El depósito municipal de San Isidro, ubicado en la calle 21 N° 691 de la Urbanización Córpac, se encuentra cerrado debido a una presunta deuda de 333.333 soles que la empresa Grúas Triple A SAC. mantendría con la municipalidad distrital. Esta empresa se encargaba de levantar los autos con grúas y depositarlos en su local. Como resultado, esto ha dejado un promedio de cinco vehículos retenidos que luego de varios días los dueños aún no pueden sacar.

Uno de los ciudadanos perjudicados es Manuel Salazar, quien en una entrevista con El Comercio relató que su vehículo fue levantado por una grúa y llevado a dicho depósito el martes 6 de febrero. “Lo que sucedió es que estaba estacionado en una zona con línea amarilla, por eso se lo llevaron. Sin embargo, el sábado 10 de febrero, cuando intenté pagar la multa, llamé a la municipalidad para averiguar cómo recuperar mi carro, pero me informaron que no podrían devolvérmelo porque no tenían acceso al depósito” , dijo.

La multa de Manuel era de un promedio de 400 soles. Pese a querer pagar, no le entregan su vehículo (foto: Alessandro Currarino). / ALESSANDRO CURRARINO

Añadió que la empresa no ha pagado la supuesta deuda que tiene con la municipalidad. “Mi auto sigue retenido en el depósito municipal desde hace más de 20 días. La multa que tenía que pagar era de un promedio de 400 soles, más 35 soles por el día que mi auto está en el depósito. Si bien es cierto el personal municipal me dijo que ya no tenía que pagar, igual me veo perjudicado por esta situación, necesito mi carro”, expresó.

Manuel mencionó que hay un promedio de cinco autos retenidos en la zona. Además, presentó una denuncia policial por el delito de apropiación ilícita de patrimonio.

El Comercio corroboró la presencia de dos hombres, presuntamente trabajadores del depósito, quienes se encontraban únicamente cuidando la zona (foto: Alessandro Currarino). / ALESSANDRO CURRARINO

Análisis

El exjefe de la División de Investigaciones de Actividades de Tránsito de la PNP Franklin Barreto explicó a El Comercio que el acto de retener vehículos es arbitrario e inconstitucional, y que, según el marco legal, el Ministerio de Transporte y Comunicaciones (MTC) es el órgano rector encargado de establecer las obligaciones tipificadas en el Reglamento Nacional de Tránsito. “De acuerdo con el artículo 11.2 de la Ley 27181, los gobiernos locales solamente pueden emitir medidas complementarias y no se les permite desnaturalizar las leyes generales del transporte”, mencionó.

En el interior se puede observar un promedio de 5 vehículos retenidos.

El especialista añadió que los conflictos que actualmente tienen la municipalidad y la empresa privada en cuestión están generando que los más afectados sean los ciudadanos que desean recuperar sus vehículos. “Los conductores quieren solucionar el problema para volver a tener su bien, están dispuestos a pagar cualquier tipo de multa. Sin embargo, el problema entre ambas organizaciones los frena”, dijo.

La Municipalidad de San Isidro informó a El Comercio que rechaza que se trate de una deuda (foto: Alessandro Currarino). / ALESSANDRO CURRARINO

Señaló que es importante que la Fiscalía de Prevención del Delito del Ministerio Público tome cartas en el asunto e inicie una investigación. “La municipalidad distrital debería pedir apoyo a la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) y a la Policía de Tránsito”, indicó.

El especialista en fiscalización y control del transporte Marcos Agurto Cardoza señaló que, de acuerdo con el artículo 1852 del Código Civil, el depositario solo puede retener el bien hasta que se le pague lo que se debe. Sin embargo, en este caso, aunque los conductores quieren pagar, no se les permite la devolución de su vehículo. “Esto surge de una situación irregular. El derecho que tiene la autoridad de retener un bien es una medida preventiva y no debería ser utilizada como una sanción. Se ha desnaturalizado la norma”, afirmó.

Manuel presentó una denuncia policial por el delito de apropiación ilícita de patrimonio (foto: Alessadro Currarino). / ALESSANDRO CURRARINO

Descargos

La Municipalidad de San Isidro informó a El Comercio que el año pasado la empresa Grúas Triple A SAC. incumplió con algunos estatutos del contrato que firmó, por lo que se le impuso penalidades que fueron acumulándose progresivamente. “Rechazamos que la empresa señale que se trate de una deuda. Los 333 mil soles que alega la empresa como una supuesta deuda son, en realidad, el resultado de una serie de penalidades (relacionadas al servicio que prestan) aplicadas durante 2023 en el marco de nuestro contrato”, dijo.

Además, representantes de la municipalidad indicaron a este diario que, como resultado, la empresa terminó cerrando sus puertas, lo que perjudicó a los conductores que tenían sus autos en el interior. “Nos hemos comunicado con los afectados, expresándoles nuestra preocupación por las acciones que está tomando la empresa. Les hemos explicado que estamos de su lado. Hemos tratado de hacer un llamado al diálogo, pero la compañía mantiene una postura negativa”, agregaron.

Comunicado de la Municipalidad de San Isidro.

Resaltaron que el depósito no es de la municipalidad, sino que esta contrató a la empresa para que realice el servicio de recogida y depósito de vehículos.

El municipio aclaró que solo hay un depósito en todo el distrito, el cual llega a albergar a casi 200 vehículos mensualmente. Estos terminan en el lugar luego de ser llevados por una grúa, ya que estaban mal estacionados.

Por su parte, El Comercio solicitó los descargos de la empresa Grúas Triple A SAC, pero hasta el cierre de esta nota no se recibió una respuesta, solo mencionaron que más adelante iban a brindar declaraciones a la prensa desde las afueras del depósito.