577) son personas naturales mientras que un 14.3% (766) son personas jurídicas”, precisó a este Diario, José Farfán, director General de Formalización Minera del Minem.

Respecto a Madre de Dios, la Dirección de Formalización Minera del Minem reiteró que en esta región solo están permitidas las actividades mineras en el denominado Corredor Minero, zona que ocupa alrededor del 5% del territorio de la región. El Minem detalló que en la región hay más de 250 operadores mineros formalizados y que proyectan alcanzar el mismo número a fin de año. Foto: PNP Medio Ambiente.

Farfán quien retornó al cargo de director de Formalización Minera del Minem el pasado 30 de abril, ha recibido cuestionamientos porque durante su campaña este año al Congreso por el partido Democracia Directa, realizó actividades proselitistas en centros de mineros informales y artesanales en Puno. Las suspicacias incluyen presuntas asesorías a la Federación Minera de Madre de Dios y a la Federación Regional de Pequeños Productores Mineros y Mineros Artesanales de Apurímac (FERMAPA), donde habría estado a favor de flexibilizar el proceso de formalización minera.

“En el ámbito profesional y académico mi posición siempre estuvo orientada a promover la formalización y la protección del medio ambiente, porque estoy convencido que la pequeña minería y la artesanal incorporadas formalmente al aparato productivo “como una actividad sostenible”, son un factor vital de desarrollo social y económico. En ese sentido, mi postura va de la mano con el encargo que se me ha conferido actualmente”, respondió por escrito Farfán al ser consultado por El Comercio al respecto.

De otro lado, el funcionario dijo que no ha asesorado a la Federación Minera de Madre de Dios y rechazó cualquier vínculo con la Federación de Pequeños Productores Mineros y Mineros Artesanales de Apurímac, como también se le había cuestionado.

“En mayo del 2019, fui invitado por la Federación de Madre de Dios para opinar por una iniciativa legislativa específica, ellos tienen su propia estructura organizativa de la que nunca participé, ni asesoré. En lo que respecta a la otra federación que comenta usted, no tengo ninguna relación y ya solicité al representante que no se mencione inconsultamente mi nombre en sus pronunciamientos”, dijo por escrito Farfán.





