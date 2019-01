Mindef admite demoras en la adquisición de implementos para soldados del Vraem

El Ministerio de Defensa (Mindef) aceptó hoy la renuncia del jefe de la Agencia de Compras de las Fuerzas Armadas, Roy Carbajal Tarazona, encargado de la adquisición de equipamiento y armas para el Ejército, la Marina y la Fuerza Aérea.



Este hecho ocurre tras la publicación de una carta firmada por el Jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, César Astudillo, dirigida al ministro del sector, José Huerta, que informaba sobre la descoordinación de los procedimientos administrativos y logísticos que afectaban las operaciones militares en el valle de los ríos Apurímac, Ene y Mantaro (Vraem).



La misiva, publicada por Peru.21, resaltaba la falta de adquisición, por segundo año consecutivo, de uniformes camuflados, tácticos y de equipamiento de campaña que utilizan los soldados que realizan operaciones contra el terrorismo y el narcotráfico en esa zona.



Huerta, quien asistió esta mañana a la ceremonia de despedida de los "Cascos Azules", negó el desabastecimiento de los implementos básicos que utilizan las tropas que operan en el Vraem. "[En el Vraem] no hay, no ha habido y no habrá jamás un proceso de desabastecimiento", señaló el ministro.



Sin embargo, el funcionario reconoció que durante el 2018 la Agencia de Compras de las Fuerzas Armadas no llevó los procesos de adquisición para los institutos castrenses "con la rapidez necesaria".