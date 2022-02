El constitucionalista Joseph Campos, abogado del exprocurador general Daniel Soria, cuestionó este lunes la designación de la abogada María Caruajulca como la nueva Procuradora General del Estado, en reemplazo de su defendido.

En primer lugar Campos observó las circunstancias del nuevo nombramiento, conocido hace dos días. “La remoción ilegal de Daniel Soria fue en la misma circunstancia, después del partido de fútbol, casi a la medianoche y a puertas de una vacación judicial”, expresó Campos en RPP.

MIRA AQUÍ | Comisión de Fiscalización volverá a citar a Karelim López, Bruno Pacheco y Fray Vásquez Castillo como investigados

Campos aseveró que en el día (de la designación de Caruajulca) ya se sabía las declaraciones de la aspirante a colaboradora eficaz, Karelim Lopez, quien ante la fiscalía ha narrado hechos que vincularían al presidente Pedro Castillo con presuntos actos de corrupción, e incluso que Daniel Soria fue removido por el exministro de Justicia Aníbal Torres por haber denunciado al exsecretario general de la presidencia Bruno Pacheco.

“Y lo que ha hecho el Gobierno es ratificar su violación a la Constitución: a partir del viernes ya no se puede denunciar a ministros ni al presidente, salvo que pase por la manos de la persona que han designado (Caruajulca)”, consideró.

REVISA TAMBIÉN | Aníbal Torres: Querer vacar a Pedro Castillo sin ninguna prueba es lamentable y crea inestabilidad política

Campos también comentó que María Caruajulca tendrá en su poder cualquier denuncia que se haga en contra de funcionarios del Gobierno. “Existe una situación inobjetable, el Gobierno tiene el control de las denuncias contra los ministros y al presidente”, insistió.

“Desde este momento la señora va a tener la posibilidad de no denunciar, denunciar, hacerlo bien, hacerlo mal, hacerlo inoportunamente, pero lo que no queda duda es que tiene acceso privilegiado a las informaciones que van a estar obligados a darle los procuradores. Cuando se tiene que denunciar a ministros, al fiscal de la Nación, etc, tiene que hacerse a través del procurador general del Estado”, señaló.

“Esta persona controla las denuncias contra los principales funcionarios del Gobierno. No tengo dudas (de que el gobierno ha nombrado a una procuradora a su medida)”, subrayó.

SEPA MÁS | Aníbal Torres y cuatro ministros llegan al Congreso para reunirse con bancada de Acción Popular

Medida cautelar

Asimismo, Campos anotó que la designación de María Caruajulca es nula ya que “nace de una resolución nula” y cuestionó que esta haya pasado de procuradora distrital a procuradora del Estado: “Este salto gigantesco tendría que explicarse”, indicó.

El letrado insiste en que la remoción de Daniel Soria es ilegal. “Esperamos que el juez otorgue una medida cautelar para restituir la situación, es que lo sacaron solamente por la denuncia que interpuso frente al presidente de la República, que ha sido corroborada por la Contraloría General de la República”, mencionó respecto a un recurso presentado para dejar sin efecto su destitución.

En ese sentido, dijo que el Poder Judicial tiene una demora inexplicable para resolver la demanda y que el problema no solo atañe a los derechos de Daniel Soria. “Acá hay severas infracciones a la Constitución, es una persecución ilegal y es una resolución que va contra la lucha anticorrupción”, indicó.

TE PUEDE INTERESAR | Karelim López afirma que organizó el cumpleaños del presidente Castillo

Conforme a los criterios de Saber más

VIDEO RECOMENDADO

El gobierno ha designado a una procuradora general “a su medida”, consideró abogado de exprocurador Soria. (Fuente: RPP)