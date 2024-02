“La Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria ha dictado una medida de suma importancia para el sector educativo universitario del país. Se trata de la Resolución del Consejo Directivo N° 00006-2024-SUNEDU-CD, la cual establece que, a partir del período académico 2024, las universidades se encuentran prohibidas de ofertar, crear y/o admitir estudiantes en programas de pregrado con un componente de 100% de virtualidad”, informó mediante un comunicado la Sunedu.

Asimismo, la entidad sostuvo que esta decisión responde a la necesidad de “continuar garantizando la calidad del aprendizaje, con el compromiso de las universidades de mantener una adecuada infraestructura educativa”.

Sunedu sostuvo que la prohibición de programas de pregrado 100% virtuales busca garantizar que los estudiantes universitarios tengan acceso a una formación presencial que fomente el desarrollo de habilidades prácticas.

“La educación universitaria es un pilar fundamental para el desarrollo de nuestra sociedad. La prohibición de programas de pregrado 100% virtuales busca garantizar que los estudiantes universitarios tengan acceso a una formación presencial que fomente el desarrollo de habilidades prácticas, el trabajo en equipo y la interacción directa con sus docentes y compañeros”, señaló el presidente del consejo directivo de la Sunedu, Manuel Castillo.

Vale precisar que los programas académicos a distancia o no presenciales son aquellos que se desarrollan principalmente en entornos virtuales de aprendizaje, empleando metodologías y recursos diseñados para cumplir objetivos académicos sin necesidad de la presencialidad.

Principales afectados

Debido a la pandemia del Covid-19 y las demandas propias de un mundo cada vez más digital, el anterior consejo directivo de la Sunedu vio conveniente disponer que la modalidad de enseñanza virtual gane terreno en las universidades y se permitan programas que incluyan clases remotas. Esta modalidad no debía exceder el 80% del total de créditos en programas de pregrado.

En tanto, entre los años 2020 y 2022, debido al contexto de la pandemia, la Sunedu autorizó el desarrollo de programas universitarios a distancia dirigidos a jóvenes trabajadores y mayores de 24 años, facilitando así su acceso a la educación superior y a universidades que garanticen el cumplimiento de las condiciones básicas de calidad.

Este grupo de personas (trabajadores y mayores de 24 años), podían acceder a programas de estudios con un 100% de componentes virtuales . Es decir, para ellos había una excepción a la regla de que la modalidad no debía exceder el 80% del total de créditos. Sin embargo, con la reciente decisión tomada por la Sunedu, esta consideración queda anulada .

“Precisar que, a partir de la entrada en vigencia de la Resolución del Consejo Directivo N° 138-2022-SUNEDU/CD, se eliminó la excepción planteada en el numeral 4.3 de las Disposiciones relacionada con la población adulta mayor a 24 años y la posibilidad de usar entornos con un componente de 100% de virtualidad”, se lee en la reciente norma.

Además, se precisa que todos los programas de pregrado en la “modalidad a distancia” van a mantener un componente presencial, con excepción de aquellos que son diseñados especialmente para los internos de los establecimientos penitenciarios.

En ese sentido, la Sunedu dijo que las casas de estudios superiores que ofrezcan este año servicios educativos de pregrado de manera virtual al 100% serán supervisadas por la entidad. “A partir del período académico 2024, las universidades, bajo responsabilidad, se encuentran prohibidas de ofertar, crear y/o admitir estudiantes en programas de pregrado con un componente de 100% de virtualidad; quedando sujetas a la supervisión correspondiente”, subraya la norma.

Es importante resaltar que a la fecha sí existían algunas universidades que ofrecían sus servicios educativos en la modalidad 100% virtual.

Diversas reacciones

Para Jorge Mori, director de Centro para el Análisis de Políticas Públicas de Educación Superior (Cappes), esta medida tomada por Sunedu es contraproducente en el sentido que se hace a pocas semanas del inicio de clases y desconociendo la propia autorización que otorgó la entidad entre los años 2020 y 2022 para programas a distancia dirigidos a jóvenes que trabajan y mayores de 24 años.

“La Sunedu autorizó programas a distancia que cumplían con las condiciones básicas de calidad para estos profesionales, quienes lamentablemente con esta norma ven afectados directamente sus proyectos de vida, al igual que las universidades que estaban por empezar las clases. Es una ley negativa en términos de calidad regulatoria y creo que es fundamental que la Sunedu tome este tipo de decisiones en diálogo con las universidades”, dijo a El Comercio.

Durante la pandemia fueron más de 200 mil jóvenes que estudiaron bajo la modalidad a distancia. (Foto: Andina)

Mori detalló que a estas alturas las universidades ya tenían un número de ingresantes y se aprestaban a iniciar clases. Consideró que no se entiende cómo la Sunedu puede emitir una norma a inicios del mes de marzo que impacta en la vida de miles de jóvenes. Recordó, además, que estos programas fueron licenciados porque cumplían con las condiciones básicas de calidad establecidas por la Sunedu.

