El abogado de la presidenta Dina Boluarte, Juan Carlos Portugal, le ha recomendado a su clienta que guarde silencio ante el Ministerio Público por las investigaciones que afronta en la Fiscalía de la Nación, según dijo, para evitar la filtración de información que afecte los casos.

Al ser consultado por RPP sobre si es que le planteó a la jefa de Estado que ya no declare en las diligencias fiscales, Portugal reconoció que “sí, efectivamente, es absolutamente cierto”.

“No lo dije ayer, lo dije en mis primeras entrevistas, me parece que entre el martes y miércoles cuando se hizo pública mi defensa de la presidenta”, aseguró.

Según Portugal, su justificación es que se debe cautelar la reserva de la investigación para “evitar malformaciones” en el proceso, más aún por la calidad de investigada que tiene Dina Boluarte en los casos.

Sin embargo, aseguró que la presidenta no ha tomado una decisión a favor o en contra de su recomendación. “La presidenta no ha aceptado aún mi recomendación”, indicó.

“Ciertamente ha habido una diferencia de opiniones. Entiende que es la principal mandataria del país, entiende que es altamente probable esa filtración que incluso a veces no es controlada por los propios fiscales. Mi recomendación ha sido esa, no solo con ella. Sin embargo ha habido esa discrepancia de opiniones. Es consciente que eso puede pasar y no hemos llegado a un consenso pero mi posición respecto a eso se mantiene”, precisó Juan Carlos Portugal.

Dina Boluarte acudió a la Fiscalía de la Nación este martes 28 de mayo por la investigación que se inició en su contra, así como contra el exministro del Interior Walter Ortiz, por la desactivación del grupo policial de apoyo al Equipo de Fiscales Contra la Corrupción en el Poder (Eficcop).

En esa diligencia, el abogado aseguró que la presidenta respondió más de 50 interrogantes formuladas por los fiscales y una por parte de la Procuraduría General, a pesar que aseguró que hubo preguntas “indebidas”.

“Hay preguntas que pueden ser un poco incómodas, que pueden ser absolutamente prohibidas y que el propio fiscal reconoció y retrocedió y las reformuló y pudimos responder algunas de ellas en señal de transparencia”, resaltó Portugal.