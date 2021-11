Conforme a los criterios de Saber más

No lleva ni un mes en el cargo, pero sus acciones y decisiones han convertido al ministro del Interior, Luis Barranzuela, en el funcionario más cuestionado que tiene en este momento el gobierno de Pedro Castillo.

Pese a las continuas críticas sobre el nombramiento de ministro el pasado 6 de octubre, hasta el cierre de este informe, el mandatario ha optado por el silencio. Esto solo ha logrado que Barranzuela Vite se aferre al cargo; incluso ahora, cuando varios sectores han pedido su renuncia por haber infringido las medidas impuestas a nivel nacional por la pandemia del Covid-19.

Más aún, el titular del Interior habría hecho caso omisión a la prohibición de fiestas o reuniones sociales que solo días antes había hecho su sector, a través de la Policía Nacional del Perú.

Fiesta de ministro Barranzuela

Esta, no es la primera vez que el abogado, aún ministro, es cuestionado por sus acciones. Su vida profesional, está marcada por las continuas sanciones recibidas por su comportamiento cuando era parte de la PNP y también, haber asumido el cargo ministerial, pese al conflicto de interés que representaba el haber sido abogado de los principales dirigentes del partido de gobierno Perú Libre, investigados por presunta organización criminal y lavado de activos.

La “reunión de trabajo”

Ni sus acciones del pasado ni las del presente habían sido motivo para que el mandatario Pedro Castillo, se replanteé la continuidad de Barranzuela. Después de todo, fue él quien decidió colocarlo en la cartera del Interior.

Así lo confirmó el mismo abogado cuando narró a La República que el mismo Castillo lo convocó a la vivienda de Breña -donde al presidente continúa sosteniendo reuniones e incumpliendo también las leyes de transparencia.

“A mí me convoca el presidente Pedro Castillo y luego me reuní con él en su domicilio de Breña y me propuso el cargo. Me hizo ver si estaba listo para asumir una cartera tan importante, tan delicada, tan álgida, como es la cartera del Interior. Yo acepté esa propuesta”, dijo el ministro en la entrevista.

El ser la cuota del presidente en el segundo gabinete de su gobierno presidido por Mirtha Vásquez, sería uno de los motivos por los que Barrazuela se mantuvo seguro.

Sin embargo, quienes decidieron no guardar silencio, fueron los vecinos del ministro cuya vivienda se ubica en el distrito de Surco. La noche del 31 de octubre denunciaron que desde el domicilio de Barranzuela se escuchaba bulla y música.

Los medios de comunicación que llegaron hasta el lugar ante la denuncia ciudadana, captaron imágenes de personas entrando y saliendo de la casa del ministro.

Luis Barranzuela niega haber organizado una fiesta: “Lo que hemos tenido es una reunión de trabajo”

Entre los asistentes estuvo el congresista de Perú Libre, Guillermo Bermejo, quien salió raudamente en la camioneta de su abogado Ronal Atencio, luego de conocer la presencia de los medios de prensa.

Quien también estuvo en el lugar fue el abogado Raúl Noblecilla -quien no es funcionario público ni consultor- pero sí era el socio de un estudio de abogados junto con ministro del Interior. Pese a ser consultado por El Comercio, Noblecilla ha guardado silencio.

El que trató de excusarse fue el mismo Barranzuela, que en declaraciones a la prensa, aseveró que se trató de una “reunión de trabajo”.

“Niego tajantemente esa afirmación [de que hubo una fiesta], lo que hemos tenido es una reunión de trabajo, el Perú no puede parar, hoy vamos a seguir”, dijo.

Luego, en un comunicado aseveró que la reunión fue con “contadas personas” que participaron de la reunión de coordinación ante los conflictos en el interior del país.

El oficio con el que Luis Barranzuela respondió a Mirtha Vásquez sobre reunión social en su casa. (El Comercio)

En tanto, el congresista de Perú Libre, Guillermo Bermejo, afirmó que la música a todo volumen que se escuchaba era de una vivienda contigua a la del ministro.

Sin embargo, ambas versiones no coinciden con las que prestaron algunos vecinos al afirmar que la fiesta fue en la casa de Barranzuela.

“Días anteriores despejaron todos los carros. Nunca han hecho eso. Es probable que fuera por la fiesta o los invitados (…) (Escuché) bulla, música. En la noche se siente más. Es pequeño el inmueble y acá en la vecindad, todo está pegado”, dijo uno de ello a Perú21.

El lunes, la presidenta del Consejo de Ministros Mirtha Vásquez, le pidió explicaciones a su ministro del Interior quien, a través de un oficio, reiteró que no realizó ninguna reunión social en su domicilio.

Vásquez decidió no guardarse sus comentarios ante las respuestas que le hizo llegar Barranzuela y; a través de su cuenta personal en la red social de Twitter, expresó que las respuestas de su ministro eran “inaceptables”.