“Aquí es importante que se pronuncie el Minedu, como ente rector del sistema, También la PCM desde su área de calidad regulatoria, que está dentro de la Secretaría de Gestión Pública. Deben pronunciarse porque en realidad la Sunedu no puede tomar este tipo de decisiones a pocos días del inicio de clases”, sostuvo Mori.

En tanto, Mori resaltó que esta norma que ha sacado la Sunedu está directamente dirigida al grupo de personas jóvenes que trabajan y son mayores de 24 años. No a los programas a distancia generales, sino específicamente a este grupo. Añadió que se trata de un sector que tiene que trabajar para poder subsistir y pagar sus estudios y que la Sunedu no entiende le perjuicio que les ha generado.

“Justamente debido a la pandemia y la crisis económica estos profesionales que trabajan necesitaban facilidades para poder recibir una formación universitaria que obviamente cumpla las condiciones de calidad. Sin duda, esta modalidad, en el marco de la pandemia, permitió que miles de jóvenes se pudieran formar y seguir trabajando. Hablamos de cientos de miles de jóvenes que lograron obtener un titulo profesional mientras mantenían sus hogares. Durante la pandemia fueron más de 200 mil jóvenes que estudiaron bajo la modalidad a distancia”, señaló.

Por su parte, el exministro de Educación Daniel Alfaro, dijo no estar de acuerdo completamente con la decisión de la Sunedu por tres razones. La primera es porque ahora la educación atraviesa un momento de evolución, en el cual se demanda que los estudiantes necesiten mucha flexibilidad para poder compatibilizar los estudios con el trabajo.

“Esto hace que las carreras a distancia sean brindadas para permitir esta flexibilidad que haga que los estudios no se detengan”, dijo.

La segunda razón tiene que ver con los accesos y el aspecto geográfico. Alfaro detalló que en el Perú solo 3 de cada 10 egresados de secundaria ingresan la educación superior, lo que es mas o menos la mitad de lo que logran los países de la OECD (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos). Por ello, indicó que aun existe una gran brecha de acceso por cerrar.

Expertos coinciden en que la Sunedu debió primero consultar con las universidades. (Foto: El Comercio)

“Una de las grandes barreras a saldar es que no existen instituciones de educación superior accesibles a una importante parte de nuestra población que viven en las zonas más alejadas. Para estas personas les convendría tener una educación a distancia. Este tipo de normas les obligaría a estas personas a tener que vivir y/o trasladarse a otras ciudades”, explicó.

La tercera por la que Alfaro dice no estar de acuerdo con medida de la Sunedu es el momento en que lo han hecho. “Yo no sé si las universidades, estudiantes y maestros que ya hicieron sus planes del 2024 en estas carreras 100% virtuales tengan la posibilidad de readecuarlos con tan poco tiempo de antelación. Es algo que el regulador tiene que tomar en cuenta, de ser predecible en sus decisiones, de tal manera que fortalezca la construcción del bien público”, expuso.

Por otro lado, el exministro de Educación, Juan Cadillo, estacó la importancia de tener un sistema educativo universitario que permita tener tanto clases presenciales como clases virtuales. “Hace varios años se prefirieron las clases presenciales y en desmedró del elemento a distancia (virtuales)”, recordó.

Agregó que para toda medida a tomar en este ámbito se requiere una adecuada planificación previa, ya que una decisión así repercute en la vida de miles de estudiantes. “No se trata simplemente de que por un dictamen u opinión que tenga un grupo de persona se afecte a miles de estudiantes que de seguro han apostado por determinada oferta en la virtualidad”, dijo Cadillo.

Detalló que esta decisión de la Sunedu va en contra de un montón de personas que trabajan y que no se encuentran necesariamente en capitales de regiones o en las ciudades más importantes del país, las cuales cuentan con sedes de universidades.

“Hay muchas personas que considerando las ventajas que tienen las universidades de prestigio confían en la posibilidad de llevar determinadas carreras”, sostuvo Cadillo.

Piden mayor presencialidad

Un factor positivo para resaltar, según señaló Alfaro, es la posición de la Sunedu de dejar en claro la necesidad de establecer una mayor presencialidad en el pregrado universitario.

En ese sentido, saludó que se tomen medidas al respecto, aunque dejó en claro que estas deben realizarse adecuadamente, a su tiempo y sin involucrar a todas las carreras ni todos los grupos de estudiantes.

“Saludo que la Sunedu tenga una posición fuerte respecto a la necesidad de establecer una mayor presencialidad en el pregrado, de decir es “importante la presencialidad y hagamos el mayor esfuerzo para lograr que todas las carreras o la mayoría traten de ejecutarla en sus horas lectivas”. Es una señal positiva me parece. Sin embargo, la medida, al ser totalitaria, universal, sin permitir ninguna excepción, me parece que se excede. No me me parece ser el mejor camino”, consideró Alfaro.

Agregó que es necesario no retroceder en el espíritu de exigir mayor presencialidad en el pregrado, pero que al mismo tiempo se deben buscar otros mecanismos y medios de poder afianzar eso sin necesidad de totalizar la regla.

“Yo invitaría a repensar la norma, podría perjudicar de diferentes formas a estudiantes que necesitan continuar con sus estudios”, expresó.