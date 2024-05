El abogado de la presidenta Dina Boluarte, Juan Carlos Portugal, aseguró que su clienta no tuvo participación alguna en la desactivación del grupo policial de apoyo al Equipo Especial de Fiscales Contra la Corrupción en el Poder (Eficcop).

En declaraciones a la prensa, luego de participar en la diligencia en la que declaró el exministro del Interior Mariano González ante la Fiscalía de la Nación, el abogado aseguró que la decisión de desaparecer el equipo especial de la PNP fue legal pero no atribuible a Boluarte.

“La desactivación del equipo no corresponde a la presidenta. Hay que empezar a distribuir los fueros, hay que empezar a distribuir las competencias normativas específicas dentro de un organigrama de nuestro sistema nacional y la presidenta no tiene absolutamente, ni en firma, vistos o en cualquier documento, nombre que la vincule, sino en su propia normativa”, aseveró.

“Ella no ordena situaciones irregulares en el hipotético caso que así lo considere el Ministerio Público”, agregó para luego señalar que deberá ser el exministro Walter Ortiz quien explique su decisión sobre desactivar al grupo policial.

Portugal también señaló que el exministro González brindó un testimonio “absolutamente neutral” sobre su decisión de implementar el equipo especial policial en el 2022, minimizando así las acusaciones que hizo ante la prensa cuando calificó a Dina Boluarte de estar buscando dañar las investigaciones y boicotear el trabajo de los fiscales y la policía.

“Eso no lo dijo a la fiscalía. Me interesa lo que diga al fiscal y no a la prensa. No ha hablado de ningún tipo de vinculación de la presidenta, de ningún tipo de determinación al exministro. Absolutamente ninguna expresión de cualquier injerencia. De manera que lo que ha expresado fue seguramente para la tribuna, no para el fiscal que es lo que nos interesa”, acotó.

El abogado de Dina Boluarte luego explicó que ha asumido la defensa de la presidenta en casos que la vinculan como exministra de Desarrollo e Inclusión Social, así como jefa de Estado en los denominados casos Rolex y desactivación del equipo de apoyo a Eficcop.

Sobre este último proceso, dijo que la expresidenta ha sido citada para declarar ante la Fiscalía de la Nación la próxima semana y que la fecha concreta sería el martes 28 de mayo.

Portugal evitó adelantar si es que la presidenta guardará silencio, así como lo ha hecho en otras investigaciones como en el caso Rolex.

“La decisión respecto al silencio o no la adoptaré con la presidenta. Será ella quien decida conmigo y yo seré quien defina en última palabra”, explicó.