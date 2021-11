El congresista de Fuerza Popular, Ernesto Bustamante, criticó que el actual Gabinete de Ministros no tenga “liderazgo” y adelantó que su agrupación no dará el voto de confianza. Durante su participación en el pleno, señaló que diferentes puntos del discurso dado por la premier Mirtha Vásquez no se sustentan.

“Lo que se refleja es que no hay un plan, ¿por qué no se puede promover la ciencia sin un ministerio? Lo hemos hecho sin ministerio siempre, si se quiere promover se tiene que hacer desde ahora, es probable que el ministerio como tal no concluya con su generación”, refirió en su participación.

“No mencionan los cambios duros e importantes. No hay capacidad de liderazgo en este Gabinete, nuestro voto será en contra de la confianza”, aseveró el legislador.

Participación de Ernesto Bustamante en el Congreso

En esa línea, criticó que el Ministerio de Relaciones Exteriores haya establecido relaciones con Venezuela, cuyo presidente Nicolás Maduro, ha sido acusado de delitos contra los derechos humanos.

“Se han establecido relaciones con el régimen de facto de Maduro, hace menos de un año se le denunció como autor de crímenes contra los derechos humanos y se ha aceptado iniciar una investigación por lesa humanidad en la corte internacional, cómo vamos a establecer eso cuando lo hemos denunciado”, manifestó.

El Gabinete requiere de 66 votos a favor para conseguir el voto de confianza, si no los consigue la premier Vásquez deberá renunciar al cargo.

