Aclaración: Este informe fue publicado el 15 de octubre y republicado este 1 de noviembre tras conocerse que Luis Barranzuela realizó una reunión por el Día de la Canción Criolla en su domicilio, pese a la prohibición que dio su mismo sector.

Desde el primer momento la designación de Luis Barranzuela como ministro del Interior ha generado diversos cuestionamientos sobre su idoneidad debido, por ejemplo, al conflicto de intereses que existiría entre la función que desempeña y su trayectoria como defensor legal.

Además, Barranzuela ejerció la defensa del Partido Perú Libre (PL) y de su líder Vladimir Cerrón. Este último, comprendido dentro de la investigación a la presunta organización criminal “Los Dinámicos del Centro” junto a otros dirigentes de PL que se encuentran prófugos de la justicia y cuya búsqueda recién se ha enfatizado tras un informe de El Comercio.

Hace dos semanas, la primera ministra Mirtha Vásquez, reconoció que la designación de Barranzuela Vite, no fue suya. Fue el presidente Pedro Castillo quien lo designó. “Cuando se nombra a un Gabinete se dice que es propuesta del premier, pero sabemos que es un proceso político”, dijo la titular de la Presidencia del Consejo de Ministros en tono de excusa.

El mismo ministro del Interior dijo también al Diario La República que Castillo Terrones lo citó a la vivienda que usó en campaña ubicada en Breña y que fue allí donde le propuso el cargo.

“A mí me convoca el presidente Pedro Castillo y luego me reuní con él en su domicilio de Breña y me propuso el cargo”, confirmó Barranzuela, quien terminó juramentando como titular del Interior la noche del 6 de octubre.

Desde el día que asumió el cargo, las críticas a su designación no han cesado.

Presidente Castillo acude a ceremonia de la PNP en compañía del cuestionado ministro del Interior (César Campos/Grupo El Comercio)

Abogado y ministro

Fue precisamente sus vínculos con el partido de gobierno y con el líder de Perú Libre, Vladimir Cerrón, los primeros cuestionamientos en su contra pues el expresidente regional de Junín viene siendo investigado por diversos cargos. Entre ellos, lavado de activos y como parte de una presunta organización criminal “Los Dinámicos del Centro”.

El 1 de setiembre, días después de que la fiscalía dispuso allanar los locales partidarios de PL, se presentó como el abogado de la organización política ante los medios.

El 1 de setiembre, el ahora ministro del Interior dio una conferencia de prensa con la bancada de Perú Libre tras el allanamiento al local partidario (Foto: Antonhy Niño de Guzmán)

“Perú Libre se va a allanar a la investigación y ejercerá su derecho de contradicción incorporando medios probatorios para refutar la teoría del Ministerio Público”, declaró aquella oportunidad en defensa de Perú Libre.

Posteriormente, se presentó como abogado del partido durante una conferencia que sostuvo la bancada del partido oficialista, en el Congreso.

Barrenzuela se vio obligado a declinar a la defensa de Cerrón y PL ante la fiscalía.

Múltiples sanciones

El 7 de octubre, un día después de asumir el cargo, este Diario dio cuenta de la cuestionada hoja de vida que había tenido Barranzuela Vite mientras formó parte de la Policía Nacional.

Y es que, durante los 27 años de servicio, el titular del Interior cuenta con un total de 158 amonestaciones (15 de rigor y 143 simples) que llegan a ser 837 días de castigo.

Las sanciones de rigor fueron impuestas por desobediencia, falta a la función profesional, abuso de autoridad, negligencia, abandono del deber, entre otros.

Además, en ese momento se informó que Barranzuela fue dado de baja en abril de 1993 por medida disciplinaria. Sin embargo, gracias a una resolución judicial pudo reincorporarse a la PNP.

En el 2012, la Policía Nacional dispuso pasarlo al retiro por “renovación de cuadros”.

Los Dinámicos prófugos

Recientemente, El Comercio informó que cinco investigados por el caso “Los Dinámicos del Centro”, la mayoría militantes del partido de gobierno Perú Libre, se encuentran prófugos de la justicia hace más de una semana.

Entre los que entraron a la clandestinidad está Arturo Cárdenas Tovar, secretario de organización nacional del partido de gobierno Perú Libre y hombre de confianza de Vladimir Cerrón, al que defendió Barranzuela.

El partido Perú Libre del suspendido gobernador regional de Junín, Vladimir Cerrón. se reunio en la casa del maestro .

Ninguno de ellos se encuentra en la lista de los “más buscados” que depende del despacho del ministro del Interior. Esto, pese a que la Policía Nacional ya los incluyó en la lista de requisitoriados.

Este jueves, una semana después del fallo que ordenaba su captura, el Ministerio del Interior, a través de un comunicado, informó que el despacho de Barranzuela había dispuesto que se “refuerce” las acciones de búsqueda de los prófugos a nivel nacional. Además, que los aeropuertos, terminales terrestres y puestos fronterizos se mantengan “en alerta máxima” para impedir que abandonen el país.

