Según la Dirección de Prevención y Control de Cáncer del Ministerio de Salud (Minsa), más de 175.000 personas enfrentan enfermedades oncológicas en el Perú. Una de ellas es Haideé de Lama, quien, desde hace 15 años, solía trabajar con normalidad en el área de recursos humanos de una clínica en Surquillo. Sin embargo, en enero del 2022 le diagnosticaron cáncer de colon, motivo por el cual su vida cambió.

A pesar de las adversidades, la mujer continúa enfrentando la vida con una sonrisa. En diciembre del año pasado, decidió emprender la tarea de narrar un libro en el cual comparte su experiencia con la enfermedad mediante personajes ficticios , esto con el propósito de ofrecer esperanza a aquellos que se encuentren atravesando circunstancias similares.

Los personajes del cuento que creó Haideé de Lama en base a su experiencia teniendo cáncer.

Haideé relató a El Comercio que el cáncer se diseminó en su hígado, es decir, las células cancerosas se desprendieron del tumor original. “Experimenté dolor lumbar y estreñimiento. Sin temor alguno, me sometí a la primera intervención. Después de varias sesiones de quimioterapia, aparentemente superé mi enfermedad, sin sospechar que durante uno de mis chequeos médicos me descubrieron metástasis en el hígado. Tuve que asumir el riesgo y enfrentar más tratamientos de quimioterapia”, dijo.

En total, ha recibido diecisiete sesiones de quimioterapia en el 2022 y cuatro en el 2023. La mujer contó que fue un gran desafío, pero optó por aferrarse a la vida. “Aunque mi cuerpo estaba más delgado y frágil, debía seguir adelante”, manifestó.

La ciudadana reconoce que se encuentra en un proceso delicado, pero está convencida de que todo saldrá bien.

Su libro

A Haideé siempre le apasionó la lectura y la escritura. Su objetivo era que las personas tomaran conciencia de la importancia de realizarse un chequeo anual para prevenir el cáncer. Sin embargo, no quería abordar el tema de manera monótona, ya que temía que la iniciativa no tuviera un impacto duradero. Por esta razón, decidió transformar el mensaje y plasmarlo en la forma de un cuento de hadas.

Es así como escribió el libro que lleva por título “La princesa del castillo turquesa”, haciendo alusión a la clínica donde trabaja y donde también está recibiendo tratamiento. Este cuento narra la historia de Haideé en relación al cáncer que padece, presentándola como la protagonista, mientras que los personajes antagónicos representan su lucha contra la enfermedad.

Haideé es la protagonista de su propia historia. La mujer ha revelado que tiene planeado distribuir copias de su libro a instituciones sin fines de lucro.

Las ‘brujas malas’ de la historia simbolizan el cáncer de colon y la metástasis en el hígado, mientras que el ‘sapo feo’ representa las sesiones de quimioterapia. “Cuando comencé con la quimioterapia, era algo que me ayudaba, por lo tanto, primero está representado como un príncipe; sin embargo, a medida que avanzaron las sesiones, me afectó considerablemente, convirtiéndose en un sapo. La lucha de la protagonista consiste en hacer todo lo posible para que ese sapo vuelva a ser un príncipe y la ayude a vencer a las brujas”, relató.

Actualmente, Haideé tiene el libro en formato físico, pero también planea compartir versiones digitales y donar copias a instituciones sin fines de lucro para poder ayudar a más personas que padecen cáncer. “Escribí el cuento porque muchas personas extendieron sus manos para estrechar la mía, y experimenté un cariño que nunca imaginé”, añadió.

Portada del libro "La princesa del castillo turquesa".

Considera que su objetivo es ofrecer esperanza a todas las familias y personas que conviven con la enfermedad. “Es una realidad muy dura que irrumpe en nuestras vidas, haciéndonos sentir indefensos y abandonados. Pero en todo ese misterio del dolor, nuestro espíritu se fortalece y nos transformamos en personas distintas, que comprenden la vida de una manera más profunda”, mencionó.

Haideé aseguró que varios pacientes y médicos de la clínica ya han leído el libro y se han conmovido. “Alguien me dijo que nunca pensó que esta enfermedad fortaleciera a la gente que la padece. Es como ir a la guerra, donde solo los soldados que están en el frente de la batalla saben lo que es estar al lado de la muerte. Solo las personas que padecen esta terrible enfermedad saben lo que es el cáncer”, afirmó.

La mujer destaca que el mayor valor de su vida es el amor que está compartiendo con las personas que la rodean. “Ayudar a una persona es como sembrar un árbol. Nuestro espíritu perdura en el servicio a los demás”, reflexionó.

Antagonistas del cuento

Bruja que representa el colon 1 / 3 Bruja que representa el hígado 2 / 3 Sapo que representa las quimioterapias 3 / 3

Su propósito en la vida

Haideé comentó que se ha sentido sumamente respaldada por sus colegas en la clínica, quienes están cautivados por la energía característica con la que se presenta a trabajar. Por otro lado, destaca la importancia de su familia, en particular de sus dos hermanas, quienes viajaron desde Piura a Lima para acompañarla en estos momentos. “Quiero que mi familia me recuerde como una mujer fuerte. Creo que venimos a la tierra con un propósito, y el mío siempre será el servicio”, dijo.

La ciudadana reconoce que se encuentra en un proceso delicado, pero está convencida de que todo saldrá bien. “Nunca me he cuestionado nada, esto es lo que me tocó. Si tengo que irme hoy o mañana, me voy feliz, porque aquellos que pensaron en rendirse, leyeron mi libro y, como resultado, decidieron seguir luchando”, agregó.

Los doctores del centro donde labora Haideé comentaron que ella se ha sobrepuesto a pesar de todas las adversidades que pasó. Uno de ellos, el cirujano oncólogo Gastón Mendoza, indicó que “para cualquier paciente, el impacto inicial es terrible. Algunas familias se separan. No obstante, otras familias se unen, comparten la angustia, y comprenden que todos somos vulnerables a cualquier cosa que nos pueda suceder”.