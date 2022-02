Conforme a los criterios de Saber más

Unidad de Investigación

La lobbista Karelim López afirmó que organizó el cumpleaños del mandatario Pedro Castillo, que se realizó en Palacio de Gobierno el martes 19 de octubre pasado, a pedido del entonces secretario general del Despacho Presidencial, Bruno Pacheco, según la declaración de la gestora de intereses como aspirante a colaboradora eficaz ante la Fiscalía contra el Lavado de Activos.

El martes 22 último, en el despacho de la fiscal Luz Taquire, la investigada López sostuvo que desembolsó S/7.000 en la organización de esa actividad. Refirió que se encargó de gestionar la participación del grupo musical Mariachi Tequila y de coordinar el traslado del almuerzo para los invitados.

“También contraté al Show del Folclore, bailarines de danzas típicas. […] Tengo conocimiento, por Bruno Pacheco, que el ministro de Transportes y Comunicaciones [Juan Silva] mandó a traer 200 cuyes, ya que en la fiesta participaron como 300 personas, y la comida que llevé temprano se acabó rápido, a eso de las 5 p.m., pues estaba presupuestado solo para 50 personas”, añadió.

Fuentes de El Comercio confirmaron que el representante de Mariachi Tequila, Antonio Silva, recibió la llamada de Karelim López el mismo 19 de octubre, para realizar una presentación en la sede de gobierno. La agrupación musical llegó alrededor del mediodía y estuvo unos 20 minutos en el lugar.

Este Diario también pudo conocer que, por esa actividad, los músicos recibieron un pago de alrededor de S/500. El depósito bancario fue realizado por Karelim López.

La lobbista reconoce que esta organización la realizó para beneficiarse con el supuesto evento solidario La Navitón. La misma motivación tuvo para coordinar la presentación de la bailarina brasileña Brenda Carvalho en la fiesta de cumpleaños de la hija del mandatario, efectuada el miércoles 27 de octubre, también en Palacio de Gobierno. “Era para congraciarme con el presidente y que vean que era capaz de organizar temas [eventos]”.

Asimismo, Karelim López dio detalles sobre sus visitas a la sede de la Presidencia de la República, en donde registra siete ingresos durante la gestión de Castillo.

Ella aseguró que entraba a Palacio de Gobierno por el interés que tenía de realizar una supuesta actividad solidaria, de la cual obtendría cerca de S/900 mil de ganancias. Buscaba recibir el apoyo para organizar el evento denominado La Navitón en la Casa de Pizarro, cuya recaudación apuntaba a alcanzar los S/9 millones. Por su apoyo, el entonces secretario general Bruno Pacheco recibiría una comisión de S/300 mil.

“Todas las reuniones [...] en Palacio estaban encaminadas a realizar el proyecto”, indicó.

Según López, el 17 de octubre llegó a Palacio a las 4 p.m. para conversar con Pacheco, quien le informó que, al día siguiente, el presidente Castillo recibiría al gerente general de Petro-Perú, Hugo Chávez. Le dijo que “sería ideal que venga mañana para conversar con él y explicarle lo relacionado a la actividad social”. Agregó que, según Pacheco, Chávez era “una persona cercana al presidente y de total confianza”. De acuerdo con el registro oficial de visitas a Palacio, López Arredondo llegó el 17 de octubre al despacho del mandatario.

El 18 de octubre retornó a Palacio y, según su testimonio, fue llevada hasta el despacho presidencial por Bruno Pacheco, quien minutos después le informó que Chávez Arévalo “llegaría tarde”. Tras esto, se retiraron de la sala.

—Sobre abogados—

A fines de noviembre, Bruno Pacheco y Karelim López acudieron al estudio del abogado Fernando Ugaz, quien, según el testimonio de la aspirante a colaboradora eficaz, contactó al procurador anticorrupción Javier Pacheco y este le envió la denuncia vinculada al Caso Sunat, que involucraba al exsecretario presidencial.

En diálogo con El Comercio, el procurador Pacheco descartó esa versión. “Yo no le he enviado ningún tipo de información al doctor Ugaz”, apuntó.

Según fuentes de este Diario, Silvia Barrera también acudió a esa reunión, cuyo objetivo era contratar los servicios de Ugaz y abordar uno de los escándalos que había golpeado a Pacheco: los intentos por intervenir en los ascensos militares.

En otro momento de su declaración, Karelim López acusó a su exabogado Fernando Ugaz de presuntos actos irregulares.

“Sé que Fernando Ugaz le solicitó a Bruno Pacheco que por US$10.000 le pagaría al procurador, porque él era quien denunciaba el caso [...] para que no hagan nada”, afirmó.

En comunicación con este Diario, el abogado Fernando Ugaz descartó dicha afirmación. “Es absolutamente falso. Lo rechazo tajantemente”, sostuvo.

En su testimonio, la aspirante a colaboradora eficaz también mencionó al abogado del presidente Castillo, Eduardo Pachas. Según su declaración, hubo una reunión a fines de noviembre entre Bruno Pacheco, López y la defensa legal del mandatario.

“El abogado Pachas se encontraba acompañado de otro abogado llamado Vigil”, agregó. Además, señaló que ambos le ofrecieron “ponerle un abogado, que todo se solucionaría si es del mismo equipo legal”.

Este Diario intentó comunicarse con la defensa legal del jefe del Estado, pero no hubo respuesta hasta el cierre de este informe.

López sobre Barrera: Asegura que le pidió “no hablar”

La lobbista Karelim López informó ante la fiscalía que el pasado 22 de febrero tuvo una llamada perdida de la exalcaldesa de la Municipalidad de Villa María del Triunfo Silvia Barrera. Por la noche, la comunicación entre ambas se concretó a través de una videollamada. En el diálogo, la mujer cercana a Bruno Pacheco le pedía no rendir su testimonio.

“No estés hablando porque te están engañando. No hagas tonterías. Todo está tranquilo […]. El doctor Nakazaki te va a llevar a eso, a que hables, porque ellos están con Keiko [Fujimori]. Piensa en tu familia. Si no has hecho nada, no tienes que hablar de nada de los demás porque vas a hacer más grande tu problema”. Este fue el mensaje que López asegura recibió por parte de Barrera.

Según López, Barrera le dijo que la figura de colaboración eficaz “la van a eliminar en el Congreso. Te vas a ganar problemas por las puras”.

El Comercio intentó comunicarse con Barrera, pero no hubo respuesta.

Más información

En entrevista a CNN en español, Pedro Castillo reconoció haberse reunido con la empresaria Karelim López en octubre pasado. Sin embargo, aseguró que no se abordaron temas relacionados a contratos.

Ante la fiscalía, la versión fue distinta. El jefe del Estado descartó haberse reunido el 17 y 18 de octubre con la lobbista en Palacio de Gobierno.

Luego de conocerse el testimonio de López, el mandatario sostuvo que este carece de sustento y coherencia.