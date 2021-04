Conforme a los criterios de Saber más

Con regiones que todavía están pleno pico de su segunda ola, que golpea mucho más fuerte que la primera de mediados del 2020, los peruanos inclinaron su voto hacia Pedro Castillo (Perú Libre) y Keiko Fujimori (Fuerza Popular) –quienes pasaron a segunda vuelta– para, entre otros temas, hacer frente a la crisis sanitaria que atraviesa el país y los otros graves problemas que ha conllevado.

Con un ausentismo del 30%, Castillo ganó en esta primera vuelta en 16 de las 25 regiones del país, descartándose en estas circunscripciones a los partidos tradicionales.

La lideresa de Fuerza Popular, en tanto, postula por tercera vez al sillón presidencial y obtuvo la mayoría de los votos en siete departamentos, entre ellos, Loreto, Piura y Tumbes. Todo se definirá en el balotaje del próximo 6 de junio.

REGIÓN PRIMER LUGAR VOTOS OBTENIDOS Amazonas Perú Libre 26% Áncash Perú Libre 23.3% Apurímac Perú Libre 53.4% Arequipa Perú Libre 32.1% Ayacucho Perú Libre 51.9% Cajamarca Perú Libre 44.6% Callao Fuerza Popular 15.1% Cusco Perú Libre 38.2% Huancavelica Perú Libre 54.2% Huánuco Perú Libre 37.5% Ica Fuerza Popular 15.2% Junín Perú Libre 22.8% La Libertad APP 21.2% Lambayeque Fuerza Popular 21.4% Lima Renovación Popular 16.3% Loreto Fuerza Popular 16.6% Madre de Dios Perú Libre 37% Moquegua Perú Libre 34.5% Pasco Perú Libre 34.3% Piura Fuerza Popular 23.8% Puno Perú Libre 47.4% San Martín Perú Libre 21.4% Tacna Perú Libre 33.2% Tumbes Fuerza Popular 37% Ucayali Fuerza Popular 21.4% Fuente: Actualización de la ONPE 16/04 a las 6:33 a.m. www.resultados.eleccionesgenerales2021.pe

Posturas

Para el presidente de la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales (ANGR), el gobernador ayacuchano Carlos Rúa Carbajal, se entra ahora a una etapa en la que debe haber menos pullazos y más propuestas plasmadas en los planes de gobierno, priorizando temas claves como, justamente, la descentralización.

En principio, Rúa advierte que el resultado de la votación de la primera vuelta revela, una vez más, “que hay ausencias del gobierno nacional”, por lo que se tienen que continuar “fortaleciendo los espacios regionales”.

“La fotografía de esta primera vuelta ha sido una situación de preocupación de la zona rural, donde hay todavía la falta de atención en los temas más urgentes como son educación, salud y carreteras. Ese es el reflejo [...] porque vemos que la agricultura sigue pendiente, que las vías de comunicación no están culminadas. Es el gesto que la población ha dado en esta primera etapa”, afirmó en comunicación con El Comercio.

El presidente de la ANGR confirmó que buscarán reunirse tanto con Pedro Castillo como con Keiko Fujimori en los próximos días para que hagan una “exposición de planes de gobierno en temas de descentralización”. Descartó que se trate de un debate, pues el encuentro sería en momentos distintos.

Por su parte, el gobernador de Madre de Dios, Luis Hidalgo Okimura, apunta que hay una “insatisfacción” de la población con los partidos políticos que se presentaron en esta contienda. Es por ello, remarca, quien asuma el Ejecutivo para el periodo 2021-2026 debe sintonizar con los reclamos y plasmarlos “ya no solo en promesas sino en realidades”. “El Estado tiene que hoy más que nunca intervenir y no equivocarse. El presidente que entre no puede volver a equivocarse”, acota.

“Nosotros lo que queremos es que quien asuma la Presidencia de la República garantice estabilidad política, la inversión en las vacunas y en el combate al COVID-19. He visto que ambos coinciden en que no más confinamiento, en lo cual yo sí discrepo. Y el otro tema es la situación de la inversión”, apunta Hidalgo Okimura.

En tanto, el gobernador regional de Cajamarca, Mesías Guevara, coincidió en la importancia de este encuentro entre los representantes regionales y los candidatos para la segunda vuelta para que pueda haber una especie de “retroalimentación”.

“Por ejemplo, no se hablado con bastante precisión sobre la política educativa y temas de salud: qué se va a hacer con el tema de vacunación, con el tema de medicamentos, con la ampliación de las camas UCI. Cuánto de presupuesto ellos se comprometen a invertir en salud y educación. Por otro lado, también las obras de saneamiento. Casi nadie ha mencionado la descentralización. Tampoco han hablado mucho de la agricultura”, expresó Guevara.

Consultado por la posibilidad de que alguno de los gobiernos regionales no reconozcan los resultados del 6 de junio, Guevara descartó esa opción pues “todos los gobernadores hemos salido elegidos democráticamente y, bajo ese mismo espíritu, tenemos que aceptar los resultados del órgano competente”.

“Por el momento el país necesita paz y tranquilidad”, señaló, por su parte, Carlos Rua.

Prioridades

Hace unos días, el presidente Francisco Sagasti indicó que el nuevo plan de inmunización se iba a ir extendiendo poco a poco a las regiones y provincias “que tienen mayor riesgo en el país en términos de contagio y fallecimiento”. “Empezamos en Lima y Callao, y luego lo estaremos expandiendo por todo el territorio nacional”, agregó.

Los tres gobernadores consultados por este Diario indicaron que, entre los tres temas principales que el próximo presidente debería impulsar apenas asuma el mando del país, las vacunas y su reparto equitativo es uno de los fundamentales.

Para el gobernador de Madre de Dios los puntos por priorizar son: descentralización económica, combate al COVID-19 (compra de vacunas y personal) y las inversiones en las regiones (apoyar al sector productivo). La región ya llegó al medio millar de muertos desde el inicio de la pandemia.

El gobernador de Cajamarca, Mesías Guevara, consideró primordial convocar al Acuerdo Nacional y a todas las fuerzas políticas representadas en el Congreso “con el objetivo de plasmar una ruta de estabilidad jurídica y económica en todo el Perú”. Ya a nivel de regiones, mencionó “la consolidación de la descentralización”, el apoyo a la agricultura y la vacunación.

“Estamos preocupados porque ya han llegado las variantes brasileña y británica, con lo cual nosotros estamos en alerta roja. Estamos ampliando las camas UCI, consiguiendo más oxígeno, equipamiento biomédico. El inconveniente que tenemos en todo el Perú es el tema de recursos humanos por parte de salud, médicos y enfermeras. Ahí, por ejemplo, queremos escuchar una política clara de los candidatos a la presidencia de la República”, mencionó.

El gobernador de Ayacucho, Carlos Rúa, consideró dentro de las tres principales acciones el garantizar la vacuna de forma rápida para la población, un “shock de inversiones para reactivar la economía” y la educación.