Investigación por Tumán

Actualmente, el ministro del Interior Luis Barranzuela, es investigado por el presunto delito de peculado doloso, por presuntamente haber prestado servicios de manera irregular a una de las facciones que administran la azucarera agroindustrial Tumán S.A.A.

Según la investigación, a cargo de la fiscal provincial Karim Ninaquispe, de la Fiscalía Anticorrupción de Lambayeque, Barranzuela, en su condición de abogado, habría realizado un cobro de S/ 207,800, por realizar un informe legal a favor de los integrantes de la presunta organización criminal “Los Incas del azúcar” que operó al interior de la empresa entre setiembre del 2015 a setiembre del 2016.

“Se puede observar pagos realizado por la administración judicial representada por Marcelino Llontop (…), sin contar con el sustento de su realización, ni la orden de servicios emitida por el área de logística, ni informes que justifiquen el trabajo realizado; tales como el pago a Luis Roberto Barranzuela Vite por el importe de S/207,800″, se lee en la disposición fiscal que abrió la investigación.

Ninaquispe decidió emprender acciones de investigación al considerar que existía la sospecha simple de la existencia de la sindicada organización criminal al interior de la azucarera, que se habría apropiado de dinero mediante “pagos por bienes y/o servicios a personas naturales y/o jurídicas”.

Contrató al mismo abogado de congresista investigado

Los cuestionamientos hacia Barranzuela Vite no solo se dieron por sus acciones pasadas, sino por sus decisiones presentes. Una de ellas fue la contratación del abogado Ronald Atencio, quien viene ejerciendo la defensa legal del congresista de Perú Libre, Guillermo Bermejo, en el juicio por presunta filiación terrorista, como lo informó este Diario.

Además, Bermejo Rojas tiene una investigación por presunto terrorismo que abrió la Fiscalía de Huánuco; y cuyas diligencias le fueron encargadas a la Policía Nacional.

Atencio Sotomayor defenderá al ministro del Interior en su investigación por el caso de la azucarera Tumán.

Según especialistas en materia penal consultados por El Comercio, existiría un conflicto de intereses al haber contratado al mismo abogado que defiende a un congresista del partido de gobierno -al que defendió Barranzuela- y que es investigado por el delito de terrorismo por parte de una entidad dependiente del Mininter.

Los exprocuradores como César Azabache y Antonio Maldonado, cuestionaron el riesgo que supondría que Barranzuela – al ser ministro- tenga acceso a información sensible que maneja la policía sobre casos vinculados al Vraem y a Los Dinámicos del Centro.

Devida y su posición contra la erradicación de la hoja de coca

Uno de las polémicas causadas por Barrenzuela, fue la renuncia del jefe de Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas (Devida), Fidel Pintado, luego que el titular del Interior criticara a dicha institución y acusara actos de corrupción.

“Devida recibe apoyo del gobierno americano para proyectos alternativos pero nos hemos enterado, por ejemplo, que en Devida existen actos de corrupción, ha habido millones de dólares que no han sido utilizados”, dijo el ministro la mañana del martes 12 de Octubre.

Esa misma noche, Pintado Pasapera presentó su carta de renuncia irrevocable ante la presidenta del Consejo de Ministros, Mirtha Vásquez, por los “ataques injustificados” de Barranzuela.

“Es grato dirigirme a usted para saludarla, y expresarle la indignación y malestar de esta Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas (DEVIDA) que honro dirigir, por el ataque injustificado que viene recibiendo por parte del Ministro del Interior, Luis Barranzuela”, expresó el jefe de Devida.

Días antes de asumir el cargo, Barranzuela fue captado en un video difundido por Peru21, donde se mostraba en contra de la erradicación de la hoja de coca.

Fue abogado de un traficante de armas

Por otro lado, este Diario también informó que el actual ministro del Interior Luis Barranzuela, fue el abogado principal del hermanos Aybar Cancho, condenados por tráfico de armas.

El teniente en retiro del Ejército Peruano José Luis Aybar Cancho y el empresario Luis Frank Aybar Cancho, fueron hallados culpables por haber intervenido en la entrega de 10.000 fusiles AKM vendidos por Jordania a la guerrilla Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) en 1999.

Documento presentado por el abogado en el 2016 para desacreditar las pruebas de la institución a la que perteneció.

Según la documentación, Barranzuela asumió la defensa de ambos y sus familiares, quienes fueron acusados por lavar dinero proveniente de la venta de armas y drogas, a través de sus empresas.

Según los legajos fiscales, el actual ministro trató de desacreditar los informes financieros y de inteligencia que elaboró la Policía Antidrogas, así como a los testigos que trabajaron para la DEA.

La organización civil Transparencia consideró que la permanencia de Barranzuela en el cargo ministerial era “insostenible”.