He recibido una respuesta del ministro del Interior sobre el evento realizado ayer en su casa, que considero inaceptable. Mañana, al retorno del Presidente de la República y de manera conjunta, tomaremos las decisiones que correspondan. — Mirtha Vásquez (@MirtyVas) November 2, 2021

Lo cierto es que, Vásquez no estaría contenta con la permanencia de Barranzuela, sobre todo frente a su nueva presentación de este jueves ante el Congreso de la República para solicitar el voto de confianza para su gabinete.

Un paso turbulento

Y es que, las continuas críticas hacia Barranzuela iniciaron desde su nombramiento y a lo largo de su corta gestión. En menos de cuatro semanas, el ministro del Interior ha sido un personaje que ha causado titulares, críticas e interpelaciones.

6 de octubre

El mismo día de su juramentación, tras anunciarse que Luis Barranzuela sería el nuevo ministro del Interior, se conoció que este era el abogado del partido Perú Libre, de su fundador Vladimir Cerrón y también del congresista Guido Bellido, investigados por presuntos delitos de criminalidad organizada y lavado de activos.

Esta foto fue tomada el 30 de junio, durante una conferencia de prensa de los llamados Abogados por la Democracia. Aparecen, Guillermo Bermejo, flanqueado por Raúl Boblecilla y Luis Barranzuela (Foto: GEC)

El 7 de octubre

El Comercio informó sobre las 158 sanciones que tuvo Luis Barranzuela durante los 27 años de servicio en la Policía Nacional. En total, sumó 837 días de sanciones (98 de rigor y 739 simples) por desobediencia, abandono de servicio, contra el espíritu policial, contra el decoro, entre otros.

10 de Octubre

El ministro del Interior Luis Barranzuela dijo que no renunciaría ante las críticas sobre su designación ministerial pese a haber sido abogado de integrantes del partido de gobierno y de las sanciones en su contra cuando fue parte de la PNP.

11 de Octubre

El Comercio informó sobre la investigación que la Fiscalía Anticorrupción de Lambayeque abrió contra Luis Barranzuela, por el presunto delito de peculado doloso. El caso se vincula a cobro de S/207,800 por informes legales presuntamente irregulares a favor de una de las facciones de la agroindustrial Tumán.

12 de Octubre

El Comercio dio a conocer que el ministro del Interior Luis Barranzuela, se reunió con el abogado Ronald Atencio -quien es la defensa legal al congresista de Perú Libre, Guillermo Bermejo en el juicio por presunto terrorismo- en la sede del Ministerio del Interior y en horario laboral. Atencio informó que la reunión fue porque asumiría su defensa legal en el caso Tumán.

13 de octubre

El ministro del Interior Luis Barranzuela, criticó a la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas (Devida) y a su gestión de entonces, aseverando que existían “actos de corrupción”. Ello produjo la renuncia de dicha institución Fidel Pintado Pasapera, quien aseveró que las acciones de Barranzuela “no están en sintonía con estos principios mínimos de articulación para lograr objetivos comunes; por el contrario, da la impresión que va en línea contraria”. Aún no ha tenido reemplazo.

14 de Octubre

El Comercio informó sobre que el ministro del Interior, Luis Barranzuela, fue el abogado principal de los hermanos Aybar Cancho, sentenciados por haber entregado 10.000 fusiles AKM vendidos por Jordania a la guerrilla Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) en 1999.

14 de Octubre

El Comercio informó que cinco investigados por”Los Dinámicos del Centro”, entre ellos Arturo Cárdenas Tovar -secretario de organización nacional del partido de gobierno Perú Libre y persona de confianza de Vladimir Cerrón- se encontraban prófugos de la justicia, sin que se dieran disposiciones por parte del ministro del Interior, Luis Barranzuela, para su captura.

Tampoco se les había incluido en la lista de los más buscados.

ARTURO CARDENAS. SECRETARIO DE PERÍ LIBRE. Huancayo. Fotos/Wilder Huaroc

14 de Octubre

La organización civil Transparencia emitió un comunicado indicando que “era insostenible la continuidad” del ministro del Interior, Luis Barranzuela, ante los constantes cuestionamientos en su contra.

18 de Octubre

El programa Cuarto Poder Informó que el ministro del interior, Luis Barranzuela, debe 60.200 soles en impuestos no cancelados a la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat).

19 de octubre

El ministro Luis Barranzuela se presentó ante la Comisión de Defensa del Congreso de la República, donde debía responder sobre los cuestionamientos en su contra. Sin embargo, según el presidente de dicho grupo de trabajo, el congresista José Williams Zapata, no absolvió la gran mayoría de cuestionamientos.

27 de octubre

El ministro del Interior, Luis Barranzuela, sostuvo una reunión con el presidente de la República, Pedro Castillo, en Palacio de Gobierno. Esta fue el último encuentrro que han sostenido ambos hasta el momento, de manera oficial.

