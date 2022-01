Conforme a los criterios de Saber más

El ministro del Interior, Avelino Guillén, y el comandante general de la PNP, Javier Gallardo, hicieron públicas ayer las desavenencias que mantienen desde hace varias semanas.

El primero en pronunciarse fue Gallardo, quien dijo que no fue informado sobre la solicitud que el ministro le presentó el viernes pasado al presidente Pedro Castillo de pasarlo a situación de retiro. A su criterio, no hay razones para que eso suceda, pues solo estaba cumpliendo con su deber como jefe de la PNP en la designación de cargos.

“A mí no me lo han hecho saber y no creo que el ministro por esa razón, por el cumplimiento de una función que me corresponde, haya solicitado mi retiro”, declaró Gallardo a la prensa.

Como informó este Diario, la semana pasada el jefe de la PNP presentó al ministro por segunda vez una lista con los nuevos cargos que tendrían los generales este 2022. La nómina no contaba con el respaldo de Guillén debido a que –de acuerdo a fuentes en el sector– no fue ratificada por el comando y los cambios no tendrían justificación.

“La ley faculta al comandante general, que es el responsable de la administración del recurso humano en la PNP. Por eso, se le presenta una propuesta al ministro del Interior y él, a su vez, corre traslado de ella al presidente de la República”, afirmó.

De acuerdo con Gallardo, las designaciones son potestad exclusiva del comandante general, no participan otros oficiales y tampoco el ministro del Interior tiene injerencia. Además, remarcó que su continuidad en el cargo es potestad del presidente Castillo al ser el jefe supremo de las FF.AA. y de la PNP.

—Respuesta—

Horas después de estas declaraciones, Guillén se presentó en la Comisión de Defensa del Congreso, donde recalcó que él, como responsable del sector, no es ni conserje ni mesa de partes del jefe policial para llevar documentos al presidente.

“El ministro del Interior es responsable de las políticas del sector y, en consecuencia, tiene injerencia también en los documentos que presenta ante el señor presidente. Tiene que buscar que los mejores policías trabajen en las unidades de mayor responsabilidad”, dijo Guillén.

“Yo tengo el deber ético de ilustrar al presidente sobre quiénes son los que se está promoviendo a determinados cargos”, añadió el ministro al ser consultado por los congresistas sobre sus diferencias con Gallardo.

En otro momento, el ministro comentó que en un inicio, el mes pasado, rechazó la propuesta que le presentaron de generales que debían pasar al retiro. Mencionó el caso del director de la Dircote, Óscar Arriola.

“Yo no soy mesa de partes. Y sabiendo quiénes son los mejores policías, tenía la vocación ética y moral de defenderlos. Como por ejemplo, al jefe de la Dircote”, reveló.

Fuentes en el sector señalaron que, a la fecha, aún se espera que el presidente Castillo tome una decisión: o respalda al ministro Guillén o aprueba la propuesta planteada por el jefe de la policía.

Javier Gallardo (izquierda) fue nombrado el pasado 2 de septiembre jefe de la Policía por el presidente Pedro Castillo. (Foto: Mininter)

—Grave indecisión—

Consultado sobre lo ocurrido, el exministro del Interior Carlos Basombrío afirmó que el mandatario es el principal responsable del escalamiento de esta crisis.

“La principal responsabilidad la tiene el presidente, que prefiere mantener un conflicto de esta naturaleza que le hace daño a la seguridad ciudadana”, comentó Basombrío. Añadió que Castillo ha demostrado que no tiene capacidad de tomar decisiones en los momentos en que se necesitan.

No obstante, Basombrío también consideró que el ministro Guillén tiene responsabilidad en ese asunto. “No se la puede pasar peleándose, y menos públicamente, con un subordinado porque él es el jefe del sector. Este incidente no es posible que ocurra”, refirió.

Por último, el extitular del Interior sostuvo que si él estuviera en el lugar de Guillén, hubiera presentado su renuncia desde la primera señal de que no cuenta con el respaldo del jefe del Estado y ante la clara insubordinación del comandante general de la PNP.